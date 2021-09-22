Известная по автопортретам в стиле ню сибирячка Анастасия Отришко второй раз стала матерью

Новосибирская художница Анастасия Отришко, известная по автопортретам в стиле ню, родила девочку и вернулась из роддома в свой сельский дом.



— Родилась у меня 17 сентября дочка, Дева. Мое сокровище, зовут Мария. Вот выписали нас, мы дома, осваиваемся, под новую жизнь подстраиваемся. Рост, вес хорошие: 3320 граммов, 53 сантиметра. Смугленькая — вся в папу. Это у меня вторая дочь, первой — 19 лет. Она в шоке, конечно, но что делать… Это так чудесно, я вообще пребываю непонятно в каком пространстве. У меня даже появились новые морщины на щеках, потому что я не перестаю улыбаться. Я на новорожденную смотрю, у меня всё время рот растянут: как нам Бог дает вот такое чудо, — рассказала корреспонденту НГС Анастасия Отришко.

