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В Москве скончался режиссер Андрей Малюков — у него был ковид

Мужчина родился в 1948 году в Новосибирске

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Режиссер с Натальей Аринбасаровой (слева) и Натальей Бондарчук

Режиссер с Натальей Аринбасаровой (слева) и Натальей Бондарчук

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Вчера, 19 декабря, в Москве умер режиссер Андрей Малюков. Известно, что мужчина болел коронавирусом.

— Ушел из жизни мой любимый двоюродный брат, народный артист РФ, кинорежиссер, сценарист, продюсер Андрей Малюков. В последние годы он тяжело болел, но унес его из жизни ковид, — написала на своей странице в Facebook двоюродная сестра режиссера Наталья Бондарчук.

С 1961 по 1966 год Андрей Малюков был актером и режиссером в Народном театре-студии «Юность» в Новосибирске. Спустя пять лет окончил режиссерский факультет Всероссийского государственного института кинематографии в Москве. С 1974 года работал на студии «Мосфильм». Первый полнометражный фильм Андрея Малюкова «В зоне особого внимания» вышел в 1977 году. С конца 1990-х годов режиссер работал на телевидении, где снял сериалы «Спецназ», «Диверсант», «Грозовые ворота», первый сезон «Побега», «Остаться в живых». Об этом сообщает сайт «Вокруг кино».

Ранее, 13 декабря, стало известно, что в Москве скончался режиссер фильма «Асса» Сергей Соловьев. Ему было 77 лет.

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