Разобрали по веточкам: проверьте, за что вас могут оштрафовать в лесу

Пока страна ждет новой волны коронавируса, российские курорты переполнены, а многие заграничные направления закрыты, наш выбор становится всё более ограниченным. Так почему бы не провести выходные в лесу? Если такая мысль пришла вам в голову, для начала проверьте, а знаете ли вы, как правильно себя там вести? Мы взяли в руки Лесной кодекс, заручились поддержкой руководителя лесного отдела «Гринпис» и кандидата биологических наук Алексея Ярошенко, чтобы ответить хотя бы на самые главные вопросы о лесных правилах. Берем во внимание обычный лесной фонд со свободным и бесплатным доступом, где действует Лесной кодекс. Таких лесов в нашей стране 90%.