В Новосибирске елки перед Новым годом защитят от вандалов

На этой неделе специалисты МКУ «Горзеленхоз» займутся антивандальной обработкой хвойных деревьев в парках, аллеях и на бульварах. Заниматься этим будут с 8 по 22 декабря 2021 года.
Всего, по информации «Горзеленхоза», обработают более 1800 деревьев. Подобные мероприятия проводят ежегодно — хвойные необходимо обработать, чтобы в преддверии новогодних праздников предотвратить их несанкционированную вырубку.
— В специальном растворе содержится красящее и сильно пахнущее вещество, благодаря которому обработанное дерево, попадая в тёплое помещение, начинает издавать резкий и неприятный запах, который практически невозможно вывести в течение долгого времени. В свою очередь нанесенный раствор безвреден для людей, животных и окружающей среды. Спустя два месяца следы от него исчезают полностью, — сообщили на сайте «Горзеленхоза».
В Новосибирской области начали рубить елки для продажи на Новый год. Заготовка началась 11 ноября в Искитимском районе.