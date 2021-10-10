13 лет работы на грани алкоголизма. Как создавался сериал «Игра в кальмара», ставший хитом Netflix

Сериал «Игра в кальмара» — это квинтэссенция того, за что кто-то любит корейские проекты, а кто-то ненавидит. Максимально самобытный, ни на что не похожий сериал покорил Netflix всего за пару недель. Концовка же и вовсе заставила миллионы зрителей поплакать. Теперь, когда фанаты знают, чем закончился сериал, самое время узнать, как он создавался. Тем более процесс этот был настолько долгим, что в какой-то момент сценарий мог лечь на полку. Подробности узнали наши друзья из «СтарХита».
Сюжет
Главный герой Сон Ки Хун живет в нищете вместе с матерью. Жена давно от него ушла, а обеспечить достойное будущее для дочери мужчина не может. Скрываясь от кредиторов, Сон Ки Хун знакомится с таинственным незнакомцем. Тот предлагает герою поучаствовать в игре с огромным денежным призом.
Так Сон Ки Хун оказывается в компании таких же отчаявшихся людей. Теперь 456 участников будут биться насмерть в играх, хорошо знакомым им с детства.
Сюжет сериал отсылает зрителей сразу к нескольким культовым фильмам. В первую очередь на ум приходит японская «Королевская битва» и франшиза «Голодные игры». Кстати, после успеха на Netflix в адрес создателя Хван Дон Хека полетело немало обвинений в плагиате. Он сам признался, что действительно вдохновлялся японскими лентами и аниме, но только ими. Дело в том, что режиссер начал писать сценарий еще в 2008 году, когда ни о каких «Голодных играх» речи еще не шло.
— Когда я начинал писать сценарий проекта, то сам был в затруднительном финансовом положении и проводил много времени в кафе, читая комиксы, в том числе «Королевскую битву» и «Игру лжецов». Я представлял, как бы себя чувствовал, если бы сам принимал участие в играх. Но я находил те задания слишком сложными, и в своей работе я сосредоточился на детских играх, — рассказал Хван Дон Хек.
Кстати, игры сериала тоже заслуживают внимания. Все они действительно популярны среди корейских детей. Создатель дорамы не хотел отвлекать внимание от сюжета и персонажей, поэтому постарался сделать испытания максимально простыми. Однако это никак не сказалось на уровне напряжения.
Создание сценария
Это сейчас «Игра в кальмара» — большой хит Netflix, который бьет все рекорды. А вот в далеком 2008 году, когда Хван Дон Хек взялся за написание сценария, в проект мало кто верил. Режиссер признался, что закончил работу над сценарием еще в 2009-м, но тогда никто не рискнул вложиться в создание шоу. Корейским телевизионным продюсерам «Игра в кальмара» показалась слишком рискованной и кровавой.
Хван Дон Хек взялся за другие проекты, но про свое детище не забыл. Снова и снова он возвращался к сериалу, внося правки и улучшая и без того отличный сценарий. «Раньше я выпивал полбутылки соджу (корейский алкогольный напиток. — Прим. «СтарХита»), чтобы взбодрить творческую жилу. Я больше не могу так много пить. Я часто советовался с друзьями, которые давали мне подсказки, как улучшить написанное. Работа казалась просто бесконечной», — признавался постановщик.
В 2017 году на корейский рынок пришел медиагигант Netflix, из-за чего расстановка сил в местном сериальном мире сильно изменилась. Netflix всегда делают ставку на максимально оригинальные и смелые проекты, зная, что именно такие и выстреливают на сервисе. Именно поэтому Хван Дон Хек в один прекрасный день решил предложить свой сценарий продюсерам холдинга. Какое-то время продолжались переговоры, но к началу 2020-го идея была одобрена.
Съемки
Успех сериала во многом связан с удачным кастом. Специалистам удалось подобрать действительно ярких актеров. И, конечно, их главная удача — Хо Ен Чон. В Корее она и так была суперзвездой, считаясь самой популярной местной моделью. Однако появление в «Игре в кальмара» вывело ее карьеру на совершенно новый уровень. Всего за 10 дней на Instagram девушки подписались 11 миллионов человек.
Также создателям повезло и с исполнителем главной роли Ли Джон Джэ. Артист признался, что сразу же понял, насколько велик потенциал истории.
— Сценарий включает в себя подробности горестей и проблем участников игры, а также то, почему им пришлось играть. Чтобы эти моменты не были преувеличенными, они медленно накапливались один за другим с первого эпизода, а затем эмоционально и эффектно «взорвались» в конце. Я чувствовал, что это отличает сериал от других проектов о выживании. Он был хорош с самого начала, — подчеркнул артист в интервью.
Но подбором актеров на главные роли дело не ограничилось. По сюжету в соревновании принимают участие 456 игроков. Создатели не захотели прибегать к использованию компьютерной графики. Именно поэтому в первом испытании с гигантской куклой действительно участвовали 456 актеров!
Конечно, снимать такую огромную группу было невероятно сложно. Именно поэтому работа над первым эпизодом оказалась очень длительной. В итоге и главные звезды проекта, и сотни статистов справились со своими задачами.
Огромное внимание было уделено и декорациям. Создатели постарались сделать все, чтобы в кадре элементы игры выглядели максимально эффектно.
— В сценах с перетягиванием каната и стеклянным мостом было много компьютерной графики, и я никак не мог угадать их масштаб, просто прочитав сценарий. Из-за этого каждый раз мне было очень любопытно, как будут организованы декорации, когда я шел на съемки. И всякий раз декорации были настолько хороши, что мы все делали фотографии перед съемками, — рассказал Ли Джон-джэ в онлайн-интервью для Star News.
Съемки длились несколько месяцев и оказались довольно выматывающими. Как рассказали актеры, они буквально жили на площадке и по несколько недель не виделись с членами семьи. Однако усилия себя оправдали.
Задел на сиквел
Разумеется, уже сейчас поклонники обсуждают второй сезон дорамы. В целом девять серий «Игры в кальмара» выглядят законченным произведением, которое не оставило много вопросов. Однако Netflix вряд ли захочет прощаться с таким громким хитом.
Режиссер Хван Дон Хек признался, что пока ему не поступали предложения по поводу сиквела. Сейчас постановщик работает над полнометражной картиной «Клуб КО».
— У меня нет точно разработанного плана на «Игру в кальмара 2». Даже думать об этом довольно утомительно. Но если бы я решился, точно не стал бы делать это в одиночку. Я бы подумал о том, чтобы привлечь нескольких сценаристов и нескольких опытных режиссеров, — подчеркивал он.
Вполне вероятно, что второй сезон сосредоточится не на самой игре, а на ее устроителях. Так или иначе, огромные рейтинги продолжению гарантированы. Ну а фанаты «Игры в кальмара» уже вовсю присматриваются к другим корейским сериалам, открывая для себя дивный новый мир дорам.