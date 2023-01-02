«Химический запах горения»: под Новосибирском заметили едкий дым от тлеющей свалки

В Криводановском сельсовете заметили тлеющую мусорную свалку. Дым от нее с конца декабря идет в сторону СНТ, расположенных под Новосибирском. В результате в воздухе ощущается сильный химический запах.
— Свалка тлеет, наверное, еще с лета. Видимо, в связи с погодными условиями ветер начал дуть в нашу сторону с середины декабря. И практически постоянно ощущается очень сильный химический запах горения. Постоянно и очень сильно. Перед Новым годом — просто круглосуточно. С 30 декабря не прекращается вонь, — сообщила НГС сибирячка Видана Ширшова.
По ее словам, дым идет в сторону СНТ «Заря», «Журналист» и «Журналист-2». Сама свалка находится рядом со свинокомплексом и заводом «Дорхан».
— Начиная с 30 декабря неоднократно звонили в 01, они говорили, что машину пошлют. Сегодня был ответ, что машина выезжала, открытого горения не обнаружили, и уехала. Еще обращались в администрацию, в прокуратуру писали, — рассказала Видана.
НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области. На момент публикации ответ не поступил.
В конце декабря власти озвучили планы по ликвидации крупных свалок в Новосибирской области. Одна из них расположена в Пашино, другая — в Барабинске.