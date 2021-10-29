29 октября пятница
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 4/10
usd 70.52
eur 81.84
Тема дняКак люди принимают следы от самолетов за химтрейлы
Все новости
Все новости

10 необычных и странных объектов с ироничной выставки в ЦК19 (там есть женщина-морж и подушка с пельменями)

Смотрим на сибирский кич и ироничное искусство для взрослых

263
1Обсудить

Поделиться

На персональную выставку Олега Семёнова смогут попасть только совершеннолетние посетители

На персональную выставку Олега Семёнова смогут попасть только совершеннолетние посетители

Поделиться

В Новосибирске открылась выставка ироничного искусства для взрослых

В центре культуры ЦК19 открылась персональная выставка новосибирского художника, графического дизайнера и преподавателя Института искусств НГПУ Олега Семёнова. В двух залах разместилось более сотни различных экспонатов: графические работы, digital art, видео и серия объектов — так называемый сибирский кич. Все работы автора выполнены за последние три года.

Трусы-подсвечник

Трусы-подсвечник

Поделиться

— Тут два проекта: один под названием «Накатило», это — графика, а второй — Siberian Kitsch. Это никогда не показывалось нигде широко, до этого были какие-то эпизодически вещи... Выставка отчасти приурочена к моему 55-летию. Прошлая была к 50-летию. И вот тут показаны работы этого 5-летнего промежутка, а реально — 3-летнего, — рассказал Олег Семёнов.

На выставке есть как сумка, так и подушка с пельменями

На выставке есть как сумка, так и подушка с пельменями

Поделиться

Сам автор считает свои работы очень простыми и понятными каждому. В них, как уточняет художник, нет потайных смыслов, глубоких метафор — всё на поверхности.

Оперный театр, который нужно сжечь

Оперный театр, который нужно сжечь

Поделиться

— Это — кич. А кич — штука, в общем, доступная. Она должна считываться легко и просто. Вызывать радость и слезы умиления, — заметил автор выставки.

Украшение с колючей проволокой

Украшение с колючей проволокой

Поделиться

Еще одна тема колючей проволоки, но уже новогодняя

Еще одна тема колючей проволоки, но уже новогодняя

Поделиться

Возможно, наиболее понятными для «считывания» и «слез умиления» можно определить черно-белый портрет Марка Цукерберга чуть ли не в красном углу и вязаный половичок с логотипом Facebook. В силу последних событий, связанных с соцсетью Цукерберга, эти арт-объекты выглядят ультраактуальными.

Портрет владельца Facebook Марка Цукерберга

Портрет владельца Facebook Марка Цукерберга

Поделиться

Вязаный коврик Facebook

Вязаный коврик Facebook

Поделиться

— Всё придумано еще позапрошлым летом, когда про Цукерберга вообще никаких разговоров не было. А вот эти чудесные половички вязала моя мама-художница, которой уже восьмой десяток лет. Я, будучи у нее в деревне, придумал тот концепт. Мы там что-то дурагонили, веселились… И она с удовольствием начала вязать. И как же мне было забавно, когда я выставляю всё это, а тут всё и случается, — смеется художник.

Статуэтка женщины-моржа

Статуэтка женщины-моржа

Поделиться

На стене выставочного зала среди картин Олега Семёнова размещена его цитата. Она словно заранее написана всем тем, кто любит постоянно повторять: «ничего не понятно», «это чушь, а не искусство», «такое каждый сможет».

Еще один подсвечник, но уже из вил

Еще один подсвечник, но уже из вил

Поделиться

«Не существует произведения паблик-арта, которое понравилось бы каждому представителю публики. Искусство часто предназначено для того, чтобы спровоцировать реакцию, а иногда эта реакция бывает негативной, независимо от лучших намерений художника».

Медведеснегирь у железнодорожного вокзала выглядел бы очень актуально

Медведеснегирь у железнодорожного вокзала выглядел бы очень актуально

Поделиться

Выставка работает в ЦК19 до 21 ноября: со среды по воскресенье с 11:00 до 19:00, в праздничные дни с 4 по 7 ноября — с 12:00 до 20:00. Стоимость билетов: 100/150 рублей. Вход строго после 18 лет, так как на экспозиции есть видеоинсталляция, где обыгрывается известное нецензурное слово.

В двух залах ЦК19 представлено более сотни новых работ художника Олега Семёнова

В двух залах ЦК19 представлено более сотни новых работ художника Олега Семёнова

Поделиться

Летом 2021 года в ЦК19 прошла выставка одного из лучших новосибирских современных художников Маяны Насыбулловой. На выставке были представлены слепки обнаженных частей тел новосибирцев. А в конце сентября жители и гости Новосибирска несколько дней могли посещать различные площадки мирового фестиваля современного искусства «48 часов».

По теме (4)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ЦК19современное искусство
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...