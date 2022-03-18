В Новосибирске зафиксировали рост концентрации вредных веществ в воздухе — где хуже всего дышится

Новосибирск накрыло дымкой, из-за чего в городе понизилось качество воздуха. Читательница НГС прислала в редакцию несколько фото, сделанных утром в районе площади Калинина, на которых заметен смог.
— Доброе грязное утро. Чем же мы дышим? — прокомментировала она фотографии.
Как объяснил руководитель группы моделирования CityAir Дмитрий Чубаров, в ночь с 17 на 18 марта в Новосибирске наблюдались безветрие и туман, а над городом действительно зависла дымка, которая к середине дня рассеялась.
— За этот короткий временной отрезок в атмосфере накопились примеси. В городе это мелкодисперсные взвешенные частицы, оксид углерода и другие загрязняющие вещества. Станции CityAir зафиксировали рост концентраций PM2,5, PM10 (взвешенные частицы диаметром 2,5 и 10 микрон. — Прим. ред.), CO (оксид углерода): самый высокий индекс загрязнения атмосферы в городе — 7 из 10 — зарегистрировала станция в Заельцовском районе, в Ленинском районе — 6 баллов. Кроме того, поднялся уровень оксида углерода, который образуется в результате сжигания топлива, в том числе двигателями внутреннего сгорания. В целом в эпизоде нет ничего необычного для городской атмосферы или особо опасного, продлился он недолго, — резюмировал он.
Индекс качества воздуха в настоящее время оценивается сервисом AirVoice на 7 баллов из 10 (чем выше, тем хуже воздух). Относительно благополучной, по данным станций сервиса, остается ситуация в Академгородке, ОбьГЭСе и в Калининском районе недалеко от соснового бора. Там воздух оценивается на 3 балла из 10. На Немировича-Данченко, в Кировском районе и на улице Линейной сервис показывает 7 баллов.
А так печально с приходом весны выглядит ситуация на левобережье, в районе площади Энергетиков. Наш фотограф прогулялся и сделал колоритные фото серого города.