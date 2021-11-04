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Стаканчик для кофе опасен? Вегетарианцы спасут планету? 10 простых вопросов об экомифах (узнаете много нового)

После этого теста вы забудете про странные следы от летящего самолета

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А у вас есть экопривычки? Расскажите о них в комментариях

А у вас есть экопривычки? Расскажите о них в комментариях

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На лекции в Новосибирске развенчали экологические мифы

Сегодня человечество можно разделить на несколько так называемых «экологических» категорий: от тех, кто плевал на планету и после них хоть потоп, до веганов, которые свели свои потребительские потребности к минимуму, чтобы спасти Землю. Вообще дискутировать на тему климата, глобального потепления и разделения мусора — не так скучно, как может показаться на первый взгляд. В этом убедилась корреспондент НГС Анна Богданова, которая побывала на игровой лекции в модальной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина «Разрушители экомифов». Куратор экопроекта «Три кита» Дарья Зиновьева и руководитель научного проекта «Наукурсия», волонтер Greenpeace Анастасия Воронова разрушили самые распространенные мифы об экологии. Предлагаем вам тоже ответить на 10 вопросов про климат, сортировку мусора и вегетарианство. Интересно, сколько баллов вы наберете?

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вегетарианствоглобальное потеплениемусорэкология
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