«Валят к нам тару и гнилые фрукты»: во дворах на Дуси Ковальчук разрослась свалка

Фото с места прислала местная жительница Наталья. Она недовольна тем, что свалка расположена неподалеку от детской площадки. По ее словам, мусор сюда несут не только жители, но и местные торговцы.

— Валят к нам тару и гнилые фрукты. Управляющая компания бездействует, хотя мы обращались не раз, — считает Наталья.