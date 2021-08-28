Новосибирский режиссер предложил открыть в ККК им. Маяковского Дом кино

Кинотеатр имени Маяковского в Новосибирске предложили реконструировать в Дом кино
27 августа в стране отмечают День российского кино. Отечественный кинематограф давно и прочно занимает видное место в мировом кинематографе. При этом значительный вклад в него в свое время внесли сибирские киношники и Западно-Сибирская киностудия. Но сегодня всё иначе, и кинематографистам приходится искать помещения для фестивалей, показов, хранения ценных киноархивов. При этом, считает член Союза кинематографистов России Станислав Шуберт, всё это можно было бы объединить в одном месте прямо в центре города. Публикуем его мнение от первого лица.
Новосибирск известен далеко за пределами страны именно как центр документального кино. Но в самой столице Сибири о сибирском кино почти и не слыхать. На протяжении последних десятилетий кинематограф, как и другие виды искусства, из города постепенно выдавливали, а то, что оставалось, существовало вопреки, а не благодаря действиям местных властителей и судей.
Начали снимать кино, а именно документальную хронику, в городе почти сразу после его основания. Пик развития сибирской кинодокументалистики, как в общем и всего советского кино, пришелся на 1960–1980-е годы. Но и в «лихие девяностые» кино в Сибири не умерло, а наоборот, создало почти все свои знаковые шедевры, завоевавшие признание на мировых кинофестивалях.
В начале 2000-х как бы по инерции шло остаточное финансирование киностудии от государства, иногда находились частные фонды и спонсоры, работал костяк старых кинематографистов, снимавших полноценные картины даже на кинопленке, а международный кинофестиваль «Встречи в Сибири» ежегодно собирал звезд мировой документалистики в «Сибири, а не в Каннах», как поется в его гимне.
С ликвидацией киностудии город, по сути, потерял базу для кинопроизводства и надежду на его возрождение. Так же как и кинотеатры: большинство из них принадлежат частникам. Остался в собственности у города только киноконцертный комплекс имени Маяковского, большое здание 1970-х годов постройки, но и там кино уже давно не живет: еще в допандемийные времена он пестрел лишь афишами гастролирующих певунов и шутов.
Существует еще Новосибирская организация Союза кинематографистов, ряды которой постоянно редеют: ветераны уходят, новых членов прибывает крайне мало. Творческая жизнь идет тихо, порой киношников и не видать. Но они есть! Есть даже кинооператорское отделение при Техническом университете, постоянно выпускающее молодых специалистов по ВГИКовской программе, причем обучение только платное и одно из самых дорогих в городе.
Периодически в СМИ появляются заголовки о премьерах новосибирских фильмов — «детско-юношеских полнометражных блокбастеров», иногда новости говорят о победах либо участии наших мастеров в крупных мировых кинофестивалях. Есть в городе и несколько коммерческих студий, занимающихся рекламным продакшеном, и лишь одна государева киноконтора: «Новосибирсккиновидеопрокат», принадлежащий области, с намоленным киноманами маленьким домиком-кинозалом «Синема», который власти постоянно пытались закрыть. Но он выстоял благодаря борьбе кинематографистов. Чудом был сохранен на его базе архив студии кинохроники. Правда, слово «кино» из названия организации как-то неожиданно выветрилось: теперь это «Центр креативных индустрий».
Наконец, в 2016 году в городе открыли Музей документального кино — похоже, как памятник надежде на его возрождение. Небольшая комната в центре города сейчас служит пристанищем старых кинематографистов и фанатов советского кино, чтобы собраться, взгрустнуть и вспомнить его былой расцвет.
Совершенно ясно, что кинематографистам и зрителям города нужен Дом кино. Нужен единый центр, где концентрировалась бы кинематографическая энергия и направлялась в нужное русло. Во многих городах есть Дома кино: в том же Красноярске, Иркутске, Екатеринбурге. Там, где были студии и кинематографисты. В Новосибирске его нет. В советское время существовал проект Дома кино, но в 90-е деньги разворовали, строительство прекратилось, и на этом месте теперь стоит банк «Акцепт».
Я считаю, что Дом кино реально создать у нас сейчас, при этом не обязательно строить новые здания.
ККК им. Маяковского в центре города, принадлежащий муниципалитету, — большой и убыточный, как кинотеатр он перестал действовать уже давно. Здание хоть и старое, но огромное, в него как раз может поместиться Новосибирский Дом кино. При грамотной перепланировке и реконструкции в нем может быть сделано несколько залов для кинопросмотров, конференций, выставочное пространство. В нём даже сможет полноценно существовать Музей документального кино. Как и кино-кафе.
