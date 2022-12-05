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Лесопарк в Краснообске получил статус особо охраняемой природной территории — что это значит для жителей

Местные власти теперь могут ввести плату за посещение

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Лесопарк получил статус особо охраняемой природной территории местного значения

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Статус особо охраняемой природной территории местного значения получил лесопарк имени И. И. Синягина. Он находится в рабочем поселке Краснообск Новосибирского района.

Об этом сообщил министр природных ресурсов Новосибирской области Евгений Шестернин в официальном Telegram-канале.

— Для жителей Краснообска это место имеет историческую ценность, ведь деревья в парке высаживали сотрудники местного научного центра, учителя и дети. Регулярно на территории лесопарка проводятся спортивные и культурные мероприятия, туристические слеты, экскурсии, акции по раздельному сбору мусора и подкормке птиц, — перечислил министр.

Согласно ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» — для ООПТ местного значения устанавливается режим особой охраны. Местные власти теперь могут ввести плату на посещение лесопарка для тех, кто не проживает в границах Краснообска и самого охраняемого объекта. При этом строительство даже спортивных объектов на этой территории должно быть ограничено.

В середине августа Караканский бор в Новосибирской области получил статус особо охраняемой территории.

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КраснообскМинприродыЛесопаркОсобо охраняемая природная территория
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