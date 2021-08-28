Новосибирский режиссер предложил открыть в ККК им. Маяковского Дом кино

Новосибирск известен далеко за пределами страны именно как центр документального кино. Но в самой столице Сибири о сибирском кино почти и не слыхать. На протяжении последних десятилетий кинематограф, как и другие виды искусства, из города постепенно выдавливали, а то, что оставалось, существовало вопреки, а не благодаря действиям местных властителей и судей.



Начали снимать кино, а именно документальную хронику, в городе почти сразу после его основания. Пик развития сибирской кинодокументалистики, как в общем и всего советского кино, пришелся на 1960–1980-е годы. Но и в «лихие девяностые» кино в Сибири не умерло, а наоборот, создало почти все свои знаковые шедевры, завоевавшие признание на мировых кинофестивалях.



В начале 2000-х как бы по инерции шло остаточное финансирование киностудии от государства, иногда находились частные фонды и спонсоры, работал костяк старых кинематографистов, снимавших полноценные картины даже на кинопленке, а международный кинофестиваль «Встречи в Сибири» ежегодно собирал звезд мировой документалистики в «Сибири, а не в Каннах», как поется в его гимне.