Разумеется, там найдется место для правления нашего отделения Союза кинематографистов России, которое сейчас находится «в изгнании». Кинофестивали, встречи со зрителями, мастер-классы, выставки можно проводить в городском Доме кино, а не в каких-то мелких пространствах, отчего их статус будет намного выше. И не только кино, но и смежных искусств. Есть, кстати, проект сноса ККК им. Маяковского и строительства на его месте нового культурного центра. В нём тоже можно было бы найти место для Дома кино.
Многие могут возразить, что и существующие культурные площадки в городе не заполняются посетителями и участниками. Тут стоит заметить, что наш лучший кинотеатр «Победа» — коммерческий, и в последние годы стал элитарным местом, а местным кинематографистам, как правило, небогатым и андеграундным, не всегда приятно собираться в таком пафосном заведении, которое к тому же не даст бесплатных сеансов для фестивалей, лекториев, мастер-классов.
С другой стороны, андеграундный кинозал «Синема» находится на отшибе: далеко от метро, туда сложно подъехать и на автомобиле, да и зал в нем слишком мал для серьезных мероприятий. А появись новое, специализированное пространство в центре города, с хорошими залами, пусто не будет: наоборот, его наличие будет стимулировать местных авторов создавать и показывать кино, знакомить сибирского зрителя с российскими независимыми лентами — и документальными, и игровыми, которые не увидишь в широком коммерческом прокате. Как раз такая программа нового кино и ретроспектива киноклассики идет в Центральном Доме кинематографистов в Москве, почему бы не привозить ее в Новосибирск?
Но пока что всё это «воображариум провинциального киношника». Реально действующий «новосибирский Дом кино» — это в прямом смысле дом, и дом жилой, тесно связанный с судьбой сибирского кино, на Добролюбова, 14а. Ветхая деревянная двухэтажка 1937 года постройки, в которую с довоенных времен селили новосибирских кинематографистов, получила прозвище «Кинобарак».
Сейчас дом полуразрушен: внутри обшарпалась штукатурка, здание перекосило так, что жильцам приходится то и дело подпиливать двери. Окна не открываются, так как провалился прогрызенный мышами и крысами пол, и батареи отопления стали выше окон, потому зимой внутри страшная духота, а летом — сырость. При этом все квартиры «Кинобарака» заселены, причем есть семьи с маленькими детьми.
Почти все они — потомки работников Западно-Сибирской студии кинохроники: кинооператоров, звукорежиссеров, бухгалтеров, осветителей. Из действующих киношников в нем до сих пор живет звукорежиссер Анатолий Антонов, член Союза кинематографистов России. В своей маленькой комнатке в коммуналке он сохраняет бесценную редчайшую кинохронику Сибири, сканирует ее в цифровой формат, восстанавливает легендарную киноаппаратуру времен войны. Он — последний хранитель традиций сибирского документального кино.
Существование этого барака, где в ХХI веке в нечеловеческих условиях мучаются люди — не достопримечательность, а позор для города. Хотим мы того или нет, но «Кинобарак» и его состояние являются олицетворением сибирского кино в наше время: имея богатую и славную историю, он остался на ее задворках, тихо и незаметно прозябает в тени, медленно подгнивая и разрушаясь, изредка поскрипывает старыми брусьями и, треща перекрытиями, ждет своего часа.
Но, как говорится, спасение утопающих — дело рук самих погибающих. Итак, практические действия по организации Дома кино в Новосибирске:
1. Создать инициативную группу из кинематографистов, общественников, депутатов, деятелей культуры на базе новосибирской организации Союза кинематографистов РФ.
2. Создать проект Дома кино и проект реконструкции здания ККК им. Маяковского, найти источники поддержки и финансирования.
3. Добиваться в органах местной власти поддержки, ходатайствовать через Союз кинематографистов в Министерство культуры РФ о федеральной финансовой поддержке создания Дома кино в Новосибирске.
4. Снимать сибирское кино. Чтобы было что показывать в новом Доме.
5. Требовать во всех ведомствах, у деятелей культуры и через Союз кинематографистов поддержки в вопросе скорейшего расселения «Кинобарака», обращаться к мэрии города для ускорения сноса барака, искать источники финансирования.
Человек, который изменил кино: как новосибирец открыл первые в городе современные кинотеатры, куда приезжал даже мэр.
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