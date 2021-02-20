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Тема дняУ прохожего выхватили пакет с 15 миллионами рублей

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Девушка заняла 1,5 миллиона в «Газпромбанке», но ставку внезапно задрали с 9,5% до 15,5%. Что решил суд?

Процентную ставку повысили, потому что клиентка отказалась от дорогой страховки и пошла в независимую страховую компанию

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Клиентке пришлось судиться, чтобы доказать незаконность повышения процентной ставки в одностороннем порядке

Клиентке пришлось судиться, чтобы доказать незаконность повышения процентной ставки в одностороннем порядке

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Жительница Новосибирска засудила «Газпромбанк» из-за процентной ставки

Представьте, что вы взяли в банке кредит под 9,5% годовых, а вам потом повысили ставку до 15,5%. При сумме кредита в 1,5 миллиона рублей это будет 5000 рублей лишней переплаты каждый месяц — именно в такую ситуацию попала жительница Новосибирска Олеся Трояк. Девушка отказалась страховать свою жизнь в этом банке (страховка здесь обошлось бы ей в 315 000 рублей) и пошла в независимую компанию, за это ее «наказали» повышенной процентной ставкой. Какой правды клиентка добилась в суде — рассказывает наш коллега Дмитрий Косенко.

В 2019 году Олеся Трояк обратилась в «Газпромбанк» с просьбой выдать ей потребительский кредит на сумму 1,5 миллиона рублей на 7 лет. В октябре того же года кредит был оформлен, ставка при заключении договора составляла 9,5% — это 24 725 рублей ежемесячных платежей. Одним из условий было страхование жизни и здоровья — банк безальтернативно уведомил девушку, что страховка будет оформлена в АО «СОГАЗ». При этом стоимость полиса составляла 315 000 рублей — эти деньги списывались из тела кредита.

— Банк предложил страховку, которая в 20 раз больше, чем предлагалось на рынке. Причем выбора как такового не было. После заключения договора я на тех же условиях заключила договор с другой страховой компанией, — рассказывает Олеся Трояк.

Первоначальный договор со страховкой в <nobr class="_">315 000</nobr> рублей

Первоначальный договор со страховкой в 315 000 рублей

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В компании «Ингосстрах-Жизнь» стоимость страхования по тем же рискам составила 14 000 рублей. Девушка предъявила полис банку и написала заявление в АО «СОГАЗ» о расторжении договора страхования на 315 000 рублей. К январю 2020 года ставка по кредиту была повышена банком в одностороннем порядке до 15,5%. Ежемесячный платеж вырос до 29 725 рублей, но клиентка этого не знала и продолжала вносить прежние платежи.

— Они не предупредили меня и повысили процентную ставку. О том, что у меня повышена ставка, я узнала из СМС-сообщения с информацией о просрочке. Я позвонила, спросила, по какой причине у меня просрочка, потому что я всегда вовремя оплачивала. В кол-центре мне не дали комментариев, почему это произошло, просто сказали: «Обращайтесь в офис банка». Я обратилась к юристам, — говорит сибирячка.

Дело дошло до судебных разбирательств. Во время заседаний выяснилось, что «Газпромбанк» считает обеспечением по кредиту именно страховку от АО «СОГАЗ». А раз этот договор расторгнут, то кредитная ставка повышается в одностороннем порядке до 15,5%. В суде удалось доказать, что страховка от «Ингосстраха» является таким же законным обеспечением.

— То есть условие договора о страховании Олеся выполнила. В жалобе банк написал, что она застраховалась в компании, которая не аккредитована банком. Хотя про это ни до заключения кредитного договора, ни в суде первой инстанции представитель банка не говорил ни слова. Список аккредитованных банком страховых компаний размещен на его сайте и регулярно обновляется. До Олеси, разумеется, этот список никто не доводил. Хотя по закону банк обязан это сделать, но только не на сайте, а в договоре, — объясняет юрист Сергей Кравченко, директор общества по защите прав потребителей «Аурис».

В итоге Заельцовский районный суд Новосибирска встал на сторону заемщицы и признал решение «Газпромбанка» о повышении ставки нарушением «прямого запрета законодательства на одностороннее увеличение такой ставки». Уже после судебных разбирательств девушка полностью рассчиталась с банком, досрочно выплатив кредит. Теперь банк, по решению райсуда, будет должен клиентке деньги, излишне перечисленные в ежемесячных платежах.

— Признать недействительным увеличение АО «Газпромбанк» ставки по договору потребительского кредита от 01.10.2019 до 15,5% годовых с 18.12.2019. Обязать АО «Газпромбанк» сделать перерасчет поступивших от Трояк О. С. платежей, — говорится в решении суда.

На запрос, отправленный 15 февраля в пресс-центр «Газпромбанка», поступил краткий ответ. Банку предлагалось озвучить свою позицию, ответить, почему для клиента была повышена ставка, назвать причины, по которым банк не согласен с требованиями клиента.

— Спор сопровождается в суде, решение банком обжаловано, и оно не вступило в законную силу, — уточнили в «Газпромбанке».

Сейчас банк подал апелляционную жалобу в Новосибирский областной суд, решение еще неизвестно.

Заявление с отказом клиентки от страхования

Заявление с отказом клиентки от страхования

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— Самое главное выяснилось при подготовке возражений на апелляционную жалобу банка. Банк вправе требовать от заемщика застраховаться только в случае, если заемщик согласился на это в письменной форме в заявлении на выдачу кредита. Но в таком заявлении стоит подпись Олеси напротив галочки «от страхования отказываюсь», — заключает юрист Сергей Кравченко.

Недавно мы рассказывали о другом нововведении некоторых банков. Они предлагают застраховать карточки от мошенников. Что это значит и кто от этого выиграет — читайте в разборе Лизы Пичугиной.

А до этого на НГС выходила история сибирячки, на которую оформили кредит в Сбербанке на полмиллиона с помощью СМС и сняли эти деньги.

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