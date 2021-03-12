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С апреля меняется пособие на детей от 3 до 7 лет: как его оформить и кто получит в два раза больше денег

С апреля меняется пособие на детей от 3 до 7 лет: как его оформить и кто получит в два раза больше денег

Выплату будут назначать по новым правилам

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Пособие полагается на каждого ребенка

Пособие полагается на каждого ребенка

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Владимир Путин подписал указ, изменяющий правила начисления пособий на детей от 3 до 7 лет. С 1 апреля часть семей будет получать повышенные выплаты. Порядок их предоставления будет утвержден постановлением правительства. Документ сейчас разрабатывает Минтруд в связке с регионами и общественными организациями.

1

Что за пособие?

Выплата появилась в 2020 году. Ее начали начислять с января на детей от 3 до 7 лет в размере половины прожиточного минимума в своем регионе. Первые деньги семьи получили в июне — сразу за несколько месяцев. Осенью во время встречи с сенаторами Владимир Путин поручил предусмотреть возможность увеличения пособий, что, собственно, теперь и произошло.

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2

Кому полагаются выплаты?

Не всем семьям, а только малоимущим, то есть если среднедушевой доход в семье меньше прожиточного минимума. Прожиточный минимум на душу населения отличаются от региона к региону. В среднем по стране в 2021 году прожиточный минимум составляет 11 653 рубля.

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3

Сколько будут платить?

Сумма пособия тоже будет зависеть от дохода семьи. Базовая ставка — половина прожиточного минимума ребенка, который меньше, чем «обычный», — в среднем по стране 11 303 рубля. Соответственно, в среднем базовое пособие будет в размере 5651 рубля 50 копеек (точная сумма может меняться в зависимости от региона). Его могут увеличить, если при выплате в базовом размере среднедушевой доход семьи не достигнет прожиточного минимума на душу населения, до 75%. Если же и этого окажется недостаточно, то выплата назначается в размере 100%.

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4

Как считать доход семьи?

Суммируем доходы всех членов семьи за год, потом делим на 12 месяцев и на количество членов семьи. Обратите внимание, что доход — это не только зарплата или пенсия, но и все пособия, стипендии, алименты и даже проценты по вкладам.

В состав семьи входят заявитель, его законный супруг и несовершеннолетние дети. Членами семьи также могут быть признаны родственники, которые живут с ними и ведут совместное хозяйство, — совершеннолетние дети, родители, братья и сестры. Не считаются мамы и папы, лишенные родительских прав, солдаты-срочники и заключенные.

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5

В пособии могут отказать?

Да, если доход выше регионального прожиточного минимума. В том числе если он вдруг изменился — в следующем году в пособии могут отказать. Есть и другие ограничения: выплату можно оформить только в случае, если и ребенок, и родитель (хотя бы один) — граждане РФ. И даже если это условие соблюдено, но семья проживает за границей, пособие не назначают. Кроме того, отказать могут в случае, если в заявлении указаны неполные или недостоверные данные, так что заполняйте внимательно.

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6

Какие документы нужны?

Минтруд сообщает, что выплата предоставляется по одному заявлению, поданному в электронном виде или в МФЦ (органы соцзащиты). Остальные данные они соберут сами.

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7

Когда подавать заявление?

Когда ребенку исполнится три года. Если три года уже исполнилось, то писать заявление можно будет после 1 апреля, а само пособие начислят с января. То есть, когда вы подадите документы, соцзащита посчитает, сколько вам должны были выплатить за предыдущие месяцы, и выплатит.

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8

Пособие могут получить только родители?

Нет, подать заявление может усыновитель или опекун ребенка. Порядок рассмотрения будет тем же.

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9

Пособие дают одно на всех детей?

Нет, на каждого ребенка в возрасте от трех до семи лет. Если их двое, пособие назначают в двойном размере.

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10

Просто напоминаем

Семьи с детьми до семи лет могут оформить разовую выплату в размере пяти тысяч рублей, которую президент назначал к Новому году. Подать документы можно до 1 апреля. В этом материале — подробная инструкция как их получить.

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детисемьявыплаты и пособияМинтруд РФ
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