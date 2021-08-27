27 августа пятница
СЕЙЧАС +23°С
Пробки 4/10
usd 73.99
eur 87.06
Тема дняЖаркий репортаж с пляжа: что там происходит сейчас
Все новости
Все новости

Как изменится территория свалки у Пашино — мэрия озвучила планы

Мусор оттуда вывозить не собираются

390
9Обсудить

Поделиться

Мусор на участок свозили с 2000 года

Мусор на участок свозили с 2000 года

Поделиться

На месте свалки в Новосибирске хотят вырабатывать электричество

Власти Новосибирска планируют построить на месте мусорного полигона у Пашино объект для выработки электричества из свалочного газа.

Ранее в городе объявили аукцион на разработку документации для ликвидации этой свалки. Пресс-центр мэрии Новосибирска сообщил, что победитель также предложит варианты для использования территории.

— В региональной программе перспективного развития электроэнергетики Новосибирской области предусмотрено строительство на части данной территории объекта выработки электрических мощностей из возобновимых источников энергии (свалочного газа) за счет средств частного инвестора, — сообщили НГС в департаменте энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска.

С 2000 года два земельных участка, на которых находится полигон, для складирования отходов использовала компания ООО «НовосибВторРесурс». С 1 января 2019 года территорию перестали эксплуатировать, потому что ее нельзя было внести в единый госреестр.

— Также участок включает смежные земли, ранее находящиеся на балансе Минобороны РФ и переданные в собственность города, не предназначенные для размещения отходов, на которых находилась несанкционированная свалка, — пояснили в мэрии.

Накопленные отходы не собираются вывозить с полигона. На участке выполнят рекультивацию, которая включает в себя озеленение территории.

В июле НГС рассказывал о сибирячке Наталье Иванцовой, которая вместе с мужем сделала парк на месте свалки. Для этого ей пришлось вывести 127 КАМАЗов с мусором. Посмотрите, как сейчас выглядит это место, где растут 300 сортов роз.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...