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НСО оказалась первой в России по выбросам опасного канцерогена — откуда он взялся и какие болезни провоцирует

Обычные медицинские маски от бензапирена не спасут — только полувоенные с клапанами

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Грязный воздух и вездесущая пыль, на которую привыкли жаловаться жители Новосибирска, — еще не главная проблема. НСО оказалась в лидерах по выбросам опасного канцерогена

Грязный воздух и вездесущая пыль, на которую привыкли жаловаться жители Новосибирска, — еще не главная проблема. НСО оказалась в лидерах по выбросам опасного канцерогена

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Новосибирская область стала лидером по выбросам бензапирена

Новосибирская область возглавила список регионов России по выбросам бензапирена в 2020 году. Такую информацию приводит издание «Проект», проанализировав данные Росприроднадзора.

Согласно исследованию, в прошлом году в Новосибирской области выбросили 58 тонн бензапирена, на втором месте по объему выбросов опасного вещества идет Кемеровская область (55 тонн). На третьем — Самарская область (50 тонн).

Что такое бензапирен

Как объяснил эколог и старший сотрудник НГУ Сергей Пащенко, проблема загрязненности бензапиреном действительно стоит остро для региона. Около пяти лет назад показатели для Новосибирска, по его словам, были другими — около 300 кг в год со всех машин. Сейчас же основные производители бензапирена — предприятия и автомобили — делят общий объем загрязнения примерно поровну.

— Бензапирен — один из самых страшных канцерогенов по любой экологической квалификации, потому что он составляет первый класс опасности. История его возникновения очень интересная для физиков-химиков: когда-то на одном ипподроме, по-моему в Англии, начали умирать лошади. Стали разбираться, оказалось, завезли для дорожек асфальт с какого-то завода, ну чтобы лошадям было легче бегать, меньше пыли. Когда начали исследовать, выяснилось, что там очень много бензапирена, — объясняет Сергей Пащенко.

Эколог отметил, что предельно допустимая концентрация в воздухе бензапирена — не более 0,001 мкг на кубический метр.

Об источниках загрязнения бензапиреном и опасности недавнего взрыва на АГЗС

— Источником бензапирена является, к сожалению, очень нехороший процесс, который идет у нас под боком. Если вы бросаете что-то органическое, например, дерево, шины, одежду старую, человека — у крематориев есть такая проблема — и сжигаете, но не даете температуру больше, чем 1300 градусов, то бензапирен образовывается автоматом. Это незавершенное горение. Тот же обычный костер — это 600–800 градусов Цельсия. Даже если дачник сжигает у себя на участке старую траву или, не дай бог, старые тряпки — вот бензапирен, несколько ПДК в районе огорода будут на земле иметь место. Вторая неприятность — это маленькие котельные, которых у нас много в области. Вот когда грешат на большие ТЭЦ, я не согласен. Та же ТЭЦ-5, во-первых, имеет большую трубу — 300 метров выброс, во-вторых, там температура 1600 градусов, — говорит эколог.

По его словам, если газ проходит за 1 секунду температуру 1300 градусов, то бензапирен там не образовывается. Это невозможно в машинах — именно их Сергей Пащенко винит, в том числе, в выбросах бензапирена:

— Часть углеводорода, ну бензина то есть, проходит по путям, где он не успевает разложиться. Машина — один из опаснейших источников, к тому же тут низкая точка выброса, автомобили всегда у нас под окнами и так далее. Тем более в Сибири, где так распространен зимний прогрев. А вообще черный дым — это первый признак появления бензапирена. Вот недавно у нас заправка рванула, немногие обратили внимание, что вначале дым был красным — это газ, а потом долгое время шло догорание — вот черный дым и было самое опасное. Какие там дозы осели — одному богу известно.

Специалист отмечает, что неприятным свойством бензапирена является его нахождение в почве до 20 лет. Таким образом, осев на снегу, при первом же таянии снега, под ультрафиолетовыми лучами, бензапирен попадет в первые слои почвы. При этом вещество почти не разлагается.

В настоящее время Сергей Пащенко и его коллеги ведут разработку и применение технологии поглощения бензапирена с помощью золы бурого угля, которую еще называют посыпной золой. Эту методику уже опробовали в соседней Томской области, но пока не в Новосибирской области.

Какие заболевания провоцирует опасный канцероген

— В первую очередь бензапирен провоцирует рак. Рак легких. Бензапирен — это же главный канцероген. Сейчас люди носят маски, но от бензапирена это не спасает, нужны специальные полувоенные маски с клапанами, тогда вы бензапиреном не будете дышать. Поэтому автоматически от него страдают легкие и детей, и взрослых. Я всегда привожу этот пример, как дети получают огромные дозы — детей возят в город, они стоят в пробках, или мамы с колясками подъезжают к переезду, — говорит Сергей Пащенко.

Дозу бензапирена, по его словам, можно получить и по пищевой цепочке, употребляя в пищу продукты животноводства, поскольку вещество оседает в почве и воде:

— Вот, допустим, корова, которая питается травой с бензапиреном, молоко у нее-то о-го-го. Просто у нас как-то в России не занимаются особо этими измерениями, а вот в Белоруссии всё давно исследовано.

В конце марта ученые перед выборами засекретили доклад об экологии в Сибири. Академики решили, что нам лучше не знать, каким мы воздухом дышим и от чего умираем. Мы рассказывали, что было в том засекреченном видео.

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бензапиренисследованияэкология
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