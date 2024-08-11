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Экология «Как Киркоров, я вошла не в ту дверь»: блогерша из Новосибирска написала свою фамилию на алтайской скале — местные жители возмутились

«Как Киркоров, я вошла не в ту дверь»: блогерша из Новосибирска написала свою фамилию на алтайской скале — местные жители возмутились

Закон региона запрещает писать и рисовать на скалах

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66 комментариев
Фамилия новосибирской блогерши теперь красуется на скале

Новосибирская блогерша Яна Кашина оставила надпись на скале на территории Республики Алтай и возмутила этим местных жителей. Девушка написала свою фамилию, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале «В КУРСЕ 22».

Местные жители вмешались в ситуацию, но туристы проигнорировали их требования

— В полицию сообщаем. Вы лучше всё смойте и всё, сообщать не будем, уберите это всё, — обращается к туристке женщина за кадром.

На своей странице в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) Яна Кашина высказалась о ситуации. Девушка заявила, что приехала на Алтай во второй раз, но не знала, что рисовать на скалах нельзя.

— Я смотрю: на горе надписи. Я подумала, что это круто. Я тоже оставляю свою фамилию, но тут останавливаются два человека и давай орать на нас. Я вообще знала, что там нельзя писать? Сейчас поеду стирать, что же теперь делать, — говорит сибирячка.

Ещё одно обращение сибирячки едва ли похоже на извинения

На ещё одном видео с извинениями Яна Кашина говорит, что она «как Киркоров, вошла не в ту дверь». Девушка не ответила на сообщения корреспондента НГС. В ГУ МВД России по региону пока не прокомментировали инцидент.

С 2022 года в Республике Алтай действует закон, предусматривающий наказание за несанкционированное нанесение надписей, рисунков, вывешивание объявлений, афиш, плакатов, иной печатной продукции на зданиях, сооружениях, природных, исторических и археологических памятниках, скалах, придорожных камнях.

Это не первый поступок путешественников из Новосибирска, который вызвал гнев жителей Республики Алтай в этом году. В июне в соцсетях опубликовали видео, на кадрах которого человек мочится с перевала Кату-Ярык под одобрительное хихиканье подружек. Сибиряку пришлось извиняться.

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Комментарии
66
Профессор Плейшнер
11 августа 2024, 10:11
На опе или на лбу у себя пусть пишет чего угодно - слова никто не скажет.
котичек
11 августа 2024, 10:51
Блогерша даже НЕ ПОНИМАЕТ, что оставлять надписи на деревьях, скалах, скамейках, стенах, остановочных павильонах и прочее, как и клеить туда объявления - чистой воды В А Н Д А Л И З М!!! И то, что другие вандалы до неё уже что-то ИЗГАДИЛИ, совсем не означает, что это круто!!! Это говорит только о наличии большого количества недоумков в стране, увы...
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