13 лет работы на грани алкоголизма. Как создавался сериал «Игра в кальмара», ставший хитом Netflix

Так Сон Ки Хун оказывается в компании таких же отчаявшихся людей. Теперь 456 участников будут биться насмерть в играх, хорошо знакомым им с детства.

Сюжет сериал отсылает зрителей сразу к нескольким культовым фильмам. В первую очередь на ум приходит японская «Королевская битва» и франшиза «Голодные игры». Кстати, после успеха на Netflix в адрес создателя Хван Дон Хека полетело немало обвинений в плагиате. Он сам признался, что действительно вдохновлялся японскими лентами и аниме, но только ими. Дело в том, что режиссер начал писать сценарий еще в 2008 году, когда ни о каких «Голодных играх» речи еще не шло.

— Когда я начинал писать сценарий проекта, то сам был в затруднительном финансовом положении и проводил много времени в кафе, читая комиксы, в том числе «Королевскую битву» и «Игру лжецов». Я представлял, как бы себя чувствовал, если бы сам принимал участие в играх. Но я находил те задания слишком сложными, и в своей работе я сосредоточился на детских играх, — рассказал Хван Дон Хек.