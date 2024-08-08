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Экология Первые 150 тысяч тонн: на новом гигантском разрезе в Новосибирской области начнут добывать уголь до конца этого года

Первые 150 тысяч тонн: на новом гигантском разрезе в Новосибирской области начнут добывать уголь до конца этого года

В Искитимском и Черепановском районах заработает разрез «Богатырь»

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77 комментариев
Добычу на разрезе «Богатырь» откладывали с 2023 года из-за сложности участка, где компания будет работать

В Новосибирской области на разрезе «Богатырь» добудут первые 150 тысяч тон угля. Как заявил ТАСС вице-губернатор Сергей Сёмка, разработка начнется до конца этого года.

Сам разрез расположен на территории Искитимского и Черепановского районов и занимает участок площадью 300 квадратных километров. Участок недр «Богатыря» должен был быть больше, но в 2021 году его уменьшили почти в 2,5 раза. До внесения изменений в проект губернатор Андрей Травников критически высказывался о еще одном разрезе в черте Новосибирской области и называл попытки бизнесменов зайти на участок циничными.

До 2021 года единственной компанией, ведущей добычу угля и антрацита высшего качества в этой части области, был гигант «Сибантрацит». Затем аукцион на право пользования участком получило ООО «Разрез Богатырь» — дочка горнодобывающей компании «Коулстар».

С 2023 года сведения об учредителях этой компании в ЕГРЮЛ отсутствуют, но, по данным сервиса Rusprofile, ранее в нем значились глава предвыборного штаба Владимира Путина в 2000 году, бывший вице-президент «Роснефти» и владелец АО «Нефтегазхолдинг» Эдуард Худайнатов, а также Борис Варшавский — бывший министр природы Хакасии и Александр Бородаев — экс-владелец «Руда Хакасии» и нынешний владелец предприятия «Центруглесбыт». «Коулстар», по итогам 2021 года, получил 155 миллионов рублей выручки и 12 миллиардов рублей прибыли. Более свежие данные в сервисе отсутствуют. «Разрез Богатырь» убыточен на 3,4 миллиона рублей. Это тоже данные за 2021 год, поскольку свежей финансовой отчетности нет.

В декабре прошлого года жители окрестных сел, которых затронет угледобыча на новом разрезе (Дорогино, Медведское и Листвянский) рассказывали НГС, что переживают за экологию, строительство по соседству железнодорожных путей для перевозки угля и за дороги, по котором будут ездить многотонные грузовики. Сельчанам в свою очередь обещали рабочие места на разрезе и хорошие зарплаты.

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Уголь Добыча угля Разрез Новосибирская область
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Комментарии
77
kolhoznik
8 августа 2024, 18:17
«Центруглесбыт». «Коулстар», по итогам 2021 года, получил 155 миллионов рублей выручки и 12 миллиардов рублей прибыли. как так может быть когда прибыль больше выручки , вот мне бы так)))
БАРМАЛЕЙ КОЛЯ
8 августа 2024, 21:29
Ура, будем есть уголь. 😂🐑😂
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