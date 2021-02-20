Девушка заняла 1,5 миллиона в «Газпромбанке», но ставку внезапно задрали с 9,5% до 15,5%. Что решил суд?

Жительница Новосибирска засудила «Газпромбанк»
Представьте, что вы взяли в банке кредит под 9,5% годовых, а вам потом повысили ставку до 15,5%. При сумме кредита в
В 2019 году Олеся Трояк обратилась в «Газпромбанк» с просьбой выдать ей потребительский кредит на сумму
— Банк предложил страховку, которая в 20 раз больше, чем предлагалось на рынке. Причем выбора как такового не было. После заключения договора я на тех же условиях заключила договор с другой страховой компанией, — рассказывает Олеся Трояк.
В компании «Ингосстрах-Жизнь» стоимость страхования по тем же рискам составила
— Они не предупредили меня и повысили процентную ставку. О том, что у меня повышена ставка, я узнала из СМС-сообщения с информацией о просрочке. Я позвонила, спросила, по какой причине у меня просрочка, потому что я всегда вовремя оплачивала. В кол-центре мне не дали комментариев, почему это произошло, просто сказали: «Обращайтесь в офис банка». Я обратилась к юристам, — говорит сибирячка.
Дело дошло до судебных разбирательств. Во время заседаний выяснилось, что «Газпромбанк» считает обеспечением по кредиту именно страховку от АО «СОГАЗ». А раз этот договор расторгнут, то кредитная ставка повышается в одностороннем порядке до 15,5%. В суде удалось доказать, что страховка от «Ингосстраха» является таким же законным обеспечением.
— То есть условие договора о страховании Олеся выполнила. В жалобе банк написал, что она застраховалась в компании, которая не аккредитована банком. Хотя про это ни до заключения кредитного договора, ни в суде первой инстанции представитель банка не говорил ни слова. Список аккредитованных банком страховых компаний размещен на его сайте и регулярно обновляется. До Олеси, разумеется, этот список никто не доводил. Хотя по закону банк обязан это сделать, но только не на сайте, а в договоре, — объясняет юрист Сергей Кравченко, директор общества по защите прав потребителей «Аурис».
В итоге Заельцовский районный суд Новосибирска встал на сторону заемщицы и признал решение «Газпромбанка» о повышении ставки нарушением «прямого запрета законодательства на одностороннее увеличение такой ставки». Уже после судебных разбирательств девушка полностью рассчиталась с банком, досрочно выплатив кредит. Теперь банк, по решению райсуда, будет должен клиентке деньги, излишне перечисленные в ежемесячных платежах.
— Признать недействительным увеличение АО «Газпромбанк» ставки по договору потребительского кредита от 01.10.2019 до 15,5% годовых с 18.12.2019. Обязать АО «Газпромбанк» сделать перерасчет поступивших от
На запрос, отправленный
— Спор сопровождается в суде, решение банком обжаловано, и оно не вступило в законную силу, — уточнили в «Газпромбанке».
Сейчас банк подал апелляционную жалобу в Новосибирский областной суд, решение еще неизвестно.
— Самое главное выяснилось при подготовке возражений на апелляционную жалобу банка. Банк вправе требовать от заемщика застраховаться только в случае, если заемщик согласился на это в письменной форме в заявлении на выдачу кредита. Но в таком заявлении стоит подпись Олеси напротив галочки «от страхования отказываюсь», — заключает юрист Сергей Кравченко.
Недавно мы рассказывали о другом нововведении некоторых банков. Они предлагают застраховать карточки от мошенников. Что это значит и кто от этого выиграет — читайте в разборе Лизы Пичугиной.
А до этого на НГС выходила история сибирячки, на которую оформили кредит в Сбербанке на полмиллиона с помощью СМС и сняли эти деньги.