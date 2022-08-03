Новосибирца, который выложил мешки с мусором на дорогу, передали медикам
Вчера мужчина выстроил баррикаду из мусора на Дуси Ковальчук — так он пытался привлечь внимание к проблеме
Вчера днем, 2 августа, новосибирец Виталий Ботенко выложил мешки с мусором на проезжую часть улицы Дуси Ковальчук. После инцидента мужчину задержали сотрудники полиции и передали медицинским работникам.
— Он был доставлен для разбирательства в дежурную часть, а затем передан медицинским работникам, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.
Мужчина объяснял НГС, что таким образом хотел привлечь внимание к мусорной проблеме:
— Все проезжают мимо этого мусора. Я здесь в какой раз торчу, убираю, заставляю других убирать. Мне сигналили, говорили, что я полный идиот. А я говорю: «Ребята, почему я смотрю на всё это, а вам вообще пофиг?» Это наш город — Новосибирск. Мы его любим. Говорим, что он самый крутой в Сибири, а мусор не замечаем.
Затем он начал уносить мешки обратно. На место приехала машина «Экологии-Новосибирск» и погрузила мусор.
Мусор на площади Калинина стал привычным делом. Мэрия города и «Экология-Новосибирск» обвиняют в этом торговцев, которые оставляют мешки возле светофоров, остановок и на тротуаре.
В конце июля журналист НГС отправился на мусорный полигон, чтобы своими глазами увидеть, что там происходит, и узнать, как живут люди вокруг тлеющей свалки.