Элджей представил свою версию «Пальмы-де-Майорки» — любимой песни его мамы

Рэпер из Новосибирска Элджей (Алексей Узенюк) стал гостем очередного выпуска музыкальной лаборатории Антона Беляева. Среди прочих композиций Элджей представил свою версию «Пальмы-де-Майорки». По словам музыканта, это любимая песня его мамы. Композиция прозвучала в сопровождении симфонического оркестра и хора.
Автором идеи и аранжировки выступил лидер Therr Maitz Антон Беляев. Композиция «Пальма-де-Майорка» известна в исполнении Михаила Шуфутинского. Автор музыки — Игорь Крутой, слова Леонида Фадеева.
Ранее Элджей выпустил новый трек «Чупа Чупс» совместно с украинской группой «Пошлая Молли». Также мы писали, как сложился этот год для рэпера и для других звезд из Новосибирска.