Как изменится территория свалки у Пашино — мэрия озвучила планы

На месте свалки в Новосибирске хотят вырабатывать электричество
Власти Новосибирска планируют построить на месте мусорного полигона у Пашино объект для выработки электричества из свалочного газа.
Ранее в городе объявили аукцион на разработку документации для ликвидации этой свалки. Пресс-центр мэрии Новосибирска сообщил, что победитель также предложит варианты для использования территории.
— В региональной программе перспективного развития электроэнергетики Новосибирской области предусмотрено строительство на части данной территории объекта выработки электрических мощностей из возобновимых источников энергии (свалочного газа) за счет средств частного инвестора, — сообщили НГС в департаменте энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска.
С 2000 года два земельных участка, на которых находится полигон, для складирования отходов использовала компания ООО «НовосибВторРесурс». С
— Также участок включает смежные земли, ранее находящиеся на балансе Минобороны РФ и переданные в собственность города, не предназначенные для размещения отходов, на которых находилась несанкционированная свалка, — пояснили в мэрии.
Накопленные отходы не собираются вывозить с полигона. На участке выполнят рекультивацию, которая включает в себя озеленение территории.
В июле НГС рассказывал о сибирячке Наталье Иванцовой, которая вместе с мужем сделала парк на месте свалки. Для этого ей пришлось вывести 127 КАМАЗов с мусором. Посмотрите, как сейчас выглядит это место, где растут 300 сортов роз.