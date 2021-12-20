В Москве скончался режиссер Андрей Малюков — у него был ковид

Вчера, 19 декабря, в Москве умер режиссер Андрей Малюков. Известно, что мужчина болел коронавирусом.
— Ушел из жизни мой любимый двоюродный брат, народный артист РФ, кинорежиссер, сценарист, продюсер Андрей Малюков. В последние годы он тяжело болел, но унес его из жизни ковид, — написала на своей странице в Facebook двоюродная сестра режиссера Наталья Бондарчук.
С 1961 по 1966 год Андрей Малюков был актером и режиссером в Народном театре-студии «Юность» в Новосибирске. Спустя пять лет окончил режиссерский факультет Всероссийского государственного института кинематографии в Москве. С 1974 года работал на студии «Мосфильм». Первый полнометражный фильм Андрея Малюкова «В зоне особого внимания» вышел в 1977 году. С конца
Ранее, 13 декабря, стало известно, что в Москве скончался режиссер фильма «Асса» Сергей Соловьев. Ему было 77 лет.