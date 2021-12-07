Для спасения от пожаров: 22 тысячи гектаров лесосек очищены от остатков после рубки в Новосибирской области

В Новосибирской области очистили 22 тысяч гектаров лесосек (мест, которые отведены для рубки). Для этого работники лесхозов и арендаторы сожгли сучья и порубки, которые остались после вырубленных лесов. Сделали они это для уменьшения риска пожаров в области.
— Очистка делян от порубочных остатков — важное лесохозяйственное мероприятие, имеющее прямую связь с санитарными работами и проводимое в целях сохранения лесных экосистем. Лесоводы собрали и сожгли сухие сучья и ветки, а также порубки. Самый важный фактор данных мероприятий — снижение риска пожарной опасности, — подчеркнул исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Валерий Шрейдер.
Как объяснили в правительстве Новосибирской области, большинство пожаров в лесах — низовые. Во время возгорания сучья и ветви существенно ухудшают ситуацию. Сжигают порубочные остатки только после закрытия пожароопасного сезона. Как уточнили в Министерстве природных ресурсов и экологии, на
— Мы собираем порубочные остатки в кучи и валы, после сжигаем их в пожаробезопасный сезон. Сжигание производится в местах, исключающих повреждение деревьев, молодняка и подроста хвойных пород. Отмечу, что переход огня в Кудряшовский бор в процессе сжигания порубочных остатков невозможен, снежный покров этого не позволит, а также все бригады, выполняющие работы, оснащены необходимым оборудованием для предотвращения пожара, — рассказал арендатор лесного участка директор ООО «Гипростройтранс-3» Виктор Нищета.
В Новосибирске елки перед Новым годом защитят от вандалов. На этой неделе специалисты МКУ «Горзеленхоз» займутся антивандальной обработкой хвойных деревьев в парках, аллеях и на бульварах. Заниматься этим будут с 8 по 22 декабря 2021 года.