Жизнь на дне угольного бассейна. Как умирают шахтерские города в России

Сегодня тяжело не только украинскому Донбассу, где идет война, нашему приходится не намного легче. Шахты Восточного Донбасса закрываются все тридцать последних лет, оставляя после себя руины предприятий и жилых домов. Люди бегут или перебиваются вахтами и случайными подработками — вместе с углепромом из некогда богатых шахтерских моногородов пропадают и рабочие места. Корреспондент 161.RU Григорий Ермаков отправился на северо-запад Ростовской области, чтобы узнать, остались ли там те, кто еще ждет обещанных премьером Мишустиным миллиардов на спасение угольных территорий.
Мифы Восточного Донбасса
Сияющий Гелиос мчит по небу в колеснице, в его лучах — команда легендарного «Арго» отбывает в путь. Геракл бьется с немейским львом, а Эдип — над загадкой сфинкса. Атлеты пытаются скрутить друг друга, мимо них движется вакханалия — кто еще в веселом беге, кто уже ползком.
Сейчас на мозаику из древнегреческой мифологии положен неровный рисунок мужского полового органа. С ним соседствуют примитивные теги «уличных художников», оскорбления и реклама запрещенных телеграм-каналов. Так сегодня выглядит стена заброшенного бассейна при шахте 50-летия Октября в Гуково.
По битому стеклу, колотому кирпичу и остаткам паркета, огибая пустые бутылки, скомканные пачки сигарет, мы пробираемся по спорткомплексу. Когда-то здесь шахтеры занимались профилактикой профессиональных болезней вроде антракоза — это когда угольная пыль забивает легкие. Теперь здешние стены — будто роман взросления про гуковчанина в трех томах-этажах.
«Жизнь — огромный корабль, а ты — выброшен за борт.
И вряд ли будешь спасен».
«Ира, мне страшно, ведь не будет хорошего.
Уже не важно, что я за год дважды брошен».
«Ад — это Земля».
Зал на третьем этаже — пик обреченности. Внутри почти нет мусора и граффити, пыльный пол рассечен полосами от колес самокатов. Есть даже самодельный трамплин — ведущий прямо в распахнутое окно.
На входе встречаем пару подростков. Они говорят, что молодежь часто собирается здесь — больше в Гуково ходить особо некуда. Я спрашиваю у одного, планирует ли остаться в родном городе, когда вырастет. Парень отвечает загадкой, похлеще сфинксовой:
— А зачем?
Похожие вопросы наверняка возникали у жителей города, когда начали закрываться шахты. И речь не только о горняках — развивавшаяся при СССР угольная промышленность привлекла строителей, инженеров и геологов, ремонтников, железнодорожников.
Но теперь шахты закрыты, а инфраструктура брошена. Те, кто смог, уехали. Оставшиеся выживают и сетуют на то же, что и жители других моногородов: растущую коммуналку, бестолковое благоустройство, нехватку работы и мизерные зарплаты. Но, если повезет, то на немноголюдных улицах зимнего Гуково вы встретите бывшего шахтера (чаще всего это мужчина за сорок), который расскажет истории, звучащие неправдоподобнее мифов Эллады.
— Здесь были такие зарплаты, что ростовчане завидовали.
— Шахтоуправление выделяло деньги, и за счет них строилось жилье для молодых семей. Народ сюда толпами валил.
— Город был самым зеленым в Ростовской области. Да это и не город был — муравейник настоящий.
Так говорили и о других шахтерских городах Восточного Донбасса — Шахтах, Новошахтинске, Каменск-Шахтинском и Донецке. Теперь везде больше молчат.
Искалеченный город
Донецкий бассейн (он же Донбасс) остается крупнейшим в Европе месторождением угля. Территория в более чем
Первые залежи здесь открыли в
Настоящее опьянение от успехов угледобычи пришлось на
Распад целой индустрии невольно иллюстрирует стенд у входа в шахту
Сейчас в Восточном Донбассе осталось только пять шахт. Одна — в Гуково. Раньше в городе было еще пять угледобывающих предприятий, но все закрылись. Выросшие вокруг производств микрорайоны стоят до сих пор. Подземные работы негативно влияли на жилые постройки — их приходилось обматывать, чтобы избежать крушения. Но и этого не хватало. Многие аварийные дома стоят брошенными, другие уже превратились в руины.
— А вот это наша старая водонапорная башня, — указывает за окно автомобиля таксист Александр. — Я малой был, мне рассказывали, что здесь, в Гуково, часто люди себя убивали. Забирались наверх по лестнице и [убивали себя]. Лестницу подрезали. А на ее остатках всё равно [продолжили убивать себя]. Недавно магазин под ней открыли, назвали «Маяк».
Александру
Мы едем по центру Гуково — это микрорайон, отдаленный от остального массива города четырьмя километрами дороги через хутор Марс. На главных улицах взгляд цепляется за панно на Дворце культуры — горняки приветствуют гостей. На боковой части жилого дома, выходящей на улицу, — рабочий с отбойным молотком. На пути к единственной действующей шахте города уже не удивляешься, когда видишь статуи шахтеров вдоль дороги.
