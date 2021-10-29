10 необычных и странных объектов с ироничной выставки в ЦК19 (там есть женщина-морж и подушка с пельменями)

В Новосибирске открылась выставка ироничного искусства для взрослых
В центре культуры ЦК19 открылась персональная выставка новосибирского художника, графического дизайнера и преподавателя Института искусств НГПУ Олега Семёнова. В двух залах разместилось более сотни различных экспонатов: графические работы, digital art, видео и серия объектов — так называемый сибирский кич. Все работы автора выполнены за последние три года.
— Тут два проекта: один под названием «Накатило», это — графика, а второй — Siberian Kitsch. Это никогда не показывалось нигде широко, до этого были какие-то эпизодически вещи... Выставка отчасти приурочена к моему
Сам автор считает свои работы очень простыми и понятными каждому. В них, как уточняет художник, нет потайных смыслов, глубоких метафор — всё на поверхности.
— Это — кич. А кич — штука, в общем, доступная. Она должна считываться легко и просто. Вызывать радость и слезы умиления, — заметил автор выставки.
Возможно, наиболее понятными для «считывания» и «слез умиления» можно определить черно-белый портрет Марка Цукерберга чуть ли не в красном углу и вязаный половичок с логотипом Facebook. В силу последних событий, связанных с соцсетью Цукерберга, эти арт-объекты выглядят ультраактуальными.
— Всё придумано еще позапрошлым летом, когда про Цукерберга вообще никаких разговоров не было. А вот эти чудесные половички вязала моя мама-художница, которой уже восьмой десяток лет. Я, будучи у нее в деревне, придумал тот концепт. Мы там что-то дурагонили, веселились… И она с удовольствием начала вязать. И как же мне было забавно, когда я выставляю всё это, а тут всё и случается, — смеется художник.
На стене выставочного зала среди картин Олега Семёнова размещена его цитата. Она словно заранее написана всем тем, кто любит постоянно повторять: «ничего не понятно», «это чушь, а не искусство», «такое каждый сможет».
«Не существует произведения паблик-арта, которое понравилось бы каждому представителю публики. Искусство часто предназначено для того, чтобы спровоцировать реакцию, а иногда эта реакция бывает негативной, независимо от лучших намерений художника».
Выставка работает в ЦК19 до 21 ноября: со среды по воскресенье с 11:00 до 19:00, в праздничные дни с 4 по 7 ноября — с 12:00 до 20:00. Стоимость билетов: 100/150 рублей. Вход строго после 18 лет, так как на экспозиции есть видеоинсталляция, где обыгрывается известное нецензурное слово.
Летом 2021 года в ЦК19 прошла выставка одного из лучших новосибирских современных художников Маяны Насыбулловой. На выставке были представлены слепки обнаженных частей тел новосибирцев. А в конце сентября жители и гости Новосибирска несколько дней могли посещать различные площадки мирового фестиваля современного искусства «48 часов».