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Умер актер Владимир Меньшов, у него был коронавирус

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Владимиру Меньшову был 81 год

Владимиру Меньшову был 81 год

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Российский актер и режиссер скончался 5 июля на 82-м году жизни. Об этом сообщает киноконцерн «Мосфильм».

— Киноконцерн «Мосфильм» и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушел из жизни, — говорится в сообщении. — Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, член правления «Мосфильма» скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году.

26 июня стало известно, что Владимир Меньшов заразился коронавирусом. По этой причине лауреат премии «Оскар» не смог присутствовать на предвыборном съезде «Справедливой России — За правду».

Владимир Меньшов — народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981), Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978) и премии Американской киноакадемии «Оскар» (за фильм «Москва слезам не верит» — в номинации «Лучший фильм на иностранном языке»), член Союза кинематографистов РФ.

Владимир Меньшов был режиссером фильмов «Я служу на границе», «Розыгрыш», «Москва слезам не верит» (в нем он также сыграл друга Гоши на пикнике в пальто), «Ночь коротка», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли», «Ермак» и многих других.

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COVID-19актеркоронавирусВладимир Меньшов
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