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Умер актер Лаврентий Сорокин. Он несколько лет боролся с раком

Актер был горячо любим зрителями

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В «Глобусе» актер прослужил больше 10 лет

В «Глобусе» актер прослужил больше 10 лет

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Ушел из жизни актер новосибирского театра «Глобус», заслуженный артист России Лаврентий Сорокин. Ему было 60 лет. Он скончался после продолжительной болезни.

Коллектив Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» глубоко скорбит и выражает соболезнования родным и близким Лаврентия Анатольевича.

«Прощайте, Мастер… Вечная память», — сказано в официальном Instagram-аккаунте театра «Глобус».

О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.

Лаврентий Анатольевич Сорокин окончил Новосибирское театральное училище в 1986 году. Весной 1986 года становится актером Оренбургского областного драматического театра имени М. Горького, с 1991 года до весны 2006 — актер Норильского Заполярного театра драмы им. В.Маяковского. В труппу «Красного факела» Сорокин был приглашен из Норильского Заполярного театра драмы им. В. В. Маяковского в 2006 году. С 2010 года служил в театре «Глобус».

Редакция НГС приносит глубочайшие соболезнования родным, близким и поклонникам творчества Лаврентия Сорокина.

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Лаврентий Сорокинтеатр «Глобус»
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