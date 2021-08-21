Новосибирцев наградили императорскими орденами — обладатели получат свой герб и личное дворянство

Вчера, 20 августа, в Москве прошла церемония вручения императорских наград «За примерное служение Отечеству и высокополезные труды во благо Государства Российского». Ими были удостоены четыре жителя Новосибирска и оперная певица Любовь Казарновская.



В число обладателей почетных наград вошел врач-травматолог, директор ФГБУ «ННИИТО им. Я. Л. Цивьяна » Минздрава России Андрей Корыткин — ему вручили Императорский орден Святой Анны III степени . А также учредитель ювелирного завода «Атолл» Михаил Новиков, сибирский коллекционер и благотворитель Андрей Ковалев, антиквар Михаил Цапкин и директор департамента культуры в Межрегиональной благотворительной общественной организации «Парус Надежды» Григорий Гапонов — они получили Императорский орден Святого Станислава III степени .