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Элджей представил свою версию «Пальмы-де-Майорки» — любимой песни его мамы

Музыкант исполнил композицию Шуфутинского в сопровождении симфонического оркестра

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По словам музыканта, это любимая песня его мамы

По словам музыканта, это любимая песня его мамы

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Рэпер из Новосибирска Элджей (Алексей Узенюк) стал гостем очередного выпуска музыкальной лаборатории Антона Беляева. Среди прочих композиций Элджей представил свою версию «Пальмы-де-Майорки». По словам музыканта, это любимая песня его мамы. Композиция прозвучала в сопровождении симфонического оркестра и хора.

Автором идеи и аранжировки выступил лидер Therr Maitz Антон Беляев. Композиция «Пальма-де-Майорка» известна в исполнении Михаила Шуфутинского. Автор музыки — Игорь Крутой, слова Леонида Фадеева.

Ранее Элджей выпустил новый трек «Чупа Чупс» совместно с украинской группой «Пошлая Молли». Также мы писали, как сложился этот год для рэпера и для других звезд из Новосибирска.

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Элджей
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