НСО оказалась первой в России по выбросам опасного канцерогена — откуда он взялся и какие болезни провоцирует

— Бензапирен — один из самых страшных канцерогенов по любой экологической квалификации, потому что он составляет первый класс опасности. История его возникновения очень интересная для физиков-химиков: когда-то на одном ипподроме, по-моему в Англии, начали умирать лошади. Стали разбираться, оказалось, завезли для дорожек асфальт с какого-то завода, ну чтобы лошадям было легче бегать, меньше пыли. Когда начали исследовать, выяснилось, что там очень много бензапирена, — объясняет Сергей Пащенко.



Эколог отметил, что предельно допустимая концентрация в воздухе бензапирена — не более 0,001 мкг на кубический метр.



Об источниках загрязнения бензапиреном и опасности недавнего взрыва на АГЗС

