С апреля меняется пособие на детей от 3 до 7 лет: как его оформить и кто получит в два раза больше денег

Суммируем доходы всех членов семьи за год, потом делим на 12 месяцев и на количество членов семьи. Обратите внимание, что доход — это не только зарплата или пенсия, но и все пособия, стипендии, алименты и даже проценты по вкладам.



В состав семьи входят заявитель, его законный супруг и несовершеннолетние дети. Членами семьи также могут быть признаны родственники, которые живут с ними и ведут совместное хозяйство, — совершеннолетние дети, родители, братья и сестры. Не считаются мамы и папы, лишенные родительских прав, солдаты-срочники и заключенные.

