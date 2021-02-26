Остался месяц: кому и как получить путинское пособие на детей до 8 лет

Март станет последним месяцем, когда родители смогут получить единоразовую выплату в пять тысяч рублей, о которой Владимир Путин объявил в декабре во время ежегодной пресс-конференции. Тогда президент заявил, что деньги получат дети в качестве своеобразного подарка к Новому году. Однако срок назначения выплаты растянули на несколько месяцев, чтобы все успели ее оформить.



Большинство родителей деньги уже получили, поскольку тем, кто получал «коронавирусные» пособия на детей, новая выплата назначалась и перечислялась автоматически. Если на вашего дошкольника деньги еще не пришли, остается месяц, чтобы это исправить. Оформить выплату можно до 1 апреля .

