В Новосибирске скончался создатель и руководитель студии пластики «Глобуса» Георгий Ерасек

В воскресенье, 19 сентября, в Новосибирске скончался лауреат Государственной премии России, заслуженный деятель искусств России, балетмейстер, педагог, создатель и руководитель студии пластики Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» Георгий Ерасек. Ему было 77 лет.

Сообщение об этом появилось в аккаунте «Глобуса» в «Инстаграме»:

— Коллектив Новосибирского академического молодежного театра «Глобус», которому Георгий Вячеславович отдал более двух десятилетий, глубоко скорбит и выражает соболезнования его родным и близким, — говорится в сообщении.

