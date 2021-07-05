Умер актер Владимир Меньшов, у него был коронавирус

Владимир Меньшов — народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981), Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978) и премии Американской киноакадемии «Оскар» (за фильм «Москва слезам не верит» — в номинации «Лучший фильм на иностранном языке»), член Союза кинематографистов РФ.

Владимир Меньшов был режиссером фильмов «Я служу на границе», «Розыгрыш», «Москва слезам не верит» (в нем он также сыграл друга Гоши на пикнике в пальто), «Ночь коротка», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли», «Ермак» и многих других.

