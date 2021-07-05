Умер актер Владимир Меньшов, у него был коронавирус

Российский актер и режиссер скончался 5 июля на
— Киноконцерн «Мосфильм» и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушел из жизни, — говорится в сообщении. — Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, член правления «Мосфильма» скончался от последствий коронавирусной инфекции на
26 июня стало известно, что Владимир Меньшов заразился коронавирусом. По этой причине лауреат премии «Оскар» не смог присутствовать на предвыборном съезде «Справедливой России — За правду».
Владимир Меньшов — народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981), Государственной премии РСФСР имени
Владимир Меньшов был режиссером фильмов «Я служу на границе», «Розыгрыш», «Москва слезам не верит» (в нем он также сыграл друга Гоши на пикнике в пальто), «Ночь коротка», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли», «Ермак» и многих других.