Рэпер Face заявил об отмене концерта еще в одном сибирском городе

— Мы заявили тур. Но чем ближе были даты, тем больше появлялось проблем. Для меня они не новые, потому что я сталкиваюсь с давлением с 2016 года. Тур состоится, мы приложим для этого все усилия. 100% будет концерт в Москве. Насчет остальных городов — мы сделаем всё возможное, чтобы концерты прошли, кроме Калининграда и Санкт-Петербурга, они перенесены на следующий год из-за жестких ковидных ограничений.

Face рассказал, с какими трудностями его команда столкнулась в городах России.

— Арт-директору в Красноярске позвонили и сказали, что крайне нежелательно проводить этот концерт. В Новосибирске у площадки есть танцпол, который сейчас запрещен, им сказали: придет Роспотребнадзор, мы вас закошмарим. Некоторые клубы испугались настолько, что попросили убрать их логотипы с наших афиш. Концерты в Уфе, Екатеринбурге — всё прекрасно, я очень надеюсь и делаю всё возможное, чтобы концерты там состоялись. Нижний Новгород — там каждый год из ФСБ поступает список нежелательных артистов, я в этом списке есть. Но концерт должен пройти. Казань — звонили из аппарата президента Республики Татарстан. Пока просто интересовались. Самара — угрожали собственнику здания.