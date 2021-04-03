Ученые перед выборами засекретили доклад об экологии в Сибири: какую «бомбу» они пытались скрыть

На прошлой неделе в Новосибирске прошло заседание президиума Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН), посвященное вопросам экологии. Почти четыре часа обсуждений могли бы остаться незамеченными, но в какой-то момент один из ученых начал включать цензуру. В результате запись эфира с заседания удалили с YouTube, но назло волнующимся за результаты выборов в Госдуму ученым ее успел сохранить въедливый новосибирский журналист из «Тайги.Инфо» и рассказал о случившемся всей стране. Спустя сутки фраза академика Алексея Конторовича стала одной из самых цитируемых в интернете: «Представьте, что мы опубликуем эти доклады с концентрированной информацией — как бомбу накануне выборов!»
Что было в засекреченном видео и насколько изложенные факты пугающи — разбиралась корреспондентка NGS24.RU Саша Симутина.
Что пытались засекретить?
Заседание президиума СО РАН от начала и до конца — четырехчасовая запись. Академики обсуждали организационные моменты, на втором часу объявили о создании Научного совета по проблемам экологии Сибири и Восточной Арктики. Первый заместитель совета Андрей Георгиевич Дерменджи, академик из Красноярска, сказал вступительную речь, и начались доклады об экологии в городах Сибири. Первый — «Эколого-медицинский антирейтинг городов Сибири» — написан под его кураторством, докладчиком выступил ученый из Томска Игорь Пташник.
Вся информация Пташкина взята из открытых данных (Росгидромет, доклады об экологии от регионов Сибири), об этом говорит и он сам. Речь в нем идет о загрязнении почвы, воды и воздуха в городах Сибирского федерального округа (СФО), а также о том, как это коррелирует с заболеваемостью населения онкологией и количеством врожденных детских заболеваний.
По данным ученого, проблема загрязнения воздуха — одна из самых серьезных в городах Сибири. В перечне городов России с очень высоким и высоким уровнем загрязнения 78% — города СФО. Судя по докладу, всего по округу их 23: девять в Иркутской области, пять в Красноярском крае, три в Кемеровской области. При этом в нацпроект «Чистый воздух» входят только пять: Красноярск, Братск, Норильск, Омск и Новокузнецк.
— Интересно, что среди пятнадцати городов СФО с высоким уровнем загрязнения в четырнадцати приоритетный поллютант — это бензапирен, это очень токсичное вещество, очень сильный канцероген, — говорит Пташник.
По его данным, в Красноярском крае среди болезней, связанных с загрязнением воздуха, больше всех онкологических заболеваний, в Кемеровской области — врожденных пороков развития, а в Алтайском крае — заболеваний детей.
После обсуждения председатель президиума академик Валентин Пармон предложил опубликовать все эти данные на научном портале «Наука в Сибири», затем началась дискуссия о достоверности данных приборов Росгидромета. И когда обсуждение доклада уже сходило на нет, все перевернул с ног на голову академик Алексей Конторович.
— Вопрос о публикации требует специального обсуждения. Лишь бы мы не дали повод для очередного шума антироссийского. Одно дело, когда эти данные разрозненные, а когда их сконцентрируешь в один кусок, это можно взорвать обстановку, тут надо быть предельно аккуратным, — эмоционально предупредил коллег Конторович.
Пармон, несмотря на свои первоначальные слова, согласился с этим и бросил: публикацию доклада нужно согласовать с полпредом президента в СФО. На этом обсуждение закончилось. Никто не возражал.
Кульминация происходит позже, когда ситуацию с бензапиреном на примере Новокузнецка начала обозначать доктор технических наук из Кузбасса Наталья Журавлева.
— Хотелось бы прокомментировать, что бензапирен звучал неоднократно, конечно, нужно относиться к информации тщательно, потому что те цифры, которые назывались, эти кратные цифры были названы для ситуаций, когда в городе развивается режим НМУ. Действительно, в эти дни единичные в городе фиксируются концентрации 30 и 40 ПДК. Понятно, что мы эту информацию стараемся не разносить, во-вторых, управлять этой ситуацией невозможно, — так она завершает свое выступление.
Здесь в обсуждение снова вступает главный цензор заседания, который спешит высказаться, потому что ему нужно срочно уйти.
— Наталья Викторовна приводила пример с Новокузнецком, вот возьмите Красноярск, мы все говорим о Норильске, но Олимпиадинская группа месторождений. <...> Всё это ветрами несется на восток и на юг, на Иркутск и на Красноярск. А там дикие совершенно выбросы, огромные концентрации мышьяка. Если мы такие центры отдельно не будем контролировать, то наша картина и анализ будут неполными, — заметил Конторович, а затем выдал уже историческую фразу. — Я бы на первом этапе эту работу вел как закрытую.
Представьте, что мы опубликуем эти доклады с концентрированной информацией — как бомбу накануне выборов! Что будет? Результаты предсказать трудно. Мы не имеем на это права. Потому предложения о публикации надо десять раз взвесить. Нельзя возбуждать ненужными вопросами население. Надо ставить эти вопросы перед компаниями, перед государством.
