Рэпер Face заявил об отмене концерта еще в одном сибирском городе

Отменен концерт рэпера Face в Омске
Отменен еще один концерт рэпера Face (настоящее имя Иван Дремин). Он должен был пройти в Омске 2 октября — на следующий день после выступления в Новосибирске. Об этом сообщил исполнитель в ходе прямого эфира в «Инстаграме».
— Сейчас пришло от менеджмента сообщение с пометкой «срочно»: Омск — отмена. Площадка «Ангар», звоните туда и просите, чтобы был концерт. Только в их силах сделать так, чтобы концерт прошел. Это зависит только от них.
По подсчетам рэпера, сейчас отменены пять концертов из всего тура.
— Мы заявили тур. Но чем ближе были даты, тем больше появлялось проблем. Для меня они не новые, потому что я сталкиваюсь с давлением с 2016 года. Тур состоится, мы приложим для этого все усилия. 100% будет концерт в Москве. Насчет остальных городов — мы сделаем всё возможное, чтобы концерты прошли, кроме Калининграда и Санкт-Петербурга, они перенесены на следующий год из-за жестких ковидных ограничений.
Face рассказал, с какими трудностями его команда столкнулась в городах России.
— Арт-директору в Красноярске позвонили и сказали, что крайне нежелательно проводить этот концерт. В Новосибирске у площадки есть танцпол, который сейчас запрещен, им сказали: придет Роспотребнадзор, мы вас закошмарим. Некоторые клубы испугались настолько, что попросили убрать их логотипы с наших афиш. Концерты в Уфе, Екатеринбурге — всё прекрасно, я очень надеюсь и делаю всё возможное, чтобы концерты там состоялись. Нижний Новгород — там каждый год из ФСБ поступает список нежелательных артистов, я в этом списке есть. Но концерт должен пройти. Казань — звонили из аппарата президента Республики Татарстан. Пока просто интересовались. Самара — угрожали собственнику здания.
Иван Дремин отдельно упомянул министра культуры НСО Наталью Ярославцеву, которая заявила ТАСС, что не контактировала с организаторами.
— Хотелось упомянуть моего любимого персонажа из Новосибирска — это министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева. Она не учла момент, что у нас есть копия ее предостережения директору «Подземки». У нас есть доказательства, что мы были готовы проводить концерт, но площадка боится Наталью Ярославцеву. Решайте сами, кто врет. Мы не сдадимся. Меня хотят выставить *** (не заслуживающим доверия человеком. — Прим. ред.), но ничего не получится, — сказал Дремин.
Концерт рэпера в Новосибирске должен был пройти 1 октября — в лофт-парке «Подземка». Но сегодня Face заявил, что выступление не состоится.