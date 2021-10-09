Спасатели локализовали разлив нефтепродуктов на Оби в Новосибирске

В Новосибирске ищут источник загрязнения Оби нефтепродуктами
В Новосибирске продолжается ликвидация разлива нефтепродуктов в Оби. Его обнаружили накануне, 8 октября, в районе Димитровского моста.
— Специалисты взяли пробы воды и установили плавучие ограждения. Загрязнение локализовано, дальнейшей угрозы распространения нет, — говорится в сообщении сообщества «Мэрия Новосибирска» в социальной сети «ВКонтакте».
Ликвидацией последствий занимается муниципальная спасательная служба. На месте работают 11 человек, две машины и катер. Источник загрязнения найти не удалось, обстоятельства происшествия выясняются.
Напомним, что разлив нефтепродуктов в Оби заметил накануне читатель НГС. После обращения в ФБУ «Администрация Обского бассейна внутренних водных путей» на место выехали специалисты управления. Выяснилось, что маслянистая жидкость попала в воду из трубы, похожей на ливневую канализацию. Вечером на месте началась ликвидация последствий загрязнения.