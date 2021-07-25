Дорогой дневник: сибиряк с 2018 года записывает все доходы и расходы — как менялись цены, зарплаты и накопления

Фиксируя свои доходы, я часто ловил себя на мысли, вот куда столько денег уходит? Спустя время нереально было восстановить в памяти все свои траты. Вопрос этот оставался, думал, а вдруг мы много тратим на развлечения, а вдруг мы много тратим на всякую сладкую «вредятину» (нет) или ещё на что? Таким образом я пришел к идее ведения записи своих расходов — всех, даже самых мелких.

Со свойственным мне максимализмом, это не были записи типа «сегодня в магазине потратил столько-то рублей на еду и так далее». Нет, это было несколько категорий товаров, разделение по магазинам, это запись бренда, типа товара, его наименования, веса, цены за единицу, все по датам, все по полочкам, и вообще всего, что пишут в чеках. Всегда была мысль, что может когда-нибудь эти записи пригодятся, через сколько-то лет, ведь наглядно же будет виден рост цен, рост трат в месячном исчислении.



Сейчас расскажу, так ли это получилось или нет. На самом деле, нет, спустя 3 года я не сравниваю рост цен, мне это не очень хочется делать, да и структура трат такова, что одни и те же товары одного вида, одного бренда могут быть куплены лишь раз в полгода, а то и реже. В чеках не всегда пишут вес, а мне лень встать и посмотреть на всех упаковках этот самый вес. Производители хитрят и с ростом цен снижают вес упаковки, ну, разве что яйца, молоко, овощи и прочие простые основные товары остаются теми же.