В Новосибирске скончался создатель и руководитель студии пластики «Глобуса» Георгий Ерасек

В Новосибирске скончался Георгий Ерасек
В воскресенье, 19 сентября, в Новосибирске скончался лауреат Государственной премии России, заслуженный деятель искусств России, балетмейстер, педагог, создатель и руководитель студии пластики Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» Георгий Ерасек. Ему было 77 лет.
Сообщение об этом появилось в аккаунте «Глобуса» в «Инстаграме»:
— Коллектив Новосибирского академического молодежного театра «Глобус», которому Георгий Вячеславович отдал более двух десятилетий, глубоко скорбит и выражает соболезнования его родным и близким, — говорится в сообщении.
Среди учеников Георгия Ерасека были актеры Иван Стебунов, Евгений Миллер, Иван Шибанов, Мария Шорстова и другие.
— Не забуду ваше отношение к труду, профессионализм, как вы боролись с профессиональной безграмотностью и дилетантизмом, как отстаивали своих, — написал у себя на странице в «Инстаграме» ученик балетмейстера Евгений Миллер.
— После «Глобуса» Георгий Вячеславович вышел на пенсию, он не преподавал, но его приглашали в многие коллективы, он участвовал в постановках, был в составах значимых для нашего города конкурсов. К нему часто обращались за советом. Это человек, в котором нуждался наш город и наша культура, — рассказала НГС еще одна ученица Георгия Ерасека Ольга Павлова (Узалкина).
Георгий Ерасек родился 22 мая 1944 года в Новосибирске. Окончил Новосибирское хореографическое училище по специальности «артист балета». В разные годы работал в театрах Новосибирска и Омска.
Являлся постановщиком-балетмейстером многих спектаклей Новосибирского ТЮЗа начиная с 1976 года. С 1984 года — главный балетмейстер Новосибирского ТЮЗа, создатель и руководитель студии пластики театра «Глобус» для одаренных детей и молодежи (с 1989 по 2004 год).
Георгий Ерасек работал и за рубежом. В 1997 году был награжден грантом института «Открытое общество» по линии Arts Link на стажировку в США. Обладатель медали Российского детского фонда «Сердце отдаю детям».
Редакция НГС приносит соболезнования близким Георгия Ерасека. Прощание состоится 23 сентября 2021 года в Похоронном доме «ИМИ» (ул. Кропоткина, 112) с 14:00 до 15:00.
В августе ушел из жизни актер новосибирского театра «Глобус», заслуженный артист России Лаврентий Сорокин. Ему было 60 лет. Он скончался после продолжительной болезни.