Как получить путинские пять тысяч рублей: инструкция для родителей

Во время сегодняшней пресс-конференции Владимир Путин анонсировал новую выплату, которая должна поддержать семьи с детьми. Он отметил, что в этом году в силу ограничений отменены детские елки, а праздник связан с ожиданиями и надеждами на будущее.



— Мы договорились о том, что государство сделает нашим детям подарок. Всем семьям с детьми до 7 лет выплатим по пять тысяч рублей, — заявил президент.



Во время пресс-подхода он также уточнил, что выплата будет начислена в том же порядке, в каком начисляли коронавирусные 10 тысяч семьям с детьми до 16 лет. Разбираемся, как получить деньги.

