Фильмы про рейв возле Чернобыльской АЭС и певца Моби: объявлена программа кинофестиваля в Новосибирске

В Новосибирске объявили программу международного фестиваля документального кино Beat Film Festival, который пройдет в городе в октябре.



— Это международный фестиваль документального кино о людях и явлениях, которые повлияли и продолжают влиять на современную культуру. В новосибирской программе Beat Weekend покажут как зрительские хиты большого фестиваля Beat Film Festival, так и ленты — победители Национального конкурса, который был создан в рамках этого фестиваля. Откроет фестиваль фильм «Моби» — о знаменитом электронном музыканте 1990-х , — рассказал корреспонденту НГС координатор Beat Weekend в Новосибирске по СМИ Валентин Копалов.

