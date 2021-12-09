Подрядчик попросил еще 80 миллионов на реконструкцию Театра Афанасьева — показываем, что уже сделано

Он добавил, что здание уже три раза реконструировали.

— И делали всё некачественно, поэтому мы были вынуждены демонтировать часть стен и часть фундамента, — добавил строитель. — Мы усилили фундамент, стены, провели такую серьезную работу, что я думаю, это здание будет стоять больше 100 лет. Это, безусловно, вызывало удорожание проекта. При проектировании невозможно было сделать такое глубокое исследование. Еще нам необходимо где-то в пределах 80 миллионов рублей. Сейчас готовим экспертизу и документы.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сегодня во время проверки здания сообщил, что подрядчик дал обещание закончить театр к 1 сентября 2022 года, чтобы артисты успели подготовить программу к новому году. Раньше сообщалось, что театр будет готов к 31 декабря 2022 года — такая же дата стоит и в контракте. В ближайшее время будут готовиться документы на закупку кресел и другого оборудования театра. Контракт должны объявить уже в начале следующего года.

Сегодня корреспонденты НГС побывали в строящемся театре и посмотрели, как идут работы.