Новосибирцев предупредили об ухудшении воздуха
Погода будет способствовать накоплению вредных примесей
С 8 по 11 июля в Новосибирске ухудшится качество воздуха. Об этом сообщает Западно-Сибирское УГМС.
— Ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (НМУ) первой степени опасности, — сообщили в пресс-центре мэрии со ссылкой на УГМС.
По данным сервиса AirVoice, пока ситуация в городе неплохая. Уровень загрязнения воздуха составляет 3 из 10 баллов.
— Распахни окна! Воздух чист, — оценивает ситуацию сайт.
Немного хуже ситуация в Первомайском и Ленинском районах, там уровень загрязнения равен 4 баллам.
В мае в городе фиксировали критический уровень загрязнения воздуха. Тогда это могло быть связано с ландшафтными пожарами в области.