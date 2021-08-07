Путин наградил трех жителей Новосибирской области — объясняем, кого и за что

Три жителя Новосибирской области получили госнаграды от президента
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении россиян государственными наградами. В список вошли три жителя Новосибирской области.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
— За большие заслуги в научно-исследовательской деятельности и многолетнюю добросовестную работу, — говорится в тексте указа.
Сергей Владимирович Алексеенко закончил физический факультет НГУ в 1972 году. С 1997 по 2017 годы был директором Института теплофизики. С 2004 года является заведующим кафедрой «Физика неравновесных процессов» в Новосибирском университете.
Медалью «За спасение погибавших» награжден машинист электровоза эксплуатационного локомотивного депо филиала РЖД Станислав Лысенко за отвагу, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях.
24 ноября 2020 года в Первомайском районе загорелся частый дом на двух хозяев. Станислав Лысенко проснулся в 5 утра от непонятных хлопков и обнаружил пожар во второй половине дома. Он разбудил и вывел свою семью, а также спас соседей — женщину и троих детей — до приезда пожарных.
Кроме того, за заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»
В начале июля Владимир Путин присвоил орден профессору из Новосибирска.