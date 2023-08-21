«Плиты лежат прямо на дороге»: в лесополосе возле реки появились кучи строительного мусора

Лесополосу на Северо-Чемском жилмассиве в Новосибирске завалили кучами земли с бетонными блоками.
— Эта дорога используется для проезда на лодочную станцию и по ней люди ездят на пляж. Некоторые по ней объезжают пробку на Комсомольской. Это лесополоса, за деревьями уже река. Я проезжал мимо и увидел, что КАМАЗ выгружает мусор. Сейчас там плиты лежат прямо на дороге, — рассказал местный житель Константин. Он заметил кучи строительного мусора в начале августа.
Мусора, по словам местного жителям, становится с каждой неделей больше. Константин успел сфотографировать КАМАЗ и направил запрос в администрацию города через «Госуслуги». Ему пришел ответ, который Константин передал в редакцию НГС.
В ответе администрация Кировского района сообщает, что на фотографии есть признаки состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 4.11. Закон Новосибирской области от 27.09.2017 № 469 (складирование мусора в неустановленном месте).
Сотрудники администрации отправили запрос в ГИБДД по Новосибирской области, чтобы установить владельца КАМАЗа.
— При установлении виновного лица будут применены меры административного реагирования, срок привлечения к административной ответственности составляет 2 месяца. Со своей стороны, выражаем Вам признательность за проявленную активную гражданскую позицию, — написали в ответе Константину.
НГС также отправил запрос в мэрию о бетонных блоках недалеко от Первого Гэсстроевского переулка, 26. На место поехала комиссия из администрации Кировского района.
— В ходе осмотра факт несанкционированного размещения отходов производства подтвердился, что является нарушением Правил благоустройства территории города Новосибирска. В настоящее время проводятся контрольно-надзорные мероприятия на установление причастных лиц, совершивших административное правонарушение, — сообщили в ответ на запрос НГС.
Как добавили в ответе чиновники мэрии, при установлении виновных будет выдано предписание об устранении нарушений. Если предписание не будет выполнено, то составят административный протокол по части 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Дело может дойти до суда.
В июле во дворах домов на Дуси Ковальчук в Новосибирске разрослась огромная свалка. Там организована легальная мусорная площадка, но с вывозом отходов возникают промедления.