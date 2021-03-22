Новосибирцы оставили в ресторанах и столовых почти 3 миллиарда: общепит вернулся к показателям до пандемии

Обороты розничной торговли и общественного питания в Новосибирской области впервые с начала пандемии вернулись к показателям годовой давности. Правда, привычного роста пока все равно нет.



По данным Росстата, оборот розничной торговли предприятий Новосибирской области в феврале составил 46,3 миллиарда рублей, что на 0,8% больше , чем в том же месяце прошлого года. До этого начиная с апреля 2020 года торговля стабильно недополучала проценты по сравнению с показателями 2019 года . Самыми провальными месяцами стали апрель и май, когда падение достигло почти 8% . Для сравнения, объем продаж в марте прошлого года оказался выше показателей марта 2019 года на 7,5% .

