«Химический запах горения»: под Новосибирском заметили едкий дым от тлеющей свалки

— Свалка тлеет, наверное, еще с лета. Видимо, в связи с погодными условиями ветер начал дуть в нашу сторону с середины декабря. И практически постоянно ощущается очень сильный химический запах горения. Постоянно и очень сильно. Перед Новым годом — просто круглосуточно. С 30 декабря не прекращается вонь, — сообщила НГС сибирячка Видана Ширшова.