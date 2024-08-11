«Как Киркоров, я вошла не в ту дверь»: блогерша из Новосибирска написала свою фамилию на алтайской скале — местные жители возмутились

Новосибирская блогерша Яна Кашина оставила надпись на скале на территории Республики Алтай и возмутила этим местных жителей. Девушка написала свою фамилию, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале «В КУРСЕ 22».
— В полицию сообщаем. Вы лучше всё смойте и всё, сообщать не будем, уберите это всё, — обращается к туристке женщина за кадром.
На своей странице в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) Яна Кашина высказалась о ситуации. Девушка заявила, что приехала на Алтай во второй раз, но не знала, что рисовать на скалах нельзя.
— Я смотрю: на горе надписи. Я подумала, что это круто. Я тоже оставляю свою фамилию, но тут останавливаются два человека и давай орать на нас. Я вообще знала, что там нельзя писать? Сейчас поеду стирать, что же теперь делать, — говорит сибирячка.
На ещё одном видео с извинениями Яна Кашина говорит, что она «как Киркоров, вошла не в ту дверь». Девушка не ответила на сообщения корреспондента НГС. В ГУ МВД России по региону пока не прокомментировали инцидент.
С 2022 года в Республике Алтай действует закон, предусматривающий наказание за несанкционированное нанесение надписей, рисунков, вывешивание объявлений, афиш, плакатов, иной печатной продукции на зданиях, сооружениях, природных, исторических и археологических памятниках, скалах, придорожных камнях.
Это не первый поступок путешественников из Новосибирска, который вызвал гнев жителей Республики Алтай в этом году. В июне в соцсетях опубликовали видео, на кадрах которого человек мочится с перевала Кату-Ярык под одобрительное хихиканье подружек. Сибиряку пришлось извиняться.
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