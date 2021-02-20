Девушка заняла 1,5 миллиона в «Газпромбанке», но ставку внезапно задрали с 9,5% до 15,5%. Что решил суд?

— Они не предупредили меня и повысили процентную ставку. О том, что у меня повышена ставка, я узнала из СМС-сообщения с информацией о просрочке. Я позвонила, спросила, по какой причине у меня просрочка, потому что я всегда вовремя оплачивала. В кол-центре мне не дали комментариев, почему это произошло, просто сказали: «Обращайтесь в офис банка». Я обратилась к юристам, — говорит сибирячка.

Дело дошло до судебных разбирательств. Во время заседаний выяснилось, что «Газпромбанк» считает обеспечением по кредиту именно страховку от АО «СОГАЗ». А раз этот договор расторгнут, то кредитная ставка повышается в одностороннем порядке до 15,5%. В суде удалось доказать, что страховка от «Ингосстраха» является таким же законным обеспечением.

— То есть условие договора о страховании Олеся выполнила. В жалобе банк написал, что она застраховалась в компании, которая не аккредитована банком. Хотя про это ни до заключения кредитного договора, ни в суде первой инстанции представитель банка не говорил ни слова. Список аккредитованных банком страховых компаний размещен на его сайте и регулярно обновляется. До Олеси, разумеется, этот список никто не доводил. Хотя по закону банк обязан это сделать, но только не на сайте, а в договоре, — объясняет юрист Сергей Кравченко, директор общества по защите прав потребителей «Аурис».