В конце он также затронул насущную для Красноярского края проблему газификации.
— И там всегда есть социальная проблема. Мне приходилось заниматься экологическими вопросами угольной промышленности или газификации Красноярского края. А не хотят газифицироваться. Потому что сегодня вся энергетика построена на бурых углях. Это 70 тысяч занятых людей. Если заменить на газ, надо устроить эти 70 тысяч человек, это десятилетия, а у губернатора выборы через две недели. Пойдет он на это? Не пойдет, — подытожил академик, не обращая внимания на камеры.
Почему удаление записи вызвало резонанс?
Научный обозреватель «Тайги.Инфо» Илья Кабанов разбил все старания академиков, сохранив запись с YouTube. По его словам, заседания СО РАН никогда не были закрытыми, но журналисты на них особо не ходили — слушать несколько часов очень специализированных обсуждений довольно тяжело.
— Транслировать заседания СО РАН начали только в прошлом ноябре. Анонс нашумевшего заседания, как и предыдущих, был опубликован на сайте отделения вместе со ссылкой на YouTube, — рассказывает Илья.
Он посмотрел запись трансляции вечером в четверг, так как много пишет об экологии и эта информация была ему особо интересна, но когда началось обсуждение с предложениями не создавать бомбу накануне выборов, скачал видео. На следующее утро трансляцию удалили.
— Конечно, без попытки засекретить доклад на него не обратили бы внимания. Академики сами создали информационный повод, — считает Кабанов.
У себя в фейсбуке он также написал, что уже сейчас охват публикации на «Тайге.Инфо» достигает десяти миллионов, выходили статьи на тему на английском и французском.
Красноярский ученый и популяризатор науки Егор Задереев объяснил случившееся сработавшим «Эффектом Стрейзанд».
— Теперь можно записывать это с одной стороны в кейс, как не нужно выходить в открытое пространство, если не готов к этому, а с другой давать задания будущим научным коммуникаторам, как реагировать на такие ситуации, — написал у себя в Facebook ученый.
В разговоре с NGS24.RU Задереев отметил, что не совсем верно обвинять всех ученых в желании скрыть запись — на заседании звучали разные мнения по этому поводу.
— Сама по себе ситуация странная, потому что данные эти из открытых источников — ничего того, что бы люди не знали. Это подтверждение тому, что некоторые возрастные люди живут в некой прошлой реальности, которая не совпадает с современными форматами открытого информационного пространства, высокой скоростью распространения информации. Ситуация немного неловкая, она не добавляет доверия и престижа науке. Из-за высказываний конкретных людей тень падает на всех ученых и на всю науку, — объяснил свою точку зрения Задереев.
Соглашается с красноярцем и научный обозреватель Илья Кабанов:
— Про репутацию ученых не могу ответить. Сложно что-то прогнозировать. Но эта история точно не улучшила имидж российской науки.
Ответ СО РАН
Официальная позиция СО РАН заключается в том, что данные были удалены на время для верификации и уточнения ряда сведений, которые в исходном видео не могут распространяться от лица академического сообщества. А обнародуют их до конца апреля.
— В ходе дискуссии были подняты проблемы полноты и точности исходных данных различного происхождения, а также их совместимости в условиях разнообразия методической и приборной базы, — заговаривает общественность научными оборотами Сибирское отделение РАН.
В интервью ТАСС академик Валентин Пармон был вынужден прокомментировать случившееся:
— Что касается вопросов экологии, надо давать всю правду. Если высвечивать один фрагмент, то получается совсем другое восприятие. Ничего мы не засекретили. Мы решили в сыром виде не публиковать некоторые выступления, потому что они должны быть с комментариями, — настаивает он.
В Красноярском научном центре СО РАН также не увидели проблемы, отметив, что все данные — из открытых государственных источников, доступ к которым никто не имеет права закрывать.
Один из докладчиков, чья информация вызвала желание удалить запись, ученый из Томска Игорь Пташник единственный высказался прямо даже после скандала: он считает поступок коллег разумным.
— Я сделал доклад, это было по заданию в рамках работы совета по проблемам экологии. Что делать с этими данными — решает совет. Целью этого совета не является оповещение населения или какая-то борьба. Его цель — научная оценка и разработка методов, которые можно будет представить региональным властям или правительству. Та ситуация, которая сложилась, нездоровая, и в общем поведение журналиста, который это скачал и выложил, это работе совета только мешает, — считает Пташник. — Будет ли это удар по престижу, не могу сказать. Перед выборами обстановка накаляется, какой бы вопрос ни рассматривался. Поэтому в принципе эта осторожность, высказанная академиками, разумная. Это не те слова, которые нужно пиарить в негативном контексте.
Комментировать эту историю пришлось даже пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову. Он ответил коротко:
— Это решение ученых, наверное, надо спрашивать у них.
