Ученые перед выборами засекретили доклад об экологии в Сибири: какую «бомбу» они пытались скрыть

Опытный общественный деятель, советский и российский эколог из Нижегородской области Асхат Каюмов (в 1993 году возглавлял департамент по охране природы и управлению природопользованием по предложению тогдашнего губернатора региона Бориса Немцова. — Прим. ред.) также настроен к подобным решениям достаточно критически.



— Эти результаты — важная для общества и чиновников информация. Они занимают позицию «давайте засунем голову в песок и будем делать вид, что ничего не происходит», и на месте Российской академии наук я бы задумался, все ли хорошо в Сибирском отделении. Ученых, которые пытаются быть объективными, все меньше и меньше, — считает Асхат Каюмов. — Ученые должны быть независимыми, и с полпредом нужно не советоваться, а предоставлять информацию, говорить об обеспокоенности экологической ситуацией и призывать принять меры.



Согласен с активистами и руководитель программы WWF России по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников. По его словам, фонд обеспокоен тем, что вопрос об открытости научных данных и научного сообщества становится настолько острым.

— Это вызывает шок, потому что в этом году мы проводили нашу традиционную кампанию «Час Земли» под эгидой открытости экологической информации, и от кого-кого, так от ученых мы не ожидали таких заявлений. Нам понятна позиция промышленных компаний, которые делают всё, чтобы не было открытой системы об экологической информации, но ученые по своему статусу должны быть истиной в последней инстанции по оценке ситуации, в том числе и экологии. Когда они встают на сторону промышленного лобби, нас это в высшей степени возмущает, — высказывает свою позицию и позицию организации Книжников.



Он также предполагает, что причина этого кроется в недостаточном финансировании научной сферы. Что и приводит к тому, что ученые заключают договоры с той или иной промышленной компанией, что делает их заинтересованными лицами. Это системная проблема, поясняет представитель фонда.



— К нам обращались ученые из академии наук, они тоже возмущены такими событиями, и мы надеемся, что от академии наук последуют какие-то действия, — заключил Книжников.

При этом представитель WWF отказался комментировать политическую подоплеку произошедшего:

— Мы же экологи, а не политтехнологи. Про выборы не наша тема.

А помешало бы это выборам? Мнения политологов

Руководитель исполнительного комитета Общероссийского движения «Корпус. За чистые выборы» Алена Булгакова говорит, что ничего удивительного в том, что ученые обсуждали экологию в разрезе политики, нет. Однако экстраполировать мнение одного человека на всё академическое сообщество — не вполне верно.

— Первый фактор: экологическая повестка актуальна во всех регионах России, это то, чем живет гражданин и что заботит его с точки зрения восприятия сегодняшнего мира и будущего, жизни и здоровья детей. Второй момент: в этом году выборы в Госдуму — это главное общественно-политическое событие, и то, что это прозвучало на научном сообществе, не удивительно. И в том, что экологию привязали к политике, — также ничего удивительного нет, тем более что сейчас даже создаются профильные политические партии. Почему так сказал конкретный человек? Нельзя сказать, что его мотивировало. Одно дело, если бы была резолюция, общий триггер, который мы недооцениваем, а если это мнение отдельного человека, то трудно понять, почему оно у него такое, — пояснила специалист.

А вот иркутский политолог Алексей Петров считает, что данные из докладов никак бы не отразились на грядущих выборах.

— Причин несколько. Во-первых, люди, которые ходят на выборы, голосуют за партии, опираясь на телевизор, газету в почтовом ящике или несколько строк в соцсетях, но не готовы думать о локальных историях. Обратите внимание, что большинство интересуется выборами в США, революцией в Киргизии, Грузии и меньше читает региональные новости. Во-вторых, из опыта знаю, что часть избирателей выбирает по принципу «плохиши, но свои плохиши, мы их знаем» и фактически не реагирует на результаты голосования по самым резонансным темам в прошлых думах. Иначе у нас никогда не выбрали бы ни одного депутата, кто голосовал за «закон Димы Яковлева» и другие подобные. Быстро все забыли, — подытожил Петров.