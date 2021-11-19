Полиция Новосибирска отказала националистам в возбуждении дела о пропаганде ЛГБТ в песне Алены Швец

«Мужскому государству» полиция Новосибирска отказала в возбуждении дела
Лидер движения «Мужское государство»* (признано в РФ экстремистской организацией) Владислав Поздняков в своем телеграм-канале «Поздняков 2.0» опубликовал постановление об отказе в возбуждении уголовного дела о пропаганде ЛГБТ, которую сторонники усмотрели в песне исполнительницы Алены Швец.
— В своем обращении <...> сообщает о том, что на ресурсе www.youtube.com исполнитель под именем «Алена Швец» исполняет песни «Две девочки», что, по мнению заявителя, является пропагандой ЛГБТ среди несовершеннолетних. Установлено, что данная песня повествует о дружбе двух неустановлеyных лиц женского пола. В тексте песни какое-либо повествование о половом сношении с кем-либо отсутствует, призывов к однополой любви в тексте нет. Информация, изложенная заявителем, не подтвердилась, — сообщается в постановлении, подписанном начальником отдела полиции
Творчество 20-летней певицы Алены Швец привлекло лидера движения в июне этого года. В своем телеграм-канале он призывал своих единомышленников жаловаться на исполнительницу в полицию из-за пропаганды ЛГБТ. Он призывал к отменам ее концертов, некоторые из которых действительно не состоялись.
«Мужское государство» — российское мужское движение, декларирующее идеи патриархата и национализма, создано Владиславом Поздняковым в 2016 году в рамках закрытого сообщества во «ВКонтакте». Деятельность движения преимущественно осуществляется в интернет-среде: участники сообщества занимаются травлей, угрозами и преследованием женщин и представителей ЛГБТ.
Ранее представители движения атаковали сеть доставки суши и роллов в Новосибирске из-за рекламы.