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Экология Световая стела и домики для уток: в Оби ищут подрядчика завершения работ в экопарке — что там будет

Световая стела и домики для уток: в Оби ищут подрядчика завершения работ в экопарке — что там будет

За работы готовы заплатить 33 миллиона рублей

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10 комментариев
Экопарк должны были достроить к ноябрю 2023 года

В Новосибирской области ищут подрядчика для завершения работ по благоустройству экопарка «Обской» в городе Оби. Информация об этом размещена на сайте Госзакупок.

Заказчиком работ выступает администрация города Оби. Завершить все работы необходимо до 30 октября 2024 года. Подрядчику необходимо обустроить покрытия будущего эко-парка, провести укрепление откосов, установить лавочки, урны, велопарковки.

В парке планируют установить световую стелу

В списке работ также — установка 11 домиков для уток, карусели, качели, шахматные столы и столы для настольного тенниса, спортивный комплекс из 10 турникетов, световой стелы и арт-объекта в виде буков «эко ОБСКОЙ парк».

На берегу появится арт-объект из огромных букв

Кроме того, необходимо провести озеленение территории — высадить ивы, березы, яблоки, клены, деревья калины и другие растения.

Максимальная цена контракта — 33 миллиона рублей. Закупка размещена 24 июля, срок окончания подачи заявок — до 1 августа 2024 года.

Проект благоустройства экопарк «Обской» реализуют на территории заброшенного Козловского озера в городе Оби. Проект стал победителем VII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Создание экопарка проходит в 2023–2024 годах. Проект получит федеральную субсидию в 70 миллионов рублей. Об этом сообщала пресс-служба правительства Новосибирской области.

Отметим, что работы в парке должны были завершить до 30 ноября 2023 года. В июне того же года губернатор Новосибирской области Андрей Травников отчитывал главу Оби за задержку строительства парка. Он предупреждал, что работы необходимо выполнить в срок, но этого сделано не было.

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Новосибирская область Город Обь Благоустройство Экопарк
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Комментарии
11
Гость
24 июля 2024, 22:49
Я хотел увидеть что-то интересное. И что я увидел . Вот это вот всё. Что ?
Гость
24 июля 2024, 22:52
Нам, новосибирцам, не нужен этот Эко парк
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