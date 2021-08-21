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Новосибирцев наградили императорскими орденами — обладатели получат свой герб и личное дворянство

Вместе с жителями Новосибирска свою награду получила Любовь Казарновская

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Оперная звезда и четверо жителей Новосибирска получили орден от главы императорского дома

Оперная звезда и четверо жителей Новосибирска получили орден от главы императорского дома

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Собственный герб и личное дворянство получат четверо новосибирцев

Вчера, 20 августа, в Москве прошла церемония вручения императорских наград «За примерное служение Отечеству и высокополезные труды во благо Государства Российского». Ими были удостоены четыре жителя Новосибирска и оперная певица Любовь Казарновская.

В число обладателей почетных наград вошел врач-травматолог, директор ФГБУ «ННИИТО им. Я. Л. Цивьяна» Минздрава России Андрей Корыткин — ему вручили Императорский орден Святой Анны III степени. А также учредитель ювелирного завода «Атолл» Михаил Новиков, сибирский коллекционер и благотворитель Андрей Ковалев, антиквар Михаил Цапкин и директор департамента культуры в Межрегиональной благотворительной общественной организации «Парус Надежды» Григорий Гапонов — они получили Императорский орден Святого Станислава III степени.

Императорский и Царский орден Святого Станислава — орден Российской империи с 1831 до 1917 года. Самый младший в иерархии орденов Российской империи, главным образом для отличия чиновников. Учрежден 7 мая 1765 года королем польским и великим князем литовским Станиславом Августом Понятовским.

Как сообщил один из обладателей императорского ордена Григорий Гапонов, церемония проходила в каминном зале ресторана ЦДЛ.

— Вообще императорский дом, он на свое усмотрение обращает свой взор. На этот раз они обратили внимание на Новосибирск. А так награждаются те люди, которые в своей жизни полезные дела делают: благотворительностью, например, занимаются или, как Корыткин, состоялись в своей профессиональной деятельности.

Орден позволяет претендовать на собственный герб и личное дворянство

Орден позволяет претендовать на собственный герб и личное дворянство

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Вручал награды глава канцелярии великой княгини Марии Владимировны Александр Закатов.

К каждому ордену прилагается грамота, подписанная великой княгиней Марией Владимировной как главой императорского дома, отмечает сибиряк.

Орденом Гапонова награждают впервые, но год назад ему вручили благодарственное письмо. По его словам, вчерашняя награда стала для него неожиданной.

— Самое интересное, данные ордена предполагают личное дворянство. Обладатели этой награды либо их жены могут ходатайствовать на личное дворянство. Это происходит автоматически — им делается герб, и они получают дворянство. В статуте этого ордена этот момент прописан. Мне это всё интересно, и да, я претендую, — добавил Григорий Гапонов.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении россиян государственными наградами. В список вошли три жителя Новосибирской области. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден ученый, академик, заведующий лабораторией Института теплофизики имени С. С. Кутателадзе СО РАН Сергей Алексеенко.

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гербнаградаблаготворительностьмеценатствоимператорский дом
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