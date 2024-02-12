Столб густого дыма поднялся от ТЭЦ-3 в Новосибирске — видео с места

12 февраля в Новосибирске от ТЭЦ-3 пошли клубы густого дыма. Кадры очевидцы опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».
— Что-то неведомое происходит на территории ТЭЦ-3 или по соседству от объекта, — говорится в посте.
В пресс-службе «Сибирской генерирующей компании» объяснили, что ТЭЦ-3 работает в штатном режиме. На одном из котлов произошел технологический выброс пара.
Ранее в Новосибирске из труб двух тепловых электростанций поднялся густой пар. Он затянул большую часть неба. Кадры явления сделал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков.
На этой неделе в Новосибирске и на территории региона ожидаются перепады температур. Возможен мороз до -29 градусов.