Рост больше 100%: в Новосибирске ощутимо подорожали продукты — изучаем, что и как

Несмотря на всё усиливающуюся стабильность, продукты продолжают дорожать. Каждый (кто привык считать деньги) чувствует это на своем кошельке, но не все могут оценить рост в цифрах. Обозреватель НГС Стас Соколов изучил очередные данные Росстата и проверил их в сетевых магазинах города. Оказалось, что больше десятка продуктов первой необходимости прибавили в цене от 5 до 100% и более. Что и как подорожало — читайте в нашем обзоре.



Росстат опубликовал очередные данные о средних потребительских ценах на отдельные виды товаров и услуг в Новосибирске в мае этого года. Они вполне соответствуют реальному положению дел: сравнение 20 позиций с ценниками в сетях «Мария-Ра» и «Пятерочка» показало, что цены Росстата даже чуть выше, чем те, которые предлагают ритейлеры. Цены мы проверяли в супермаркетах, расположенных в центре, так что на окраинах они могут быть еще ниже.

