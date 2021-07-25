Дорогой дневник: сибиряк с 2018 года записывает все доходы и расходы — как менялись цены, зарплаты и накопления

Житель Новосибирска записывает все расходы и доходы с 2018 года
Цены на всё постоянно растут и даже скидки не помогают их снизить (мы проверяли). А зарплаты зачастую ни на что не хватает, даже если она не очень маленькая. Почему так получается? Сибиряк Александр Малетин в своей авторской колонке рассказал, зачем нужно тщательно вести записи своих расходов и доходов (он делал это в течение трех лет), а также как с помощью таблиц находить деньги на закрытие больших покупок. Далее — от первого лица.
Мне 34 года, женат, двое сыновей, 2 и 5 лет. Есть ипотека, одна уже выплаченная (и та квартира продана), и одна взятая в феврале этого года на трешку в типовой девятиэтажке 74-го года постройки недалеко от метро. Других кредитов нет, слава богу, доходы позволяют обходиться без кредитов.
Наша семья — одна из эмигрантов, которых, наверное, половина города. Новосибирск я вообще считаю в этом смысле Нью-Йорком. То есть городом космополитичным — городом, который создали эмигранты, хотя часто слышу, что и отсюда многие уезжают за лучшей долей. Переехали мы из Бийска, получается, что мы мигранты внутренние. Переехали не потому, что это была какая-то наша мечта — жить в большом городе, как у многих, а просто для того, чтобы наконец начать жить полноценно семьей. Работа моя была связана с длинными и частыми командировками, приносила неплохой доход, но дети меня редко видели.
Я вообще считаю, что можно везде жить хорошо, хватало бы на это средств. Фирма, в которой я работаю, — новосибирская. Я перевелся в другой отдел. Был инженером наладочного участка, теперь я главный специалист проектного отдела («офисный планктон»). Раньше налаживал и включал в работу, а теперь проектирую сетевые и абонентские подстанции разных уровней напряжения, начиная от 6 кВ, заканчивая 220 кВ. Образование высшее, присвоена квалификация «инженер-электрик». Жена не имеет постоянного заработка, она у меня умница, блогер, фотограф, в общем — ищет себя. Шестой год в декрете все-таки, не каждый выдержит столько сидеть без дела. У жены тоже высшее образование, даже два, красный диплом и золотая медаль со школы.
Зачем вести подробный список расходов?
Идея вести такой подробный отчет о тратах пришла ко мне не сразу. До того, как начать записывать все траты, я вел подробные записи о доходах, записывал все полученные средства, зарплату, аванс, командировочные, деньги с продажи чего-то крупного. Не записывал только какие-то подарки, но это в годовом исчислении не очень существенно. Интересно было смотреть на величину своего дохода: когда цифры у тебя перед глазами, то уже не возникает вопросов, а все ли мне доплатили или что-то зажали, и сколько же я зарабатываю на самом деле. Интересно со временем было отмечать, как растет или падает доход. Это особенно видно в сравнении с прошлыми периодами. Так, за 2018 я заработал в два раза больше, чем в 2017, немного перевалив за 1 200 000 рублей годового дохода. Кто-то скажет зажрался, а кто-то скажет, вот же нищеброд!
Для семьи из троих (на то время) человек такая сумма была хорошей. Мы не шиковали, но и недостатка в деньгах на какие-то житейские нужды не ощущали. Еще это позволяло досрочно гасить ипотеку. До 2016 года моя зарплата была всего 40 тысяч. И тогда втроем с ипотекой в 15 тысяч в месяц мы реально могли только сводить концы с концами. Это во многом подтолкнуло меня к поиску другой работы. Идея с годовым доходом вообще показалась очень полезной, такие цифры уже можно сравнивать со стоимостью квартиры, машины.
Фиксируя свои доходы, я часто ловил себя на мысли, вот куда столько денег уходит? Спустя время нереально было восстановить в памяти все свои траты. Вопрос этот оставался, думал, а вдруг мы много тратим на развлечения, а вдруг мы много тратим на всякую сладкую «вредятину» (нет) или ещё на что? Таким образом я пришел к идее ведения записи своих расходов — всех, даже самых мелких.
Со свойственным мне максимализмом, это не были записи типа «сегодня в магазине потратил столько-то рублей на еду и так далее». Нет, это было несколько категорий товаров, разделение по магазинам, это запись бренда, типа товара, его наименования, веса, цены за единицу, все по датам, все по полочкам, и вообще всего, что пишут в чеках. Всегда была мысль, что может когда-нибудь эти записи пригодятся, через сколько-то лет, ведь наглядно же будет виден рост цен, рост трат в месячном исчислении.
