30 июня среда
СЕЙЧАС +19°С
Пробки 2/10
usd 72.37
eur 86.20
Тема дняПутин отвечает на вопросы россиян: онлайн

Все новости

Все новости

Путин пообещал отменить налог с продажи квартир

Правда только для семей с двумя и более детьми

2 762
68Обсудить

Поделиться

Президент ответил на вопросы граждан России во время прямой линии

Президент ответил на вопросы граждан России во время прямой линии

Поделиться

Сегодня Владимир Путин провел прямую линию, во время которой ответил на вопросы россиян со всей страны. Отдельное внимание уделили поддержке семей с детьми. В том числе президент анонсировал новую меру поддержки — отмену налога с продажи квартиры для семей с двумя и более детьми.

— Если люди в течение пяти лет продают квартиру, а потом покупают другую, они платили НДФЛ. Но все-таки с учетом роста стоимости жилья люди теряли достаточно приличные деньги, можно было бы делать хотя бы первый взнос [по ипотеке]. Если в течение года человек покупает новое жилье, то тогда я предложил не взимать у людей, продающих квартиру, этот налог, — заявил Путин.

Ранее президент уже высказывал эту идею — во время своего выступления на пленарном заседании ХХ съезда партии «Единая Россия». Путин также отметил, что как человек, создавший в свое время эту партию, он намерен и дальше ее поддерживать, в том числе — на предстоящих выборах. Он считает, что работа депутатов от «ЕР» создает базу для российской государственности, необходимую для принятия важных решений.

Другие заявления президента и его ответы на вопросы россиян можно найти в нашей онлайн-трансляции.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ7
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

«Единая Россия»Владимир ПутинНДФЛдепутатыналоги
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (68)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...