Новосибирцы оставили в ресторанах и столовых почти 3 миллиарда: общепит вернулся к показателям до пандемии

Новосибирские общепит и торговля вернулись к допандемийным показателям
Обороты розничной торговли и общественного питания в Новосибирской области впервые с начала пандемии вернулись к показателям годовой давности. Правда, привычного роста пока все равно нет.
По данным Росстата, оборот розничной торговли предприятий Новосибирской области в феврале составил
Восстановился и общепит. В феврале жители области оставили в кафе, ресторанах и столовых
Самыми тяжелыми месяцами для рестораторов стали апрель, май и июнь, когда их выручка рухнула на
У небольшого, но всё же роста оборотов торговли и общепита, впрочем, может быть и не очень приятная причина. НГС уже писал о существенном подорожании целого ряда продуктов первой необходимости.