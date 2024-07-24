Световая стела и домики для уток: в Оби ищут подрядчика завершения работ в экопарке — что там будет

Экопарк должны были достроить к ноябрю 2023 года Источник: Novosibirsk.er.ru











В Новосибирской области ищут подрядчика для завершения работ по благоустройству экопарка «Обской» в городе Оби. Информация об этом размещена на сайте Госзакупок.



Заказчиком работ выступает администрация города Оби. Завершить все работы необходимо до 30 октября 2024 года. Подрядчику необходимо обустроить покрытия будущего эко-парка, провести укрепление откосов, установить лавочки, урны, велопарковки.

В парке планируют установить световую стелу Источник: Документация закупки











В списке работ также — установка 11 домиков для уток, карусели, качели, шахматные столы и столы для настольного тенниса, спортивный комплекс из 10 турникетов, световой стелы и арт-объекта в виде буков «эко ОБСКОЙ парк».

На берегу появится арт-объект из огромных букв Источник: Документация закупки











Кроме того, необходимо провести озеленение территории — высадить ивы, березы, яблоки, клены, деревья калины и другие растения.



Максимальная цена контракта — 33 миллиона рублей. Закупка размещена 24 июля, срок окончания подачи заявок — до 1 августа 2024 года.



Проект благоустройства экопарк «Обской» реализуют на территории заброшенного Козловского озера в городе Оби. Проект стал победителем VII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Создание экопарка проходит в 2023–2024 годах. Проект получит федеральную субсидию в 70 миллионов рублей. Об этом сообщала пресс-служба правительства Новосибирской области.

