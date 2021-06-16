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Рост больше 100%: в Новосибирске ощутимо подорожали продукты — изучаем, что и как

Обозреватель НГС сравнил средние цены по данным статистики и проверил их в супермаркетах

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Многие продукты подорожали на 5–17% всего за пять месяцев

Многие продукты подорожали на 5–17% всего за пять месяцев

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В Новосибирске с начала года сильнее всего подорожали картофель и яйца

Несмотря на всё усиливающуюся стабильность, продукты продолжают дорожать. Каждый (кто привык считать деньги) чувствует это на своем кошельке, но не все могут оценить рост в цифрах. Обозреватель НГС Стас Соколов изучил очередные данные Росстата и проверил их в сетевых магазинах города. Оказалось, что больше десятка продуктов первой необходимости прибавили в цене от 5 до 100% и более. Что и как подорожало — читайте в нашем обзоре.

Росстат опубликовал очередные данные о средних потребительских ценах на отдельные виды товаров и услуг в Новосибирске в мае этого года. Они вполне соответствуют реальному положению дел: сравнение 20 позиций с ценниками в сетях «Мария-Ра» и «Пятерочка» показало, что цены Росстата даже чуть выше, чем те, которые предлагают ритейлеры. Цены мы проверяли в супермаркетах, расположенных в центре, так что на окраинах они могут быть еще ниже.

Так, курятину в «Пятерочке» можно купить по 150 рублей за килограмм (у Росстата — 166 рублей), растительное масло (в пересчете на литр) — по 110 рублей (у Росстата — 132 рубля), а яйца размера С1 стоят в этой сети 63 рубля (при средней цене уже 82 рубля). «Мария-Ра» радует более низкой ценой на вареную колбасу (312 рублей за килограмм против 409 рублей) и помидорами чуть дешевле 100 рублей (средняя — 132 рубля).

Однако цены растут и в этих сетях. Так, растительное масло подорожало в «Пятерочке» на 10 рублей, а курица в «Марии-Ра» — на 30 с лишним рублей.

Лидером роста цен стал картофель, который стоит в два с лишним раза дороже, чем в декабре. Причем это редкий пример того, как реальные розничные цены в сетях оказываются даже еще выше, чем среднестатистические. Так, при средней цене на картошку в мае 44 рубля за килограмм, самая низкая цена на этот продукт в «Марии-Ра» составляет сейчас 66 рублей, а в «Пятерочке» — все 69. Причина этого, впрочем, проста — сети начали торговать картофелем нового урожая, который лучше прошлогоднего (поэтому и стоит дороже).

А вот качество яиц изменилось навряд ли, но цена на этот продукт в среднем выросла на 17%.

Догоняют яйца и куры: килограмм цыплят бройлеров подорожал на 13%. Дороже стала баранина (на 10,5%).

Снова пошла в рост гречка, прибавившая в цене 8% и достигнувшая 95 рублей за килограмм. Здесь, впрочем, нужно заметить, что средняя цена Росстата учитывает весь спектр представленных на рынке брендов. Поэтому если вам нужна просто гречневая крупа, то в «Пятерочке», например, ее можно купить и по 75 рублей.

Как изменились цены на продукты за пять месяцев <nobr class="_">2021 года</nobr>

Как изменились цены на продукты за пять месяцев 2021 года

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Из сезонных продуктов, которые производятся в Новосибирске (и вообще в Западной Сибири), больше всего подорожало мороженое — на 6,5%. Но здесь причина очевидна — чем теплее становится, тем больше готовы платить за это лакомство покупатели.

Среди других продуктов, которые подорожали более чем на 5%, оказались: растительное масло (5,5%), сметана (7,4%) и национальные сыры (Росстат называет так брынзу и ее аналоги (5,5%)).

Дешевеющих продуктов совсем немного — в основном это овощи, которые всё активней везут к нам из Средней Азии. Так, помидоры уже в мае стоили дешевле на 3,5%.

Еще одной статьей расходов, которая сократилась, по мнению Росстата, оказался обед в ресторане в дневное время. Падение, правда, составило лишь 2% и связано с тем, что рестораторы смогли покупать часть сезонных продуктов дешевле.

В целом же размер прожиточного минимума (его определяет облправительство исходя из стоимости базовых продуктов) вырос за это время с 11,8 тысячи рублей до 12,3 тысячи рублей (рост на 3,7%).

Продолжающийся рост цен, увы, не сопровождается сопоставимым ростом зарплаты. По данным того же Росстата, реальные денежные доходы (то есть количество товаров и услуг, которые можно купить на заработанные деньги) в первом квартале сократились в Новосибирской области на 2,6%.

О том, в каких торговых сетях есть шанс найти базовые продукты дешевле и стоит ли этот поиск потраченного времени, можно узнать из подробного обзора со сравнением цен на 20 наиболее ходовых позиций, который обозреватель НГС сделал месяц назад.

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