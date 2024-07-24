Световая стела и домики для уток: в Оби ищут подрядчика завершения работ в экопарке — что там будет

В Новосибирской области ищут подрядчика для завершения работ по благоустройству экопарка «Обской» в городе Оби. Информация об этом размещена на сайте Госзакупок.
Заказчиком работ выступает администрация города Оби. Завершить все работы необходимо до 30 октября 2024 года. Подрядчику необходимо обустроить покрытия будущего эко-парка, провести укрепление откосов, установить лавочки, урны, велопарковки.
В списке работ также — установка 11 домиков для уток, карусели, качели, шахматные столы и столы для настольного тенниса, спортивный комплекс из 10 турникетов, световой стелы и арт-объекта в виде буков «эко ОБСКОЙ парк».
Кроме того, необходимо провести озеленение территории — высадить ивы, березы, яблоки, клены, деревья калины и другие растения.
Максимальная цена контракта — 33 миллиона рублей. Закупка размещена 24 июля, срок окончания подачи заявок — до 1 августа 2024 года.
Проект благоустройства экопарк «Обской» реализуют на территории заброшенного Козловского озера в городе Оби. Проект стал победителем VII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Создание экопарка проходит в 2023–2024 годах. Проект получит федеральную субсидию в 70 миллионов рублей. Об этом сообщала пресс-служба правительства Новосибирской области.
Отметим, что работы в парке должны были завершить до 30 ноября 2023 года. В июне того же года губернатор Новосибирской области Андрей Травников отчитывал главу Оби за задержку строительства парка. Он предупреждал, что работы необходимо выполнить в срок, но этого сделано не было.