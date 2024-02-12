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Тема дняЧто за столб густого дыма поднялся от ТЭЦ-3
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Столб густого дыма поднялся от ТЭЦ-3 в Новосибирске — видео с места

В СГК объяснили, что произошло

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Здание самой станции почти не видно из-за такого дыма

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12 февраля в Новосибирске от ТЭЦ-3 пошли клубы густого дыма. Кадры очевидцы опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

— Что-то неведомое происходит на территории ТЭЦ-3 или по соседству от объекта, — говорится в посте.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «АСТ-54 Black»

В пресс-службе «Сибирской генерирующей компании» объяснили, что ТЭЦ-3 работает в штатном режиме. На одном из котлов произошел технологический выброс пара.

Ранее в Новосибирске из труб двух тепловых электростанций поднялся густой пар. Он затянул большую часть неба. Кадры явления сделал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков.

На этой неделе в Новосибирске и на территории региона ожидаются перепады температур. Возможен мороз до -29 градусов.

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