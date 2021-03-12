С апреля меняется пособие на детей от 3 до 7 лет: как его оформить и кто получит в два раза больше денег

1
Что за пособие?
Выплата появилась в
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2
Кому полагаются выплаты?
Не всем семьям, а только малоимущим, то есть если среднедушевой доход в семье меньше прожиточного минимума. Прожиточный минимум на душу населения отличаются от региона к региону. В среднем по стране в
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3
Сколько будут платить?
Сумма пособия тоже будет зависеть от дохода семьи. Базовая ставка — половина прожиточного минимума ребенка, который меньше, чем «обычный», — в среднем по стране
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4
Как считать доход семьи?
Суммируем доходы всех членов семьи за год, потом делим на
В состав семьи входят заявитель, его законный супруг и несовершеннолетние дети. Членами семьи также могут быть признаны родственники, которые живут с ними и ведут совместное хозяйство, — совершеннолетние дети, родители, братья и сестры. Не считаются мамы и папы, лишенные родительских прав, солдаты-срочники и заключенные.
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5
В пособии могут отказать?
Да, если доход выше регионального прожиточного минимума. В том числе если он вдруг изменился — в следующем году в пособии могут отказать. Есть и другие ограничения: выплату можно оформить только в случае, если и ребенок, и родитель (хотя бы один) — граждане РФ. И даже если это условие соблюдено, но семья проживает за границей, пособие не назначают. Кроме того, отказать могут в случае, если в заявлении указаны неполные или недостоверные данные, так что заполняйте внимательно.
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6
Какие документы нужны?
Минтруд сообщает, что выплата предоставляется по одному заявлению, поданному в электронном виде или в МФЦ (органы соцзащиты). Остальные данные они соберут сами.
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7
Когда подавать заявление?
Когда ребенку исполнится три года. Если три года уже исполнилось, то писать заявление можно будет после
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8
Пособие могут получить только родители?
Нет, подать заявление может усыновитель или опекун ребенка. Порядок рассмотрения будет тем же.
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9
Пособие дают одно на всех детей?
Нет, на каждого ребенка в возрасте от трех до семи лет. Если их двое, пособие назначают в двойном размере.
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10
Просто напоминаем
Семьи с детьми до семи лет могут оформить разовую выплату в размере пяти тысяч рублей, которую президент назначал к Новому году. Подать документы можно до 1 апреля. В этом материале — подробная инструкция как их получить.
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