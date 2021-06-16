Рост больше 100%: в Новосибирске ощутимо подорожали продукты — изучаем, что и как

В Новосибирске с начала года сильнее всего подорожали картофель и яйца
Несмотря на всё усиливающуюся стабильность, продукты продолжают дорожать. Каждый (кто привык считать деньги) чувствует это на своем кошельке, но не все могут оценить рост в цифрах. Обозреватель НГС Стас Соколов изучил очередные данные Росстата и проверил их в сетевых магазинах города. Оказалось, что больше десятка продуктов первой необходимости прибавили в цене от 5 до 100% и более. Что и как подорожало — читайте в нашем обзоре.
Росстат опубликовал очередные данные о средних потребительских ценах на отдельные виды товаров и услуг в Новосибирске в мае этого года. Они вполне соответствуют реальному положению дел: сравнение 20 позиций с ценниками в сетях «Мария-Ра» и «Пятерочка» показало, что цены Росстата даже чуть выше, чем те, которые предлагают ритейлеры. Цены мы проверяли в супермаркетах, расположенных в центре, так что на окраинах они могут быть еще ниже.
Так, курятину в «Пятерочке» можно купить по
Однако цены растут и в этих сетях. Так, растительное масло подорожало в «Пятерочке» на
Лидером роста цен стал картофель, который стоит в два с лишним раза дороже, чем в декабре. Причем это редкий пример того, как реальные розничные цены в сетях оказываются даже еще выше, чем среднестатистические. Так, при средней цене на картошку в мае
А вот качество яиц изменилось навряд ли, но цена на этот продукт в среднем выросла на 17%.
Догоняют яйца и куры: килограмм цыплят бройлеров подорожал на 13%. Дороже стала баранина (на 10,5%).
Снова пошла в рост гречка, прибавившая в цене 8% и достигнувшая
Из сезонных продуктов, которые производятся в Новосибирске (и вообще в Западной Сибири), больше всего подорожало мороженое — на 6,5%. Но здесь причина очевидна — чем теплее становится, тем больше готовы платить за это лакомство покупатели.
Среди других продуктов, которые подорожали более чем на 5%, оказались: растительное масло (5,5%), сметана (7,4%) и национальные сыры (Росстат называет так брынзу и ее аналоги (5,5%)).
Дешевеющих продуктов совсем немного — в основном это овощи, которые всё активней везут к нам из Средней Азии. Так, помидоры уже в мае стоили дешевле на 3,5%.
Еще одной статьей расходов, которая сократилась, по мнению Росстата, оказался обед в ресторане в дневное время. Падение, правда, составило лишь 2% и связано с тем, что рестораторы смогли покупать часть сезонных продуктов дешевле.
В целом же размер прожиточного минимума (его определяет облправительство исходя из стоимости базовых продуктов) вырос за это время с
Продолжающийся рост цен, увы, не сопровождается сопоставимым ростом зарплаты. По данным того же Росстата, реальные денежные доходы (то есть количество товаров и услуг, которые можно купить на заработанные деньги) в первом квартале сократились в Новосибирской области на 2,6%.
О том, в каких торговых сетях есть шанс найти базовые продукты дешевле и стоит ли этот поиск потраченного времени, можно узнать из подробного обзора со сравнением цен на 20 наиболее ходовых позиций, который обозреватель НГС сделал месяц назад.