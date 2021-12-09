Подрядчик попросил еще 80 миллионов на реконструкцию Театра Афанасьева — показываем, что уже сделано

В Новосибирске продолжается реконструкция здания кинотеатра «Пионер» на улице Максима Горького. Когда работы завершат, туда переедет городской Театр Сергея Афанасьева. Строители отчитались, что уже выполнили 67% работ. Также они сообщили, что на театр понадобится дополнительное финансирование.
— Этот объект необычный, потому что он был построен в 1910 году для купца и многие строители его просто дурили. Вместо того чтобы сделать нормальный фундамент, они свалили кирпичный бой и всё. Здание стояло. Когда решили его поправить, мы обнаружили, что в здании множество трещин, а фундамент осадился, — сообщил генеральный директор ЗАО РСУ-5 «НГС» Михаил Голубев.
Он добавил, что здание уже три раза реконструировали.
— И делали всё некачественно, поэтому мы были вынуждены демонтировать часть стен и часть фундамента, — добавил строитель. — Мы усилили фундамент, стены, провели такую серьезную работу, что я думаю, это здание будет стоять больше 100 лет. Это, безусловно, вызывало удорожание проекта. При проектировании невозможно было сделать такое глубокое исследование. Еще нам необходимо где-то в пределах 80 миллионов рублей. Сейчас готовим экспертизу и документы.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сегодня во время проверки здания сообщил, что подрядчик дал обещание закончить театр к 1 сентября 2022 года, чтобы артисты успели подготовить программу к новому году. Раньше сообщалось, что театр будет готов к 31 декабря 2022 года — такая же дата стоит и в контракте. В ближайшее время будут готовиться документы на закупку кресел и другого оборудования театра. Контракт должны объявить уже в начале следующего года.
Сегодня корреспонденты НГС побывали в строящемся театре и посмотрели, как идут работы.
Кто строит театр
Контракт на реконструкцию здания по ул. Максима Горького, 52 под размещение театра выиграла известная в Новосибирске компания — ЗАО РСУ-5 «НГС» (Новосибирскгражданстрой) в декабре 2020 года. Сумма — 437,7 миллиона рублей. Срок исполнения — 31 декабря 2022 года. Проект реконструкции здания и интерьеров разработали в компании «Проект-Согласование». Как должны будут выглядеть главный вестибюль и фойе большого зрительного зала, а также другие пространства, вы можете увидеть здесь.
С 2018 года ЗАО РСУ-5 «НГС» выиграло 106 контрактов общей суммой на 6,4 миллиарда рублей. Компания построила в Новосибирске много школ, детских садов, проводила работы в «Конторе инженера
В 2020 году ЗАО РСУ-5 «НГС» получило выручку в 674,3 миллиона рублей, а чистая прибыль составила 43,2 миллиона рублей. Уже 16 лет компанией руководит один человек — Михаил Ильич Голубев.
В конце 2019 года руководитель театра Сергей Афанасьев заявил о своем уходе с поста. Решение он объяснил тем, что актеры вынуждены работать в неподходящих помещениях. Он отозвал свое заявление после того, как власти пообещали выделить средства на реконструкцию здания для НГДТ. Поиск подрядчика объявили в мае прошлого года.