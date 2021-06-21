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Разобрали по веточкам: проверьте, за что вас могут оштрафовать в лесу

По закону и с точки зрения здравого смысла

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Хорошо хоть, леса пока остаются бесплатными и доступными. Но умеем ли мы себя там вести?

Хорошо хоть, леса пока остаются бесплатными и доступными. Но умеем ли мы себя там вести?

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Пока страна ждет новой волны коронавируса, российские курорты переполнены, а многие заграничные направления закрыты, наш выбор становится всё более ограниченным. Так почему бы не провести выходные в лесу? Если такая мысль пришла вам в голову, для начала проверьте, а знаете ли вы, как правильно себя там вести? Мы взяли в руки Лесной кодекс, заручились поддержкой руководителя лесного отдела «Гринпис» и кандидата биологических наук Алексея Ярошенко, чтобы ответить хотя бы на самые главные вопросы о лесных правилах. Берем во внимание обычный лесной фонд со свободным и бесплатным доступом, где действует Лесной кодекс. Таких лесов в нашей стране 90%.

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законлесправила выживанияЛесной кодекс
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