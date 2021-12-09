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Подрядчик попросил еще 80 миллионов на реконструкцию Театра Афанасьева — показываем, что уже сделано

Строители обещают сдать здание намного раньше сроков

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В ближайшее время уже будут готовиться документы на закупку кресел и другого оборудования театра. Контракт должны объявить уже в начале следующего года

В ближайшее время уже будут готовиться документы на закупку кресел и другого оборудования театра. Контракт должны объявить уже в начале следующего года

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В Новосибирске продолжается реконструкция здания кинотеатра «Пионер» на улице Максима Горького. Когда работы завершат, туда переедет городской Театр Сергея Афанасьева. Строители отчитались, что уже выполнили 67% работ. Также они сообщили, что на театр понадобится дополнительное финансирование.

— Этот объект необычный, потому что он был построен в 1910 году для купца и многие строители его просто дурили. Вместо того чтобы сделать нормальный фундамент, они свалили кирпичный бой и всё. Здание стояло. Когда решили его поправить, мы обнаружили, что в здании множество трещин, а фундамент осадился, — сообщил генеральный директор ЗАО РСУ-5 «НГС» Михаил Голубев.

Он добавил, что здание уже три раза реконструировали.

— И делали всё некачественно, поэтому мы были вынуждены демонтировать часть стен и часть фундамента, — добавил строитель. — Мы усилили фундамент, стены, провели такую серьезную работу, что я думаю, это здание будет стоять больше 100 лет. Это, безусловно, вызывало удорожание проекта. При проектировании невозможно было сделать такое глубокое исследование. Еще нам необходимо где-то в пределах 80 миллионов рублей. Сейчас готовим экспертизу и документы.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сегодня во время проверки здания сообщил, что подрядчик дал обещание закончить театр к 1 сентября 2022 года, чтобы артисты успели подготовить программу к новому году. Раньше сообщалось, что театр будет готов к 31 декабря 2022 года — такая же дата стоит и в контракте. В ближайшее время будут готовиться документы на закупку кресел и другого оборудования театра. Контракт должны объявить уже в начале следующего года.

Сегодня корреспонденты НГС побывали в строящемся театре и посмотрели, как идут работы.

Деньги на реконструкцию кинотеатра «Пионер» выделили из федерального и областного бюджетов

Деньги на реконструкцию кинотеатра «Пионер» выделили из федерального и областного бюджетов

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В театре будет 211 посадочных мест

В театре будет 211 посадочных мест

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По документам театр должен быть готов к <nobr class="_">31 декабря</nobr> 2022 года

По документам театр должен быть готов к 31 декабря 2022 года

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Строители уже выполнили 67% работ

Строители уже выполнили 67% работ

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На театр еще потребуется около <nobr class="_">80 миллионов</nobr> рублей, помимо уже согласованной суммы

На театр еще потребуется около 80 миллионов рублей, помимо уже согласованной суммы

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В здании уже приятно находиться

В здании уже приятно находиться

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Уже видно прекрасную лестницу будущего театра

Уже видно прекрасную лестницу будущего театра

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Совсем скоро начнутся отделочные работы

Совсем скоро начнутся отделочные работы

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Сейчас сумма контракта на строительство театра — <nobr class="_">437,7 миллиона</nobr> рублей

Сейчас сумма контракта на строительство театра — 437,7 миллиона рублей

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Кто строит театр

Контракт на реконструкцию здания по ул. Максима Горького, 52 под размещение театра выиграла известная в Новосибирске компания — ЗАО РСУ-5 «НГС» (Новосибирскгражданстрой) в декабре 2020 года. Сумма — 437,7 миллиона рублей. Срок исполнения — 31 декабря 2022 года. Проект реконструкции здания и интерьеров разработали в компании «Проект-Согласование». Как должны будут выглядеть главный вестибюль и фойе большого зрительного зала, а также другие пространства, вы можете увидеть здесь.

С 2018 года ЗАО РСУ-5 «НГС» выиграло 106 контрактов общей суммой на 6,4 миллиарда рублей. Компания построила в Новосибирске много школ, детских садов, проводила работы в «Конторе инженера Г. М. Будагова», ремонтировала «Глобус», ДК «Родина» в Бердске, строила музей «Россия. Моя история». Помимо реконструкции «Пионера», сейчас фирма строит операционно-реанимационный корпус больницы № 34 и здание школы по ул. Крылова, 18 в Центральном районе.

В 2020 году ЗАО РСУ-5 «НГС» получило выручку в 674,3 миллиона рублей, а чистая прибыль составила 43,2 миллиона рублей. Уже 16 лет компанией руководит один человек — Михаил Ильич Голубев.

В конце 2019 года руководитель театра Сергей Афанасьев заявил о своем уходе с поста. Решение он объяснил тем, что актеры вынуждены работать в неподходящих помещениях. Он отозвал свое заявление после того, как власти пообещали выделить средства на реконструкцию здания для НГДТ. Поиск подрядчика объявили в мае прошлого года.

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реконструкциямэрияТеатр Афанасьева
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