Сейчас расскажу, так ли это получилось или нет. На самом деле, нет, спустя 3 года я не сравниваю рост цен, мне это не очень хочется делать, да и структура трат такова, что одни и те же товары одного вида, одного бренда могут быть куплены лишь раз в полгода, а то и реже. В чеках не всегда пишут вес, а мне лень встать и посмотреть на всех упаковках этот самый вес. Производители хитрят и с ростом цен снижают вес упаковки, ну, разве что яйца, молоко, овощи и прочие простые основные товары остаются теми же.
Рост трат в месячном исполнении тоже не всегда получается выделить, даже если разделить по категориям, взять только траты на еду, в какой-то месяц, где много праздников, можно потратить больше, или летом с выездами на природу тоже может получиться больше. Много трат разовых, которые приходятся один раз на год или того больше, как к примеру, купить новый телефон, новый диван, оформить ОСАГО на машину или вообще купить саму машину. Такие траты удобно смотреть в годовом исчислении и сравнивать с годовой зарплатой.
Как строится семейный бюджет?
Часто ежемесячные траты получаются больше месячного заработка. Но тут вступают в игру накопления прошлых периодов, которые имеют свойство таять, но иногда и пополняться. Такой принцип ведения бюджета, думаю подойдет всем, каждый сможет вынести из этого свою пользу. Кто-то сможет успокоиться и понять, что он не прожигает свои деньги, а их просто реально не хватает, и может настало время искать другую работу, кто-то сможет понять, что он тратит не туда и не столько, сколько ему нужно, и впоследствии откорректировать свои траты. И вообще это больше элемент самоконтроля, чем бюджетирования семейных расходов. Бюджет строится обычно наперед, заранее определяются суммы того, сколько за месяц потратим на еду, сколько на развлечения, сколько отложим на новый диван и так далее, и весь месяц придерживаемся этого плана. Ведение такого подробного отчета о доходах и расходах занимает не так много времени, может быть 1 час в две недели.
Так уж повелось, за свои деньги у нас каждый отвечает сам. Только лишь с моих доходов платится ипотека, и коммуналка, да и вообще все крупные траты с моих доходов. Так как жена мало зарабатывает, то тратит на себя или по необходимости на еду на всех. Деньги, которые я ей даю, я не контролирую и записываю в траты одной суммой.
Как за три года поменялись цены? Краткий обзор
Честно признаюсь, подробным анализом я не занимался. Но практически не подорожало молоко, раньше по моим записям оно стоило рублей 50 за литр 3,2%, сейчас примерно также. За период в последние 2 года яйца подорожали, сейчас они по 70–80 за категорию С0, раньше было рублей 50–60, масло растительное выросло примерно с 80 до 120 рублей. Бананы, кажется, вообще не меняются или даже дешевеют. Вообще, рост цен, конечно, есть, и он субъективно ощутим. Если смотреть по статьям постоянных расходов, то самая большая — это траты на еду (за прошлый июнь вышло 18 тысяч рублей), вторая статья — это ипотека (16,3 тысяч рублей в месяц). потом коммуналка (около 5–5,5 тысяч рублей), жене на расходы я перечислил 18 тысяч рублей, но эта сумма может меняться — обычно это 10–12 тысяч рублей. Остальные траты нельзя отнести к постоянным, например, 6 тысяч рублей на ОСАГО на следующий год.
От каких покупок отказался решительно? От майонеза, но это не связано с ростом международных котировок на майонез, это совсем другие причины. А если серьезно, то особо не шиковал, одежду летнюю покупаю раз в год наверное, обувь стараюсь раз в два или в три года. Теплую одежду аналогично — ношу по два или три года. Телефон пока менять не планирую, этот ещё неплох, осенью ему будет 3 года. Машину поменял год назад, а на старой отъездил 10 лет. Однажды в лучшие времена даже сгоняли в Турцию на неделю, в 2018. Ну и Алтай, Алтая в нашей жизни было много, теперь времени свободного стало меньше и ехать дальше.
Траты за последнее время, конечно, сильно выросли, но это не связано с удорожанием товаров, а скорее с переездом с сопутствующими тратами и новой ипотекой. И из-за этого сейчас мои доходы приближаются к расходам, хорошо хоть ещё есть в чем ужаться, если приспичит.
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