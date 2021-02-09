Новосибирские банки снизили лимит по кредитным картам

Новосибирские банки снизили средний лимит по кредитным картам. В 4-м квартале 2020 года этот показатель составил 62 856 рублей. За год он уменьшился на 3,5% (было 65 118 рублей ), сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Таким образом, Новосибирская область занимает 15-е место по стране.

У наших соседей лимит по картам, наоборот, вырос. Красноярский край стал восьмым в рейтинге с 72 370 рублями, Омская область заняла 17-е место ( 62 591 рубль). Кемеровская область расположилась на 26-м месте ( 58 662 рубля).