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Новосибирские банки снизили лимит по кредитным картам

У наших соседей лимит по картам, наоборот, вырос

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По этому показателю Новосибирская область занимает <nobr class="_">15-е место</nobr> по стране

По этому показателю Новосибирская область занимает 15-е место по стране

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Новосибирские банки снизили средний лимит по кредитным картам. В 4-м квартале 2020 года этот показатель составил 62 856 рублей. За год он уменьшился на 3,5% (было 65 118 рублей), сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Таким образом, Новосибирская область занимает 15-е место по стране.

У наших соседей лимит по картам, наоборот, вырос. Красноярский край стал восьмым в рейтинге с 72 370 рублями, Омская область заняла 17-е место (62 591 рубль). Кемеровская область расположилась на 26-м месте (58 662 рубля).

Самый большой средний размер лимита по кредитным картам среди всех 85 регионов РФ зафиксирован в Москве (95,1 тысячи рублей), Подмосковье (80 тысяч), Ханты-Мансийском АО (77,7 тысячи), в Санкт-Петербурге (77,4 тысячи) и Приморском крае (77,1 тысячи рублей).

В 4-м квартале 2020 года средний размер лимита по кредитным картам составил 67 тысяч рублей, увеличившись на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (64,5 тысячи рублей).

Нередко с кредитами случается путаница. Мы писали, как банк позвал сибирячку рефинансировать кредит, но долг вырос почти в два раза.

При этом средний размер потребительского кредита в Новосибирске и области за год вырос почти на 25%. По этому показателю НСО выбилась в лидеры.

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