С трижды перекрашенных статуй облупилась краска. Грязные остановки залеплены рекламными буклетами. Под раскрашенными домами — перекопанные улицы. С потерей шахт этот город будто перестал быть нужен сам себе — как если бы Ростов лишился Дона, а Таганрог — Азовского моря.
Хроника распада
В советские годы существовали два треста: «Гуковуголь», в который входили северные шахты Восточного Донбасса (у городов Гуково, Донецк, Зверево), и «Ростовуголь» (Шахты и Новошахтинск). В конце
Переходу на хозяйственный расчет сопротивлялись и сами шахтеры, устроившие массовые забастовки в
Уже в 1992 году «Ростовуголь» и «Гуковуголь» стали акционерными обществами. В
На рынке появились новые игроки. В
«Ростовуголь» будет терять шахты все 90-е, пока в марте
Заграница (не) поможет
Припорошенная снегом стихийная парковка заставлена бюджетными авто с номерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Территория огорожена грубо сколоченным забором, за приоткрытой дверью уличного сортира — зловонная тьма.
Мы стоим перед едва не аварийным двухэтажным домом. На многих окнах еще не сдернута пленка, в других проемах — деревянные рамы с полиэтиленом вместо стекла. Стены украшают самопальные антенны из пивных банок, на подоконниках — кастрюли и пакеты с продуктами.
Это общежитие вахтовиков из ЛНР и ДНР, работающих на единственной действующей шахте Гуково — «Ростовской». У входа в общежитие встречаем невысокого мужчину в толстовке и шлепанцах, он курит. Вокруг его глаз тонкие черные линии — следы работы в забое.
— Я раньше работал на шахтах в ЛНР, — говорит мужчина. — Здесь это моя четвертая вахта. Жилье в целом устраивает, платить не приходится — только коммуналку. Об индустрии в ЛНР говорить уже нельзя — там остались только частные врезы, работать не хочется.
Пройтись по всему общежитию не дают — просят разрешение от директора. По тускло освещенным коридорам здания бродят мужчины с коротко стриженными головами. Комендант говорит нам, что рабочие спокойные и не буянят, — у неё, единственной женщины в здании, никогда не было с ними проблем.
На входе висят два объявления со «строго обязательным» требованием всем иностранным гражданам сообщать о приезде и отъезде на вахту — и сдавать копию паспорта. Жилье, как оказалось, не бесплатное —
Во дворе встречаем худого мужчину средних лет, его глаза тоже украшены черными шахтерскими метками. В мозолистой левой руке он держит сразу две банки пива, правой активно жестикулирует.
— Я уже год тут работаю. Катаемся вахтами по
У мужчины под Луганском осталась семья. Дочка и жена уже получили российское гражданство, сам шахтер тоже планирует переехать в Россию. Но пока не позволяют финансы. Говоря о том, что происходит с углепромышленностью в Западном Донбассе, ухмыляется:
— Да там тоже дурят. Везде сплошное [обман]. Везде одна милиция.
Приезжие с Луганщины уверены: большинство работников шахты «Ростовской» — тоже украинцы. А местные если и работают, то получают должности в среднем звене.
— Я подземный горнорабочий. Средняя зарплата в Гуково —
Владимир согласен, что большинство шахтеров — точно приезжие с Украины. Схожая ситуация и с владельцами шахт.
Через дорогу от общежития — заброшенная столовая шахты. Оттуда сквозь разбитое окно смотрит рыжая дворняга, за ней — разбитый кафель. Чуть поодаль — остановка советских времен, украшенная панно с изображением шахтера: в его правой руке — цветы, в левой — уголь, за спиной возвышается террикон.
Шахматист, боксер, сенатор и украинский миллиардер
Три из пяти действующих шахт Ростовской области полностью или частично находятся в руках украинских собственников. «Дальней» и «Обуховской владеет «ДТЭК», а шахта «Ростовская» в Гуково принадлежит E.CONNECT. Это трейдинговая компания с офисами в Чехии, Словакии, Венгрии, на Кипре, Украине, в Германии и России. Занимается производством тепловой и электроэнергии, лизингом персонала. В состав группы E.CONNECT входят украинская компания «Краматорсктеплоэнерго», шахты «Ростовская» и «Замчаловская».
Первый охранник, которого встречаем на территории закрытой шахты «Замчаловская», без вопросов пропускает нас. Пока разговариваем, мужчина сетует на мороз: отопления внутри опустевшего административного здания нет, приходится по старинке топить дровяную печку.
Вдруг из-за поворота показывается черный
По данным из ЕГЮРЛ, «Э.КОННЕКТ» — российский филиал международной компании — принадлежит наполовину «E.CONNECT», наполовину некоммерческой организации «Центр прогресса бокса» Умара Кремлёва — президента Международной ассоциации бокса.
