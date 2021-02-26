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Остался месяц: кому и как получить путинское пособие на детей до 8 лет

Оформить выплату нужно до 1 апреля

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Тем, кто получал «коронавирусные» пособия, выплату назначили автоматически

Тем, кто получал «коронавирусные» пособия, выплату назначили автоматически

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Март станет последним месяцем, когда родители смогут получить единоразовую выплату в пять тысяч рублей, о которой Владимир Путин объявил в декабре во время ежегодной пресс-конференции. Тогда президент заявил, что деньги получат дети в качестве своеобразного подарка к Новому году. Однако срок назначения выплаты растянули на несколько месяцев, чтобы все успели ее оформить.

Большинство родителей деньги уже получили, поскольку тем, кто получал «коронавирусные» пособия на детей, новая выплата назначалась и перечислялась автоматически. Если на вашего дошкольника деньги еще не пришли, остается месяц, чтобы это исправить. Оформить выплату можно до 1 апреля.

Для начала проверьте, точно ли вам полагается выплата. По пять тысяч рублей должны выдать на каждого ребенка, которому по состоянию на 17 декабря 2020 года еще не исполнилось 8 лет. Родители детей, родившихся после выхода указа (в период с 18 декабря 2020 года), тоже имеют право на выплату, пока срок ее действия не истек. С трудностями могут столкнуться мамы и папы малышей, которые родятся в конце марта, поскольку просто не успеют подать документы до 1 апреля. Это следует из текста Указа.

Родителям, которые не получали «коронавирусные» выплаты на детей (например, ребенок родился после 1 июля 2020 года), необходимо подать заявление на портале госуслуг или в клиентской службе ПФР, указав в заявлении реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства. Если родители ранее получали одно из прошлогодних пособий, но у них изменились реквизиты, нужно подать заявление об изменении реквизитов с новыми данными банковского счета. Если деньги не приходят или у вас остались еще какие-то вопросы, то можно задать их через специальный электронный сервис Оnline.pfrf.ru.

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Владимир Путиндетивыплаты и пособия
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