На вопрос, считают ли допустимым в Кремле политическое давление на науку, он ответил:
— Мне неизвестно, что там это было сделано под влиянием каких-то директив или каких-то указаний. Если я правильно понимаю, это было решение самих ученых.
Связаться с автором самых резонансных слов академиком Алексеем Конторовичем не удалось: сначала его не было на рабочем месте, а потом по рабочему телефону перестали отвечать на звонки. Он также нигде не давал публичных комментариев по поводу ситуации с видеозаписью президиума.
Что думают о ситуации другие ученые и общественники?
Красноярский экоактивист, создатель альтернативной системы мониторинга воздуха «Красноярск.Небо» Игорь Шпехт уверен, что открытая информация об уровне загрязнения воздуха и объеме выбросов на руку властям, разумеется, не играет.
— Сложно обсуждать то, что наука достаточно точно переплелась с политикой. Это неправильно, так быть не должно, мы рады, что эта информация не потерялась при попытке удалить ее из YouTube. Мы призываем делать информацию открытой. А сейчас власть считает, что знает, как решить проблему, просит потерпеть, и на этом всё заканчивается, — возмущен Шпехт.
Опытный общественный деятель, советский и российский эколог из Нижегородской области Асхат Каюмов (в 1993 году возглавлял департамент по охране природы и управлению природопользованием по предложению тогдашнего губернатора региона Бориса Немцова. — Прим. ред.) также настроен к подобным решениям достаточно критически.
— Эти результаты — важная для общества и чиновников информация. Они занимают позицию «давайте засунем голову в песок и будем делать вид, что ничего не происходит», и на месте Российской академии наук я бы задумался, все ли хорошо в Сибирском отделении. Ученых, которые пытаются быть объективными, все меньше и меньше, — считает Асхат Каюмов. — Ученые должны быть независимыми, и с полпредом нужно не советоваться, а предоставлять информацию, говорить об обеспокоенности экологической ситуацией и призывать принять меры.
Согласен с активистами и руководитель программы WWF России по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников. По его словам, фонд обеспокоен тем, что вопрос об открытости научных данных и научного сообщества становится настолько острым.
— Это вызывает шок, потому что в этом году мы проводили нашу традиционную кампанию «Час Земли» под эгидой открытости экологической информации, и от кого-кого, так от ученых мы не ожидали таких заявлений. Нам понятна позиция промышленных компаний, которые делают всё, чтобы не было открытой системы об экологической информации, но ученые по своему статусу должны быть истиной в последней инстанции по оценке ситуации, в том числе и экологии. Когда они встают на сторону промышленного лобби, нас это в высшей степени возмущает, — высказывает свою позицию и позицию организации Книжников.
Он также предполагает, что причина этого кроется в недостаточном финансировании научной сферы. Что и приводит к тому, что ученые заключают договоры с той или иной промышленной компанией, что делает их заинтересованными лицами. Это системная проблема, поясняет представитель фонда.
— К нам обращались ученые из академии наук, они тоже возмущены такими событиями, и мы надеемся, что от академии наук последуют какие-то действия, — заключил Книжников.
При этом представитель WWF отказался комментировать политическую подоплеку произошедшего:
— Мы же экологи, а не политтехнологи. Про выборы не наша тема.
А помешало бы это выборам? Мнения политологов
Руководитель исполнительного комитета Общероссийского движения «Корпус. За чистые выборы» Алена Булгакова говорит, что ничего удивительного в том, что ученые обсуждали экологию в разрезе политики, нет. Однако экстраполировать мнение одного человека на всё академическое сообщество — не вполне верно.
— Первый фактор: экологическая повестка актуальна во всех регионах России, это то, чем живет гражданин и что заботит его с точки зрения восприятия сегодняшнего мира и будущего, жизни и здоровья детей. Второй момент: в этом году выборы в Госдуму — это главное общественно-политическое событие, и то, что это прозвучало на научном сообществе, не удивительно. И в том, что экологию привязали к политике, — также ничего удивительного нет, тем более что сейчас даже создаются профильные политические партии. Почему так сказал конкретный человек? Нельзя сказать, что его мотивировало. Одно дело, если бы была резолюция, общий триггер, который мы недооцениваем, а если это мнение отдельного человека, то трудно понять, почему оно у него такое, — пояснила специалист.
А вот иркутский политолог Алексей Петров считает, что данные из докладов никак бы не отразились на грядущих выборах.
— Причин несколько. Во-первых, люди, которые ходят на выборы, голосуют за партии, опираясь на телевизор, газету в почтовом ящике или несколько строк в соцсетях, но не готовы думать о локальных историях. Обратите внимание, что большинство интересуется выборами в США, революцией в Киргизии, Грузии и меньше читает региональные новости. Во-вторых, из опыта знаю, что часть избирателей выбирает по принципу «плохиши, но свои плохиши, мы их знаем» и фактически не реагирует на результаты голосования по самым резонансным темам в прошлых думах. Иначе у нас никогда не выбрали бы ни одного депутата, кто голосовал за «закон Димы Яковлева» и другие подобные. Быстро все забыли, — подытожил Петров.