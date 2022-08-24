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Пробы земли, пшеницы и рапса взяли по требованию прокуратуры после массовой гибели пчел под Новосибирском

Погибло более 31,2 миллиона насекомых

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По подсчетам ветеринаров, в середине июля под Новосибирском погибло более 31,2 миллиона пчел

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Специалисты регионального Россельхознадзора взяли пробы земли и растений после массовой гибели пчел под Новосибирском. Миллионы мертвых насекомых начали находить 15 июля. Пчеловоды винят во всем агроферму, которая обрабатывала поля пестицидами и не предупредила об этом, по их мнению, должным образом.

— На основании требования из прокуратуры Новосибирской области Управлением проводится внеплановая выездная проверка в отношении ООО «Агроферма Инские просторы», — объяснили в ведомстве. — Произведен отбор почвенных образцов и зеленой массы — пшеницы, рапса.

Сейчас специалисты проводят анализы отобранных проб.

В «Агроферме Инские просторы» после широкой огласки произошедшего ответили на обвинения пчеловодов — компания утверждает, что проводила обработки по всем правилам. При этом на основе данных ветеринаров удалось составить карту пораженных пасек.

РоссельхознадзорГибель пчелМассовая гибель пчел
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