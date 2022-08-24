Пробы земли, пшеницы и рапса взяли по требованию прокуратуры после массовой гибели пчел под Новосибирском
Погибло более 31,2 миллиона насекомых
Специалисты регионального Россельхознадзора взяли пробы земли и растений после массовой гибели пчел под Новосибирском. Миллионы мертвых насекомых начали находить
— На основании требования из прокуратуры Новосибирской области Управлением проводится внеплановая выездная проверка в отношении ООО «Агроферма Инские просторы», — объяснили в ведомстве. — Произведен отбор почвенных образцов и зеленой массы — пшеницы, рапса.
Сейчас специалисты проводят анализы отобранных проб.
В «Агроферме Инские просторы» после широкой огласки произошедшего ответили на обвинения пчеловодов — компания утверждает, что проводила обработки по всем правилам. При этом на основе данных ветеринаров удалось составить карту пораженных пасек.