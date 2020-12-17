Как получить путинские пять тысяч рублей: инструкция для родителей

1
Кому положена выплата?
На «Госуслугах» уточняется, что деньги начисляются на детей, рожденных с 18 декабря 2012 года по 31 марта 2021-го. То есть если в период с 18 декабря 2020 по 31 марта 2021-го года ребенку исполняется 8 лет — на него тоже положена эта выплата.
2
Деньги дадут на каждого ребенка?
Да, президент сказал, что новогодняя выплата полагается каждому ребенку до 7 лет.
3
Как получить деньги?
Новая единовременная выплата назначается на основании заявлений, которые родители подавали для получения коронавирусных выплат на детей до 3 лет и от 3 до 16 лет. Доставка выплаты осуществляется только на банковский счет заявителя в соответствии с реквизитами, указанными в заявлении.
4
Когда нужно подать заявление заново?
Если ранее вы по какой-то причине не получали выплаты на детей (например, ребенок родился после 1 июля) или указанный ранее счет закрыт. Подать заявление можно до 1 апреля 2021 года в МФЦ или на сайте госуслуг.
5
Когда начислят деньги?
Владимир Путин сказал, что выплаты будут начислены до Нового года. Соответствующий указ уже подписан.