Жизнь на дне угольного бассейна. Как умирают шахтерские города в России

Города без смысла



— Ты знаешь, как эти программы делаются? — говорит мне один из бывших руководителей угольного предприятия. — Я сам такую делал. Одну делаешь реальную, для себя, а там ты знаешь, что не будет [ничего]. Другую для руководителя. А третью — на самый верх. Когда мы считали, сколько уйдет денег на запуск первой лавы в одной, на тот момент незатопленой, шахте, там общая сумма выходила 7 миллиардов . А сейчас на затопленную, срезанную — это уже в два раза больше. Ну и кому это нужно здесь, в Гуково?



Другой собеседник из числа высокопоставленных горняков полагает, что открытие новых шахт на востоке региона действительно поможет как области, так и умирающим городам.

