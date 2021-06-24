НСО оказалась первой в России по выбросам опасного канцерогена — откуда он взялся и какие болезни провоцирует

Новосибирская область стала лидером по выбросам бензапирена
Новосибирская область возглавила список регионов России по выбросам бензапирена в
Согласно исследованию, в прошлом году в Новосибирской области выбросили
Что такое бензапирен
Как объяснил эколог и старший сотрудник НГУ Сергей Пащенко, проблема загрязненности бензапиреном действительно стоит остро для региона. Около пяти лет назад показатели для Новосибирска, по его словам, были другими — около
— Бензапирен — один из самых страшных канцерогенов по любой экологической квалификации, потому что он составляет первый класс опасности. История его возникновения очень интересная для физиков-химиков: когда-то на одном ипподроме, по-моему в Англии, начали умирать лошади. Стали разбираться, оказалось, завезли для дорожек асфальт с какого-то завода, ну чтобы лошадям было легче бегать, меньше пыли. Когда начали исследовать, выяснилось, что там очень много бензапирена, — объясняет Сергей Пащенко.
Эколог отметил, что предельно допустимая концентрация в воздухе бензапирена — не более
Об источниках загрязнения бензапиреном и опасности недавнего взрыва на АГЗС
— Источником бензапирена является, к сожалению, очень нехороший процесс, который идет у нас под боком. Если вы бросаете что-то органическое, например, дерево, шины, одежду старую, человека — у крематориев есть такая проблема — и сжигаете, но не даете температуру больше, чем 1300 градусов, то бензапирен образовывается автоматом. Это незавершенное горение. Тот же обычный костер — это 600–800 градусов Цельсия. Даже если дачник сжигает у себя на участке старую траву или, не дай бог, старые тряпки — вот бензапирен, несколько ПДК в районе огорода будут на земле иметь место. Вторая неприятность — это маленькие котельные, которых у нас много в области. Вот когда грешат на большие ТЭЦ, я не согласен. Та же
По его словам, если газ проходит за
— Часть углеводорода, ну бензина то есть, проходит по путям, где он не успевает разложиться. Машина — один из опаснейших источников, к тому же тут низкая точка выброса, автомобили всегда у нас под окнами и так далее. Тем более в Сибири, где так распространен зимний прогрев. А вообще черный дым — это первый признак появления бензапирена. Вот недавно у нас заправка рванула, немногие обратили внимание, что вначале дым был красным — это газ, а потом долгое время шло догорание — вот черный дым и было самое опасное. Какие там дозы осели — одному богу известно.
Специалист отмечает, что неприятным свойством бензапирена является его нахождение в почве до
В настоящее время Сергей Пащенко и его коллеги ведут разработку и применение технологии поглощения бензапирена с помощью золы бурого угля, которую еще называют посыпной золой. Эту методику уже опробовали в соседней Томской области, но пока не в Новосибирской области.
Какие заболевания провоцирует опасный канцероген
— В первую очередь бензапирен провоцирует рак. Рак легких. Бензапирен — это же главный канцероген. Сейчас люди носят маски, но от бензапирена это не спасает, нужны специальные полувоенные маски с клапанами, тогда вы бензапиреном не будете дышать. Поэтому автоматически от него страдают легкие и детей, и взрослых. Я всегда привожу этот пример, как дети получают огромные дозы — детей возят в город, они стоят в пробках, или мамы с колясками подъезжают к переезду, — говорит Сергей Пащенко.
Дозу бензапирена, по его словам, можно получить и по пищевой цепочке, употребляя в пищу продукты животноводства, поскольку вещество оседает в почве и воде:
— Вот, допустим, корова, которая питается травой с бензапиреном, молоко у нее-то
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