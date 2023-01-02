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«Химический запах горения»: под Новосибирском заметили едкий дым от тлеющей свалки

Он летит в сторону СНТ

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Видно, что от свалки идет дым

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В Криводановском сельсовете заметили тлеющую мусорную свалку. Дым от нее с конца декабря идет в сторону СНТ, расположенных под Новосибирском. В результате в воздухе ощущается сильный химический запах.

— Свалка тлеет, наверное, еще с лета. Видимо, в связи с погодными условиями ветер начал дуть в нашу сторону с середины декабря. И практически постоянно ощущается очень сильный химический запах горения. Постоянно и очень сильно. Перед Новым годом — просто круглосуточно. С 30 декабря не прекращается вонь, — сообщила НГС сибирячка Видана Ширшова.

Заброшенная свалка находится в Криводановском сельсовете, недалеко от остановки «Свинокомплекс»

Заброшенная свалка находится в Криводановском сельсовете, недалеко от остановки «Свинокомплекс»

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По ее словам, дым идет в сторону СНТ «Заря», «Журналист» и «Журналист-2». Сама свалка находится рядом со свинокомплексом и заводом «Дорхан».

— Начиная с 30 декабря неоднократно звонили в 01, они говорили, что машину пошлют. Сегодня был ответ, что машина выезжала, открытого горения не обнаружили, и уехала. Еще обращались в администрацию, в прокуратуру писали, — рассказала Видана.

Дым идет в сторону жилых домов

Дым идет в сторону жилых домов

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НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области. На момент публикации ответ не поступил.

В конце декабря власти озвучили планы по ликвидации крупных свалок в Новосибирской области. Одна из них расположена в Пашино, другая — в Барабинске.

Обновлено. В ГУ МЧС России по Новосибирской области сообщили, что на место отправили оперативную группу для уточнения обстановки. При этом информация о возгорании мусорных площадок в районе не поступала.

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