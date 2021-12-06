7 декабря вторник
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 0/10
usd 73.74
eur 83.24
Тема дняНовосибирский троллейбус снова ударил людей током
Все новости
Все новости

В Новосибирске елки перед Новым годом защитят от вандалов

Обработку проводят ежегодно, чтобы избежать несанкционированной вырубки деревьев

73
1Обсудить

Поделиться

Раствор имеет резкий запах. Вывести его сложно

Раствор имеет резкий запах. Вывести его сложно

Поделиться

На этой неделе специалисты МКУ «Горзеленхоз» займутся антивандальной обработкой хвойных деревьев в парках, аллеях и на бульварах. Заниматься этим будут с 8 по 22 декабря 2021 года.

Всего, по информации «Горзеленхоза», обработают более 1800 деревьев. Подобные мероприятия проводят ежегодно — хвойные необходимо обработать, чтобы в преддверии новогодних праздников предотвратить их несанкционированную вырубку.

— В специальном растворе содержится красящее и сильно пахнущее вещество, благодаря которому обработанное дерево, попадая в тёплое помещение, начинает издавать резкий и неприятный запах, который практически невозможно вывести в течение долгого времени. В свою очередь нанесенный раствор безвреден для людей, животных и окружающей среды. Спустя два месяца следы от него исчезают полностью, — сообщили на сайте «Горзеленхоза».

В Новосибирской области начали рубить елки для продажи на Новый год. Заготовка началась 11 ноября в Искитимском районе.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

елкиобработка
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться