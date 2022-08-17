Статус особо охраняемой природной территории получили 100 гектаров Караканского бора
Правительство создает огромный природный парк для сохранения флоры и фауны уникального бора
Караканский бор в Новосибирской области получил статус особо охраняемой территории. По проекту, который рассмотрело правительство НСО, в Ордынском, Искитимском и Сузунском районе будет создан природный парк площадью 100,8 тысяч гектаров.
— Основная цель создания природного парка — сохранение природных ресурсов Караканского бора и упорядочивание природопользования на данной территории. Природный парк создается без изъятия земельных участков у их пользователей, владельцев и собственников. Земли населенных пунктов исключены из его границ. При этом исторически сложившиеся интересы местных жителей и хозяйствующих субъектов учтены, — передает пресс-служба Минприроды слова и.о. министра природных ресурсов и экологии НСО Алексей Севастьянов.
План по созданию природного парка был утвержден распоряжением правительства Новосибирской области от 04.08.2020 № 327-рп. Он включает в себя предложения администрации Ордынского района и экологической общественности.
- На территории природного парка планируется выделение функциональных зон: заповедной, традиционного природопользования, лесохозяйственного использования, рекреационной, историко-культурных объектов, - сообщили в правительстве НСО.
Согласно федеральному законодательству, особо охраняемые природные территории — участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.
В августе 2019 группа ученых предложила включить в природный парк Караканский бор целиком и водосборные бассейны рек, которые через него протекают — это территория в 520 тысяч гектаров. Но эта инициатива не нашла одобрения.