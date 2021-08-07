7 августа суббота
СЕЙЧАС +20°С
Пробки 1/10
usd 73.13
eur 86.46
Тема дняИзучаем интересный город в 200 км от Новосибирска

Все новости

Все новости

Путин наградил трех жителей Новосибирской области — объясняем, кого и за что

Указ опубликован на сайте правовой информации

2 842
31Обсудить

Поделиться

В список попали ученый, машинист и доярка

В список попали ученый, машинист и доярка

Поделиться

Три жителя Новосибирской области получили госнаграды от президента

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении россиян государственными наградами. В список вошли три жителя Новосибирской области.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден ученый, академик, заведующий лабораторией Института теплофизики имени С. С. Кутателадзе СО РАН Сергей Алексеенко.

— За большие заслуги в научно-исследовательской деятельности и многолетнюю добросовестную работу, — говорится в тексте указа.

Сергей Владимирович Алексеенко закончил физический факультет НГУ в 1972 году. С 1997 по 2017 годы был директором Института теплофизики. С 2004 года является заведующим кафедрой «Физика неравновесных процессов» в Новосибирском университете.

Медалью «За спасение погибавших» награжден машинист электровоза эксплуатационного локомотивного депо филиала РЖД Станислав Лысенко за отвагу, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях.

24 ноября 2020 года в Первомайском районе загорелся частый дом на двух хозяев. Станислав Лысенко проснулся в 5 утра от непонятных хлопков и обнаружил пожар во второй половине дома. Он разбудил и вывел свою семью, а также спас соседей — женщину и троих детей — до приезда пожарных.

Кроме того, за заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получила доярка ЗАО им. Куйбышева Елена Алсуфьева.

В начале июля Владимир Путин присвоил орден профессору из Новосибирска.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК5
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

указ президентаученыйгосударственные награды
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...