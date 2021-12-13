Умер режиссер фильма «Асса» Сергей Соловьев

Умер режиссер, сценарист и продюсер Сергей Соловьев. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на источник в окружении режиссера. Издание «Интерфакс» уточняет, что смерть произошла в результате тяжелой болезни. Сергею Соловьеву было 77 лет.
Сергей Соловьев родился в 1944 года. В начале 60-х работал на Ленинградском телевидении в качестве рабочего, позже окончил ВГИК и в 1969 году устроился на «Мосфильм». Дебютом режиссера стали новеллы в киноальманахе «Семейное счастье», однако наиболее он известен, как автор фильма «Асса», ставшего культовым для рок-движения конца 80-х и 90-х годов прошлого века. После у режиссера вышли еще два фильма, составляющие вместе с «Ассой» трилогию: «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» и «Дом под звездным небом». Также Соловьев является автором фильмов «Сто дней после детства», «Спасатель», «Наследница по прямой», «Анна Каренина».
В 2019 году под руководством Сергея Соловьева открылся Театр-студия САС. До последних дней жизни Сергей Соловьёв преподавал во ВГИКе и руководил мастерскими.