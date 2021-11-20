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Умер народный артист России Валерий Гаркалин

Ему было 67 лет

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Валерию Гаркалину было 67 лет

Валерию Гаркалину было 67 лет

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В Москве скончался актер, народный артист России Валерий Гаркалин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ректора ГИТИСа Григория Заславского.

— Мне сообщили, что Валерий Гаркалин, к сожалению, умер, — сообщил ректор.

Известно, что актер боролся с коронавирусом, ему было 67 лет. Валерий Гаркалин лечился в больнице в Коммунарке, туда его доставили 2 октября.

Как сообщал телеграм-канал Baza, в октябре у Валерия Гаркалина врачи фиксировали 75–85% поражения легких. Актер находился в реанимации, на аппарате искусственной вентиляции легких.

Валерий Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. Окончил Музыкальное училище Гнесиных, а позднее факультет эстрады и массовых представлений ГИТИСа.

В разные годы Гаркалин работал в Московском театре сатиры, театре кукол имени Образцова. В кино запомнился зрителям как комедийный актер. Среди его самых известных работ — игра в комедии «Ширли-мырли», «Белые одежды», «Попса», «Жулики» и многих других фильмах.

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COVID-19актерскончалсянародный артистВалерий Гаркалин
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