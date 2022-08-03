Новосибирца, который выложил мешки с мусором на дорогу, передали медикам

Мужчина объяснял НГС, что таким образом хотел привлечь внимание к мусорной проблеме:

— Все проезжают мимо этого мусора. Я здесь в какой раз торчу, убираю, заставляю других убирать. Мне сигналили, говорили, что я полный идиот. А я говорю: «Ребята, почему я смотрю на всё это, а вам вообще пофиг?» Это наш город — Новосибирск. Мы его любим. Говорим, что он самый крутой в Сибири, а мусор не замечаем.

