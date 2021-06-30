Путин пообещал отменить налог с продажи квартир

Сегодня Владимир Путин провел прямую линию, во время которой ответил на вопросы россиян со всей страны. Отдельное внимание уделили поддержке семей с детьми. В том числе президент анонсировал новую меру поддержки — отмену налога с продажи квартиры для семей с двумя и более детьми.
— Если люди в течение пяти лет продают квартиру, а потом покупают другую, они платили НДФЛ. Но все-таки с учетом роста стоимости жилья люди теряли достаточно приличные деньги, можно было бы делать хотя бы первый взнос [по ипотеке]. Если в течение года человек покупает новое жилье, то тогда я предложил не взимать у людей, продающих квартиру, этот налог, — заявил Путин.
Ранее президент уже высказывал эту идею — во время своего выступления на пленарном заседании ХХ съезда партии «Единая Россия». Путин также отметил, что как человек, создавший в свое время эту партию, он намерен и дальше ее поддерживать, в том числе — на предстоящих выборах. Он считает, что работа депутатов от «ЕР» создает базу для российской государственности, необходимую для принятия важных решений.
Другие заявления президента и его ответы на вопросы россиян можно найти в нашей онлайн-трансляции.