«Плиты лежат прямо на дороге»: в лесополосе возле реки появились кучи строительного мусора

Лесополосу на Северо-Чемском жилмассиве в Новосибирске завалили кучами земли с бетонными блоками.

— Эта дорога используется для проезда на лодочную станцию и по ней люди ездят на пляж. Некоторые по ней объезжают пробку на Комсомольской. Это лесополоса, за деревьями уже река. Я проезжал мимо и увидел, что КАМАЗ выгружает мусор. Сейчас там плиты лежат прямо на дороге, — рассказал местный житель Константин. Он заметил кучи строительного мусора в начале августа.