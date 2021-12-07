Для спасения от пожаров: 22 тысячи гектаров лесосек очищены от остатков после рубки в Новосибирской области

В Новосибирской области очистили 22 тысяч гектаров лесосек (мест, которые отведены для рубки). Для этого работники лесхозов и арендаторы сожгли сучья и порубки, которые остались после вырубленных лесов. Сделали они это для уменьшения риска пожаров в области.



— Очистка делян от порубочных остатков — важное лесохозяйственное мероприятие, имеющее прямую связь с санитарными работами и проводимое в целях сохранения лесных экосистем. Лесоводы собрали и сожгли сухие сучья и ветки, а также порубки. Самый важный фактор данных мероприятий — снижение риска пожарной опасности, — подчеркнул исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Валерий Шрейдер.