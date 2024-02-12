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Тема дняСиноптики объяснили, почему в феврале была гроза
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От -2 придем к -29 градусам: в Новосибирской области потеплеет, а потом снова резко похолодает — чего ждать от погоды

За неделю погода сменится несколько раз. Не обойдется без метелей

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Основное понижение температур начнется с 15 февраля

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В Новосибирск и Новосибирскую область придет потепление, которое вскоре резко сменится похолоданием. Об этом редакции НГС сообщила начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Наталья Кичанова.

Ночью 13 февраля в Новосибирске установится температура -20…-22 градуса, прогнозируется небольшой снег. День пройдет без осадков, потеплеет до -11…-13 градусов. В предстоящие сутки ветер сменится с западного на южный, его скорость может достичь 10 м/с.

Ночью 14 февраля в городе вероятны -12…-14 градусов, снова с небольшим, местами умеренным снегом. Днем синоптики обещают -3…-5 градусов. 15 февраля похолодает: ночью ожидаются -20…-22 градуса, днем -19…-21 градус, но осадков при этом не предвидится.

В Новосибирской области в ночь на 13 февраля прогнозируют до -29 градусов; днем -9…-14, в некоторых районах до -19 градусов. Местами вероятен небольшой снегопад. Сохранится сильный ветер с порывами до 15 м/с.

Днем 14 февраля в регионе ожидаются -2…-7 градусов, местами до -14 градусов. Кроме как снегом, в эти сутки потепление будет сопровождаться метелями. Уже 15 февраля температура местами может понизиться до -29 градусов: метели при этом продолжатся.

— С 15-го у нас идет понижение. На 3–4 дня пока что. Где-то до 18 февраля будет холодно, — подчеркивает Наталья Кичанова.

Ранее НГС показывал, как Новосибирск пережил февральский дождь.

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