Фильмы про рейв возле Чернобыльской АЭС и певца Моби: объявлена программа кинофестиваля в Новосибирске

В Новосибирске объявили программу фестиваля Beat Film Festival
В Новосибирске объявили программу международного фестиваля документального кино Beat Film Festival, который пройдет в городе в октябре.
— Это международный фестиваль документального кино о людях и явлениях, которые повлияли и продолжают влиять на современную культуру. В новосибирской программе Beat Weekend покажут как зрительские хиты большого фестиваля Beat Film Festival, так и ленты — победители Национального конкурса, который был создан в рамках этого фестиваля. Откроет фестиваль фильм «Моби» — о знаменитом электронном музыканте
В Новосибирск привезут более десятка фильмов, среди которых семь зрительских хитов международного фестиваля, состоявшегося в Москве в июне 2021 года.
В новосибирскую программу также войдут фильмы «Майкл и его "джорданы"» (история культовых кроссовок Air Jordan), «Лоран Гарнье: Электрошок» (взгляд на электронную революцию от ее пионера, продюсера и диджея Лорана Гарнье), «В поиске» (кинолента о разных жителях Нью-Йорка, которые ищут любовь и секс), «Чиллнобыль» (кино гватемальского автора про попытку устроить рейв у стен Чернобыльской АЭС), «Трещины» (манифест известного питерского граффити-художника Макса Има и его единомышленников) и другие.
Помимо кинопоказов в рамках новосибирской программы пройдут и специальные мероприятия, в том числе различные вечеринки и обсуждения фильмов.
Все мероприятия пройдут с 12 по 20 октября на трех площадках: в кинокомплексе «Победа», в кинозале «Каро» (ТРЦ «Галерея Новосибирск») и в ДК «Академия». Более подробную программу и билеты можно найти на сайте кинофестиваля и фестивальных площадках. Стоимость билетов — от 350 до 500 рублей.
В конце июля НГС рассказал о съемках в Новосибирске кино по повести братьев Стругацких. Права на съемку были выкуплены авторами фильма за 200 тысяч рублей.