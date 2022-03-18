В Новосибирске зафиксировали рост концентрации вредных веществ в воздухе — где хуже всего дышится

— За этот короткий временной отрезок в атмосфере накопились примеси. В городе это мелкодисперсные взвешенные частицы, оксид углерода и другие загрязняющие вещества. Станции CityAir зафиксировали рост концентраций PM2,5, PM10 (взвешенные частицы диаметром 2,5 и 10 микрон. — Прим. ред.), CO (оксид углерода): самый высокий индекс загрязнения атмосферы в городе — 7 из 10 — зарегистрировала станция в Заельцовском районе, в Ленинском районе — 6 баллов. Кроме того, поднялся уровень оксида углерода, который образуется в результате сжигания топлива, в том числе двигателями внутреннего сгорания. В целом в эпизоде нет ничего необычного для городской атмосферы или особо опасного, продлился он недолго, — резюмировал он.

