Умер народный артист России Валерий Гаркалин

В Москве скончался актер, народный артист России Валерий Гаркалин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ректора ГИТИСа Григория Заславского.
— Мне сообщили, что Валерий Гаркалин, к сожалению, умер, — сообщил ректор.
Известно, что актер боролся с коронавирусом, ему было 67 лет. Валерий Гаркалин лечился в больнице в Коммунарке, туда его доставили 2 октября.
Как сообщал телеграм-канал Baza, в октябре у Валерия Гаркалина врачи фиксировали 75–85% поражения легких. Актер находился в реанимации, на аппарате искусственной вентиляции легких.
Валерий Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. Окончил Музыкальное училище Гнесиных, а позднее факультет эстрады и массовых представлений ГИТИСа.
В разные годы Гаркалин работал в Московском театре сатиры, театре кукол имени Образцова. В кино запомнился зрителям как комедийный актер. Среди его самых известных работ — игра в комедии «Ширли-мырли», «Белые одежды», «Попса», «Жулики» и многих других фильмах.