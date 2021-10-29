10 необычных и странных объектов с ироничной выставки в ЦК19 (там есть женщина-морж и подушка с пельменями)

— Всё придумано еще позапрошлым летом, когда про Цукерберга вообще никаких разговоров не было. А вот эти чудесные половички вязала моя мама-художница, которой уже восьмой десяток лет. Я, будучи у нее в деревне, придумал тот концепт. Мы там что-то дурагонили, веселились… И она с удовольствием начала вязать. И как же мне было забавно, когда я выставляю всё это, а тут всё и случается, — смеется художник.