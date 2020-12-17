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Как получить путинские пять тысяч рублей: инструкция для родителей

Как получить путинские пять тысяч рублей: инструкция для родителей

Выплата положена семьям с детьми до 7 лет

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Деньги выплатят на каждого ребенка

Деньги выплатят на каждого ребенка

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Во время сегодняшней пресс-конференции Владимир Путин анонсировал новую выплату, которая должна поддержать семьи с детьми. Он отметил, что в этом году в силу ограничений отменены детские елки, а праздник связан с ожиданиями и надеждами на будущее.

— Мы договорились о том, что государство сделает нашим детям подарок. Всем семьям с детьми до 7 лет выплатим по пять тысяч рублей, — заявил президент.

Во время пресс-подхода он также уточнил, что выплата будет начислена в том же порядке, в каком начисляли коронавирусные 10 тысяч семьям с детьми до 16 лет. Разбираемся, как получить деньги.

1

Кому положена выплата?

На «Госуслугах» уточняется, что деньги начисляются на детей, рожденных с 18 декабря 2012 года по 31 марта 2021-го. То есть если в период с 18 декабря 2020 по 31 марта 2021-го года ребенку исполняется 8 лет — на него тоже положена эта выплата.

2

Деньги дадут на каждого ребенка?

Да, президент сказал, что новогодняя выплата полагается каждому ребенку до 7 лет.

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3

Как получить деньги?

Новая единовременная выплата назначается на основании заявлений, которые родители подавали для получения коронавирусных выплат на детей до 3 лет и от 3 до 16 лет. Доставка выплаты осуществляется только на банковский счет заявителя в соответствии с реквизитами, указанными в заявлении.

4

Когда нужно подать заявление заново?

Если ранее вы по какой-то причине не получали выплаты на детей (например, ребенок родился после 1 июля) или указанный ранее счет закрыт. Подать заявление можно до 1 апреля 2021 года в МФЦ или на сайте госуслуг.

5

Когда начислят деньги?

Владимир Путин сказал, что выплаты будут начислены до Нового года. Соответствующий указ уже подписан.

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Владимир ПутинНовый годдетивыплаты и пособия
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