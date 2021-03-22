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Новосибирцы оставили в ресторанах и столовых почти 3 миллиарда: общепит вернулся к показателям до пандемии

А торговля смогла даже немного превзойти показатели февраля 2020 года

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До привычного роста в торговле и общепите пока далеко

До привычного роста в торговле и общепите пока далеко

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Новосибирские общепит и торговля вернулись к допандемийным показателям

Обороты розничной торговли и общественного питания в Новосибирской области впервые с начала пандемии вернулись к показателям годовой давности. Правда, привычного роста пока все равно нет.

По данным Росстата, оборот розничной торговли предприятий Новосибирской области в феврале составил 46,3 миллиарда рублей, что на 0,8% больше, чем в том же месяце прошлого года. До этого начиная с апреля 2020 года торговля стабильно недополучала проценты по сравнению с показателями 2019 года. Самыми провальными месяцами стали апрель и май, когда падение достигло почти 8%. Для сравнения, объем продаж в марте прошлого года оказался выше показателей марта 2019 года на 7,5%.

Восстановился и общепит. В феврале жители области оставили в кафе, ресторанах и столовых 2,9 миллиарда рублей — ровно столько же, сколько было год назад. В общепите падение началось еще раньше — уже в марте 2020 года (когда еще не были введены ограничения) эта сфера недосчиталась 11,5% от оборота 2019 года. При том, что в феврале 2020 года ресторанный рынок показал рост в 14,6%.

Цены в общественном питании подросли вслед за продуктами&nbsp;

Цены в общественном питании подросли вслед за продуктами 

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Самыми тяжелыми месяцами для рестораторов стали апрель, май и июнь, когда их выручка рухнула на 60% и более. В июне, когда заведениям разрешили обслуживание на летних верандах, ситуация начала выправляться. А в сентябре, когда были сняты уже все ограничения, оборот общепита достиг 99% от показателя 2019 года. По мнению рестораторов, это стало следствием того, что большинство направлений зарубежного отдыха было закрыто и новосибирцам пришлось тратить деньги дома.

У небольшого, но всё же роста оборотов торговли и общепита, впрочем, может быть и не очень приятная причина. НГС уже писал о существенном подорожании целого ряда продуктов первой необходимости.

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бары и ресторанырозничная торговлястатистика
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