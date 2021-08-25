Умер актер Лаврентий Сорокин. Он несколько лет боролся с раком

Ушел из жизни актер новосибирского театра «Глобус», заслуженный артист России Лаврентий Сорокин. Ему было 60 лет. Он скончался после продолжительной болезни.
Коллектив Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» глубоко скорбит и выражает соболезнования родным и близким Лаврентия Анатольевича.
«Прощайте, Мастер… Вечная память», — сказано в официальном Instagram-аккаунте театра «Глобус».
О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.
Лаврентий Анатольевич Сорокин окончил Новосибирское театральное училище в 1986 году. Весной 1986 года становится актером Оренбургского областного драматического театра имени М. Горького, с 1991 года до весны 2006 — актер Норильского Заполярного театра драмы им. В.Маяковского. В труппу «Красного факела» Сорокин был приглашен из Норильского Заполярного театра драмы им. В. В. Маяковского в 2006 году. С 2010 года служил в театре «Глобус».
Редакция НГС приносит глубочайшие соболезнования родным, близким и поклонникам творчества Лаврентия Сорокина.