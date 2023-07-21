«Валят к нам тару и гнилые фрукты»: во дворах на Дуси Ковальчук разрослась свалка

В дворах домов Дуси Ковальчук 69 и Дуси Ковальчук 71 в Новосибирске разрослась огромная свалка. Здесь организована легальная мусорная площадка, но с вывозом отходов возникают промедления.
Фото с места прислала местная жительница Наталья. Она недовольна тем, что свалка расположена неподалеку от детской площадки. По ее словам, мусор сюда несут не только жители, но и местные торговцы.
— Валят к нам тару и гнилые фрукты. Управляющая компания бездействует, хотя мы обращались не раз, — считает Наталья.
Корреспондент НГС обратился в управляющую компанию дома, чтобы узнать, как они решают проблему.
— Контейнер с мусором расположен между 71 и 69 домом, то есть до детской площадки достаточно далеко. Там не вывозится крупногабаритный мусор, но по словам оператора, сегодня весь мусор забрали. Мы не оказываем жителям услуги по вывозу мусора. У регионального оператора МУП «Спецавтохозяйство» для этих организаций на этом месте обозначена точка сбора мусора. Мы обращались в павильоны, которые расположены рядом, они нам показывали договор с компанией вывозящей мусор, — рассказала заместитель директора УК «НЖК» Елена Тренина.
— От киосков выбрасывают не только тару, но и фрукты сгнившие: сливы, мандарины, апельсины. Теперь там гниение, вонь, бегают крысы. Все завалы фотографируют и отправляют в МУП «Спецавтохозяйство». Но они ничего не предпринимают, мотивируют это тем, что у них вывоз крупногабаритного мусора 1 раз в неделю. Нет порядка, мы и УК не можем отследить, откуда берется мусор. Видели машину, которая подъезжает и выбрасывают мусор, — уточнила член совета дома Тамара Оленина.
Журналист НГС звонил за комментарием в МУП, но там отказались отвечать на вопросы по телефону. Редакция отправила запрос в пресс-службу мэрии по ситуации с вывозом мусора.
Ранее НГС рассказывал, как в центре Новосибирска мусорная площадка рассорила жителей — они пошли в прокуратуру и мэрию.