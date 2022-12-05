Лесопарк в Краснообске получил статус особо охраняемой природной территории — что это значит для жителей

Статус особо охраняемой природной территории местного значения получил лесопарк имени
Об этом сообщил министр природных ресурсов Новосибирской области Евгений Шестернин в официальном Telegram-канале.
— Для жителей Краснообска это место имеет историческую ценность, ведь деревья в парке высаживали сотрудники местного научного центра, учителя и дети. Регулярно на территории лесопарка проводятся спортивные и культурные мероприятия, туристические слеты, экскурсии, акции по раздельному сбору мусора и подкормке птиц, — перечислил министр.
Согласно ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» — для ООПТ местного значения устанавливается режим особой охраны. Местные власти теперь могут ввести плату на посещение лесопарка для тех, кто не проживает в границах Краснообска и самого охраняемого объекта. При этом строительство даже спортивных объектов на этой территории должно быть ограничено.
В середине августа Караканский бор в Новосибирской области получил статус особо охраняемой территории.