Стаканчик для кофе опасен? Вегетарианцы спасут планету? 10 простых вопросов об экомифах (узнаете много нового)

Сегодня человечество можно разделить на несколько так называемых «экологических» категорий: от тех, кто плевал на планету и после них хоть потоп, до веганов, которые свели свои потребительские потребности к минимуму, чтобы спасти Землю. Вообще дискутировать на тему климата, глобального потепления и разделения мусора — не так скучно, как может показаться на первый взгляд. В этом убедилась корреспондент НГС Анна Богданова, которая побывала на игровой лекции в модальной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина «Разрушители экомифов». Куратор экопроекта «Три кита» Дарья Зиновьева и руководитель научного проекта «Наукурсия», волонтер Greenpeace Анастасия Воронова разрушили самые распространенные мифы об экологии. Предлагаем вам тоже ответить на 10 вопросов про климат, сортировку мусора и вегетарианство. Интересно, сколько баллов вы наберете?