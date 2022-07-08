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Новосибирцев предупредили об ухудшении воздуха

Погода будет способствовать накоплению вредных примесей

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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются до 11 июля

Неблагоприятные метеоусловия ожидаются до 11 июля

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С 8 по 11 июля в Новосибирске ухудшится качество воздуха. Об этом сообщает Западно-Сибирское УГМС.

— Ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (НМУ) первой степени опасности, — сообщили в пресс-центре мэрии со ссылкой на УГМС.

По данным сервиса AirVoice, пока ситуация в городе неплохая. Уровень загрязнения воздуха составляет 3 из 10 баллов.

— Распахни окна! Воздух чист, — оценивает ситуацию сайт.

Немного хуже ситуация в Первомайском и Ленинском районах, там уровень загрязнения равен 4 баллам.

В мае в городе фиксировали критический уровень загрязнения воздуха. Тогда это могло быть связано с ландшафтными пожарами в области.

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