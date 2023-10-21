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Оперная дива выступит на сцене театра в Новосибирске — сколько заплатят за концерт

Информация появилась на сайте госзакупок

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В документах не уточняется, кто стал подрядчиком закупки

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В Новосибирске выступит заслуженная артистка России и Татарстана, оперная певица Аида Гарифуллина. За услуги по обеспечению ее участия в репетициях и концерте заплатят 4 миллиона рублей.

Информация об этом появилась на сайте госзакупок в начале октября. Указано, что заказчиком работ стал Новосибирский государственный академический театр оперы и балета.

— Услуги по обеспечению участия приглашенного артиста (солиста-вокалиста) Аиды Гарифуллиной в репетициях и гала-концерте Аиды Гарифуллиной, — указано на сайте госзакупок.

В документах не уточняется, кто стал подрядчиком закупки. Договор на оказание услуг заключили в октябре этого года, его срок исполнения — с 1 ноября 2023 года по 31 января 2024 года.

НГС обратился в Новосибирский театр оперы и балета с просьбой прокомментировать информацию и сообщить, какие именно услуги будет оказывать подрядчик.

На сайте театра указано, что гала-концерт артистки пройдет в начале ноября. Участие в нем примут «звезды Новосибирской оперы». В описании события сказано, что Аида Гарифуллина — заслуженная артистка России и Татарстана, лауреат первой премии международного конкурса Пласидо Доминго «Опералия».

Артистка стала участницей фестивалей и событийных оперных премьер на сценах Большого театра России, Парижской национальной оперы, Берлинской государственной оперы и других. Гала-концерт певицы состоится в рамках Красноярского фестиваля искусств «Хворостовский».

В августе в Новосибирске на церемонии открытия нового ЛДС прошел концерт DJ Smash. За услуги по организации и проведению события были готовы заплатить 5 миллионов рублей.

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