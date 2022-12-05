Лесопарк в Краснообске получил статус особо охраняемой природной территории — что это значит для жителей

Согласно ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» — для ООПТ местного значения устанавливается режим особой охраны. Местные власти теперь могут ввести плату на посещение лесопарка для тех, кто не проживает в границах Краснообска и самого охраняемого объекта. При этом строительство даже спортивных объектов на этой территории должно быть ограничено.