Две шахты украинской компании «ДТЭК», приобретенные через учрежденную компанию «Донской антрацит», находятся неподалеку от Зверево. «Дальнюю» и «Обуховскую» выкупили в
Две другие оставшиеся шахты тоже не до конца принадлежат российским владельцам. «Южная угольная компания» управляет работающей «Садкинской», строит «Садкинскую-Восточную» и готовит проект «Садкинской Северной». 68% компании, входящей в «губернаторскую сотню инвестиционных проектов», принадлежит четырем фирмам, зарегистрированным на Кипре. Оставшуюся часть делят ИК «Тулома» российского миллиардера и президента Федерации шахмат России Андрея Филатова.
Последняя действующая шахта Восточного Донбасса — «Шерловская-Наклонная» — принадлежит «Донуглю». Компания также владеет незавершенной шахтой «Обуховская
План по спасению забоя
О спасении угольной промышленности России вновь заговорили в феврале
Проекты для Ростовской области оценили в
Сейчас последней владеет «Региональная корпорация развития», подконтрольная Минстрою Ростовской области. Недострой раньше принадлежал «Ростовской угольной компании», которая входила в украинскую «Запорожсталь»
Руины отжившего свое углепрома планируют ликвидировать в рамках программы. Под снос пойдут «Алмазная» и «Гуковская». Мы побывали на территории этих шахт — сейчас обе даже не огорожены забором.
Кроме того, власти обещают вложиться в «развитие и поддержку занятости в шахтерских городах». Только в
Такие развалины легко найти в восточной части Гуково и районе Новая Соколовка в Новошахтинске.
— У нас неподалеку центр выдачи российских паспортов для украинцев. Они приезжают к нам и спрашивают: «Это что, и до вас бомбы долетали?» Даже стыдно как-то, — рассказывает житель Новой Соколовки.
Объем вливаний в города Восточного Донбасса обещает расти — до
Это не первая попытка спасти Восточный Донбасс. В январе
Города без смысла
— Ты знаешь, как эти программы делаются? — говорит мне один из бывших руководителей угольного предприятия. — Я сам такую делал. Одну делаешь реальную, для себя, а там ты знаешь, что не будет [ничего]. Другую для руководителя. А третью — на самый верх. Когда мы считали, сколько уйдет денег на запуск первой лавы в одной, на тот момент незатопленой, шахте, там общая сумма выходила
Другой собеседник из числа высокопоставленных горняков полагает, что открытие новых шахт на востоке региона действительно поможет как области, так и умирающим городам.
— Даже сейчас из Гуково в шахту «Садкинскую» ездят (около
Бывший руководитель одного из предприятий соглашается, что на действующих шахтах зарплаты стоящие. А ехать пару часов до работы — это не самый плохой вариант. Другим горнякам приходится ездить куда дальше — например, в «Мосметрострой».
Над Новошахтинском — некогда столицей областного углепрома — высятся заснеженные терриконы. Этот город начал терять шахты раньше, чем Гуково. Одна за другой они стали закрываться после крупных аварий 1999, 2001 и
— Не складываются три фактора: инфраструктура, люди и, наконец, деньги, — считает бывший шахтер «Западной-Капитальной» Геннадий. — Именно они влияют на то, что вернуть угледобычу в регион будет сложно. Людей, которые помнят, каково работать в забое, мало. Инфраструктура — железнодорожные пути, ремонтные предприятия — исчезла. А запуск шахт, длительное время простаивающих, стоит слишком дорого.
Сын Геннадия Антон соглашается проводить нас до «Западной». По пути встречаем те же украшенные шахтерскими сюжетами остановки, носящие имена давно закрытых предприятий, как и в Гуково. Глядя на эти артефакты из прошлого, понимаешь, что город потерял нечто большее, нежели просто рабочие места и инфраструктуру.
На дороге к шахте стоит шлагбаум. Но охраняют не землю, а выросший рядом завод «Вагондормаш». Охранник пропускает нас без вопросов: он сам когда-то работал на «Западной» и уволился незадолго до аварии. Говорит, если бы он остался на посту — пришлось бы идти под землю именно в ту смену, которая была во время затопления.
От «Западной-Капитальной» не осталось ничего, кроме террикона в сердце города. На поросшей травой, бугристой земле разбросан строительный мусор.
— Больно это видеть, — говорит Антон. — Ты знаешь, что всё это когда-то было, когда-то работало. И шахты давали смысл жизни для очень многих людей. Теперь его жители потеряли этот смысл.
Показывая руины шахты имени Ленина, Антон обращает наше внимание на пустой постамент перед входом в административный корпус. Там когда-то стоял вождь всех трудящихся. Куда делся теперь — неизвестно. Быть может, оставил город вместе с тысячами бывших горняков.
27-летний Антон работает на удаленке. Уезжать из Новошахтинска не планирует.
Вместо постскриптума
Несмотря на плачевное положение шахтерских городов, два угледобывающих предприятия попали в