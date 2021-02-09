Новосибирские банки снизили лимит по кредитным картам

Новосибирские банки снизили средний лимит по кредитным картам.
У наших соседей лимит по картам, наоборот, вырос. Красноярский край стал восьмым в рейтинге с
Самый большой средний размер лимита по кредитным картам среди всех 85 регионов РФ зафиксирован в Москве (
В 4-м квартале 2020 года средний размер лимита по кредитным картам составил
Нередко с кредитами случается путаница. Мы писали, как банк позвал сибирячку рефинансировать кредит, но долг вырос почти в два раза.
При этом средний размер потребительского кредита в Новосибирске и области за год вырос почти